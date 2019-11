Ronaldo har en sensasjonell statistikk mot Atletico

Atlético reiser til Torino med flere sentrale spillere på skadelisten. Vi tror Juve og Cristiano Ronaldo vinner på hjemmebane.

Det er midtuke med Champions League og Europa League og dermed duket for en heftig midtuke. Tirsdag spilles det åtte kamper i Champions League gruppespillet. I tillegg er det midtukerunde i Championship der det spilles seks kamper i kveld. I tillegg er det også kamper i både League One og League Two. På hockeyfronten er det en kamp i Get-ligaen og en kamp i SHL, mens det spilles tre kamper i NHL natt til onsdag.

Juventus - Atletico Madrid 2,10 - 3,05 - 3,70 H (spillestopp kl. 2055)

Juventus er allerede klare for sluttspill med sine ti poeng og sikrer gruppeseieren med seier her. Italienerne har vunnet 14 og kun tapt én av de siste 23 Champions League-kampene hjemme i Torino. "Den gamle damen" kan vinne fire gruppespillkamper på rad hjemme for første gang siden oktober 2008.

Formen har vært glimrende denne sesongen. De har tolv seire på de 13 siste kampene, og fasiten viser at de har scoret to mål i alle fire gruppespillkampene denne sesongen.

Historien er ikke på gjestene sin side. Atlético Madrid har kun vunnet tre av de siste ti kampene mot Juve i alle turneringer (3-2-5). Diego Simeone har ikke fått laget sitt til å fungere skikkelig i denne turneringen etter sommerens utskiftninger, så denne bortekampen kan bli vanskelig for dem.

Gjestene har også flere tunge skadefravær med Savic, Costa, Vrsajlko og Gimenez ute. Det er fire potensielle spillere i startelleveren.

Juventus har vist fremgang i høst. Maurizio Sarri har bygget et lag som ikke er avhengig av enkeltspillere. Den italienske treneren var ifølge ryktene misfornøyd med at Chelsea var så avhengig av Eden Hazard sist sesong. Juventus har han åtte forskjellige målscorere i Champions League denne sesongen. Det er dobbelt så mange som de hadde sist sesong. Den gangen tok de seg til kvartfinalen.

Oppsiktsvekkende Ronaldo-statistikk

Men italienerne har en stjerne som har vært et mareritt for Atletico. Cristiano Ronaldo har scoret 25 mål mot Atletico Madrid i alle turneringer. Det er bare Sevilla (27) han har scoret flere mål mot i karrieren. Den portugisiske angriperen har fire hat-trick mot Atletico, og to av dem kom i Champions League. Det første kom i mai 2017, og de andre kom så sent som i mars 2019.

Cristiano Ronaldo ble hvilt i helgens bortekamp mot Atalanta som endte med en overbevisende 3-1 seier. Ronaldo er tilbake her, og jeg tror han kommer til å lage trøbbel for Atletico igjen. Særlig siden de er svekket defensivt i denne kampen, og at de har en svak bortestatistikk.

Atletico sliter på bortebane

Atlético Madrid har kun vunnet to av de siste elleve bortekampene i Champions League (2-5-4). Spanjolene tapte overraskende 1-2 borte for Bayer Leverkusen i forrige runde, men har fire poeng ned til tredjeplassen og har hjemmekamp mot Lokomotiv Moskva i siste runde. Har ikke løsnet helt i La Liga enda, selv om laget ligger på fjerdeplass. Syv av 14 seriekamper har endt uavgjort og fire av syv bortekamper har endt med uavgjort.

Juventus spiller bra fotball og er i flytsonen. Vertene har ikke tapt på hjemmebane denne sesongen, og jeg tror ikke at et svekket Atletico-lag klarer å ta poeng her. Hjemmeseier til 2,10 i odds er ok. Spillestopp er klokken 2055.

