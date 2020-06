Ronaldo leker seg med Lecce-forsvaret

Cristiano Ronaldo kommer til å trøbbel for Lecce-forsvaret.

Lecce har sluppet 60 mål på 27 kamper i Serie A. Ingen andre lag i den italienske toppdivisjonen har flere bakengsmål enn dem så langt denne sesongen.

Cristiano Ronaldo scorer minst 2 mål - 2,75 (spillestopp fredag klokken 21.40)

Juventus er ubeseiret i de siste 34 hjemmekampene i Serie A, men de klarte bare 1-1 mot Lecce da lagene møttes i Torino tilbake i mai 2012. På åtte år har det vært store utskiftninger i begge lagene. Kun Leonardo Bonucci fra startelleveren til Juve for åtte år siden spilte kampen mot Bologna mandag. Gianluigi Buffon, som sto i mål mot Lecce for åtte år siden, satt på benken.

Ligaens svakeste forsvar

Juve topper Serie A fire poeng foran Lazio før fredagens kamp, mens Lecce ligger under nedrykksstreken og er på vei ned i Serie B. Gjestene fra Sør-Italia fikk bank av AC Milan mandag. De tapte 1-4. Dermed har Lecce sluppet inn 15 mål på de tre siste Serie A-kampene. Laget fra Puglia-regionen er det dårligste defensive laget i den italienske toppdivisjonen akkurat nå. De har totalt 60 baklengsmål. Det er ni mål mer enn det nest verste laget.

Nå skal det vaklende Lecce-forsvaret få kjørt seg mot Cristiano Ronaldo.

Ronaldo scoret på straffespark mot Bologna. Dermed er han oppe i 22 Serie A-mål på 23 kamper. Det er ett mer enn han scoret hele sist sesong i den hjemlige ligaen, men tre av de fem siste målene er kommet fra straffemerket. Det er bare Lazio-spissen Ciro Immobile som har scoret mer enn Ronaldo denne sesongen. Han har 27 mål.

Det faktum at Ronaldo tar straffesparkene er en av grunnene til at vi tror portugiseren kan klare å score to mål eller mer mot et gavmildt Lecce-forsvar. Det er ikke umulig at de må ty til ulovlige midler for å stoppe Juve-spillerne, og da kan det fort bi straffespark.

Ronaldo har scoret to ganger eller mer i fire kamper denne sesongen, og vi tror han klarer det igjen mot ligaens svakeste forsvar. At portugiseren scorer to mål eller mer gir 2,75 i odds. Det er ok. Spillestopp er klokken 21.40.

