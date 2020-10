Ronaldo må vente med spinnvill verdensrekord

Cristiano Ronaldo spiller ikke onsdagens kamp mot Sverige i Nations League. Superstjernen, som er åtte scoringer unna en verdensekord, har testet positivt på koronaviruset.

Det er nok mange svenske fotballfans som puster lettet ut etter at Ronaldo er i isolasjon. Juventus-stjernen har vært Sveriges store skrekk. 35-åringen scoret begge målene da Portugal slo Sverige på Friends Arena tidligere i høst. Ronaldo har scoret syv av Portugals åtte mål i de fire siste kampene mot det svenske landslaget.

Portugal - Sverige - Pause/fulltid dobbel - H/H 2,45 (spillestopp kl. 20.40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Nations League A, gruppe 3. Det portugisiske fotballforbundet skrev i en pressemelding tirsdag at Cristiano Ronaldo har testet positivt på covid-19, men ikke har noen symptomer. Juventus-stjernen mister lørdagens Serie A-kamp mot Crotone og tirsdagens Champions League-match mot Dynamo Kiev. Dessuten skal Juve spille mot Barcelona i Champions League om 15 dager. Selv den kampen er i faresonen.

Onsdag er det ca 107 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Ni mål til rekord

Med det første målet sitt mot Sverige på Friends Arena, ble Ronaldo den første europeeren og den andre herrespilleren i verden som har scoret 100 mål eller mer på landslagsnivå. Mål nummer hundre kom på et frispark. Kapteinen plasserte det i krysset - det var hans 57. frisparkmål i karrieren, i følge BBC.

Ronaldo er tidenes mestscorende spiller på det portugisiske landslaget. Han står med 101 fulltreffere på 167 kamper. Det er bare Ali Daei som har flere scoringer enn portugiseren på landslagsnivå.

Her kan du skrape Flax på nett.

Iranske Daei scoret 109 landslagsmål i perioden fra 1993 til 2006.

35 år gamle Ronaldo trenger dermed ni mål for å sette ny rekord.

De to spillerne bak Juve-stjernen er Indias Sunil Chhetri med 72 mål og Argentinas Lionel Messi som står oppført med 70.

Det er interessant å se at nesten halvparten av Ronaldos landslagsmål har kommet etter at han fylte 30 år 49 mål på 47 kamper.

20 kamper uten tap

Selv om ikke Ronaldo spiller onsdagens kamp, har Portugal en rekke stjernespillere som kan senke svenskene. Manchester Uniteds Bruno Fernandes, den ferske Liverpool-angriperen Diego Jota og Atletico Madrids vidunderbarn João Félix er blant spillerne som kan lage problemer for svenskene.

Portugal og Frankrike er begge ubeseiret og har syv poeng etter tre serierunder. Kroatia innehar tredjeplassen med tre poeng, mens Sverige ligger helt sist. Svenskene får det tøft på Estadio Jose Alvalade i Lisboa.

Onsdag er det ca 107 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Portugal har nemlig kun ett tap på de 20 siste kampene.

.Sverige har ligget under til pause i alle tre kampene i Nations League i høst, mens Portugal har gått til pause med ledelse i to av de tre første kampene sine. Vi tror Portugal leder til pause og vinner mot Sverige, selv om Ronaldo ikke kan spille. Oddsen på H/H-spillet er 2,45. Det er ok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset