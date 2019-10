Ronaldo og Portugal lever godt med poengdeling i Kiev

Det er sju EM-kvalifiseringskamper på mandagens langoddsprogram og både England, Frankrike og Portugal er blant landene som skal i aksjon. I tillegg er det fire kamper i EM-kvalifiseringen for U21-EM. På hockeyfronten kan vi glede oss over at fire NHL-kamper har kampstart kl 19.00 norsk tid og ellers er det som vanlig noen kamper fra KHL.

Ukraina - Portugal U 3,15 (spillestopp kl 20.40)

Toppkamp i gruppe B og alt tyder på disse to tar de to øverste plassene i denne gruppa. Ukraina topper gruppa med 16 poeng på seks spilte, mens Portugal ligger på 2. plass med 11 poeng etter fem spilte. Serbia på 3. plass står med sju poeng etter fem spilte. Ukraina avslutter med bortekamp mot Serbia, nevnte Serbia som har Luxembourg og Lituaen i de to neste kampene. Det betyr at Serbia maksimalt kan nå 17 poeng og med tanke på at Ukraina har 16 poeng og vant 5-0 mot Serbia i hjemmeoppgjøret, vil ett poeng være perfekt for Ukraina i kveld.

Portugal innledet EM-kvalifiseringen to poengdelinger, men har deretter tatt tre strake og de er også foran Serbia på innbyrdes oppgjør ved en eventuell poenglikhet. Har Litauen hjemme og Luxembourg borte i sine to siste og er altså fire poeng foran Serbia med likt antall kamper spilt.

Ukraina-manager Andrei Shevchenko har ingen nye skader eller karantener i sitt lag etter fredagens 2-0 seier mot Litauen. Premier League-profilene Andriy Yarmolenko (West Ham) og Oleksandr Zinchenko leder an troppene også i kveld. For Portugal er det ventet at Ruben Neves tar plass i startoppstillingen på bekostning av veteranen Jose Mouthinho, mens midtbaneankeret William Carvalho fortsatt er ute med skade. Bernardo Silva og Cristiano Ronaldo leder naturligvis offensiven.

Det blir garantert en jevn og tett kamp i Kiev i kveld. Ukraina er 99 prosent sikre på EM-sluttspill med ett poeng i kveld, mens Portugal uansett utfall i kveld har alt i egne hender med to meget overkommelige gjenstående kamper etter denne.

Det oser uansett uavgjort av denne og 3,15 er slett ikke verst odds for poengdeling og spilles.