Ronaldo sliter mot Atletico på bortebane

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss denne onsdagen. Det spilles åtte kamper i Champions League. De to definitive høydepunktene er gigantoppgjørene mellom Atlético Madrid og Juventus og mellom PSG og Real Madrid, i tillegg er Manchester City i aksjon på bortebane mot Shakthar Donetsk. Ellers spilles det full serierunde i OBOS-ligaen her hjemme, og det er også kamper fra Toppserien for kvinner. Som ikke det er nok, spilles det også kamper fra eliteserien for kvinner i håndball og Elverum møter Flensburg i Champions League i håndball.

Atlético Madrid har i starten av sesongen virket som en favoritt til å vinne La Liga-tittelen til en forandring, men de fikk seg en smekk i helgen da de tapte 0–2 mot Martin Ødegaard og Real Sociedad. Dermed inviterte de Barcelona og Real Madrid tilbake i tittelracet. Det er tidlig i sesongen, men Atlético Madrid har et bra lag, og dette blir en test på om de klarer å slå tilbake. Spørsmålet er hvordan Madrid-klubben klarer å balanserer spill i La Liga og i Champions League.

Diego Simeone mangler trolig spissen Álvaro Morata og høyreback Sime Vrsaljko. Begge er ute med kneskader. Det verste er likevel at de mangler keeper Jan Oblak, som pådro seg en skade i helgens kamp mot Real Sociedad.

Juventus topper ikke Serie A-tabellen før kampen i Madrid, men de ligger på en delt andreplass, to poeng bak serieleder Inter. Etter å ha vunnet de to første kampene denne sesongen, spilte de 0–0 mot Fiorentina på lørdag. Den gamle damen fra Torino har hatt mange spillere på landslagsoppdrag, så det var ikke helt uventet at de ville få en reaksjon. Men jeg er sikker på at de vil vise seg fra en bedre side i denne kampen.

Maurizio Sarri har en lang skadeliste før onsdagens kamp. Giorgio Chiellini, Mattia Perin, Miralem Pjanic, Aaron Ramsey, Douglas Costa og Mattia De Sciglio er alle ute. I tillegg er Emre Can og Mario Mandzukic ute av Champions League-troppen.

Juventus har en tøff oppgave i Spania. Atletico har vunnet begge hjemmekampene sine mot Juve tidligere, og de har vunnet de siste seks hjemmekampene mot italienske lag. Målforskjellen er 14-1(!).

Ronaldo er en matchvinner, men han liker seg ikke på bortebane mot Atletico. Statistikken viser at han har kun scoret i én av de siste 14 bortekampene mot Atletico Madrid. Da har vi sett på kampene han har spilt mot Atletico både som Juventus- og Real Madrid-spiller.

Atletico er bunnsolide på Wanda Metropolitano, og jeg tror ikke de taper hjemme i sin egen hule. 2,45 i odds på seier til hjemmelaget er ok. Spillestopp er klokken 2055.

