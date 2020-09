Ronny Deilas tvillingdøtre senker Byåsen

Etter stortap i Bergen sist, slår Thale Rushfeldt Deila og Fredrikstad tilbake på hjemmebane mot Byåsen.

Det spilles tre kamper i Rema 1000-ligaen for kvinner onsdag. Alle kampene kan du se på Direktesport.no.

Fredrikstad BK - Byåsen 2,10 - 8,25 - 1,90 H (spillestopp kl. 17.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Rema 1000-ligaen, kvinner. Etter å ha vunnet mot Flint i serieåpningen, så var FBK nær med å få med seg poeng hjem mot Storhamar. Det endte med et knepent tap, før laget gikk skikkelig på trynet med et 13 målstap mot Tertnes forrige onsdag.

Fredag snakket trener Eirik Haugdal og spillerne ut om kollapsen i Bergen. Onsdag får vi svaret på om det hjalp.

Se kampen mellom Fredrikstad og Byåsen direkte fra kl. 18.00

Byåsen mangler to profiler

Byåsen står på motsatt banehalvdel – et lag FBK beseiret to ganger under treningsleiren i Trondheim like før seriestart. Statistikken mot trønderne i ligaen er ikke like lystig lesning. Byåsen har vunnet seks av de siste syv kampene mot FBK.

Men Byåsen er svekket før matchen i Kongstenhallen. Trønderne sliter nemlig på skadefronten. Byåsen-trener Atle Oliver Johansen. må klare seg uten Ida Alstad, Anna Kallestad og Kjerstin Solås. Alle er ute med skade.

Onsdag er det ca. 46 millioner kroner i Vikinglotto-potten.

De må stole på Annick Lipman i mål. Den 31 år gamle nederlandske målvakten kan være en matchvinner. Hun ble utropt til banens beste i 14 av 22 kamper forrige sesong. Gjestene er også avhengige av at Julie Bøe Jacobsen levere, hvis de skal ta poeng. Hun har scoret elleve mål på de to første kampene, tre av dem er kommet fra syvmetersmerket.

Fredrikstad-spillerne Thale og Live er døtrene til tidigere Strømsgodset-, Vålerenga- og Celtic-trener Ronny Deila. Foto: Celtic FC

Deila-søstrene hamrer inn mål

Tvillingdøtrene til fotballtrener Ronny Deila er viktige brikker i Fredrikstad-laget. Thale Rushfeldt Deila, som har scoret 19 mål så langt i sesongen, kan skyte trønderne i senk denne gangen. Hun scoret tross alt 13 mål mot Byåsen sist sesong.

Tvillingsøster Live Rushfeldt Deila er også bakspiller. Hun har ni scoringer så langt denne sesongen. Laget fra plankebyen er avhengig av å få scoringer fra bakspillerne får å vinne onsdagens hjemmekamp.

Se kampen mellom Fredrikstad og Byåsen direkte fra kl. 18.00

Denne kampen kan også bli en keeperduell. For Byåsen er ikke alene om å ha en matchvinner mellom stengene. Fredrikstads svenske keeper Jenny Sandgren er en av Rema 1000-ligaens beste målvakter. Resultatet i Bergen fort kunne blitt enda styggere dersom ikke Sandgren varet opp med flere enorme redninger det siste kvarteret.

Sjekk alle onsdagens oddstips her.

Denne kampen er åpen, men Fredrikstad er et solid hjemmelag. Denne gangen får de ikke samme støtten fra tribunene i Kongstenhallen, men vi tror likevel de reiser seg etter den svake forestilingen i Bergen mot et svekket Byåsen-lag. Oddsen på hjemmeseier er 2,10. Det duger som singetips.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset