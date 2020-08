Rosenborg avanserer i Europaliga-kvalikken

Rosenborg tar imot islandske Breidablik til Europaliga-kvalifisering på Lerkendal torsdag kveld.

1,15 på hjemmeseier er derimot ikke noe vi roper hurra for, så vi må kombinere med en kamp fra OBOS-ligaen for å komponere en fin dobbel torsdag kveld.

Rosenborg - Breidablik H 1,15 (spillestopp 18:55)

Sandnes Ulf - Raufoss H 1,95 (spillestopp 17:55)

Total odds: 2,24.

Disse to lagene har møttes én gang tidligere i Europacupsammenheng i 2011. Da vant Rosenborg 5-2 sammenlagt etter 5-0 seier hjemme og 0-2 tap på bortebane. Denne gang spilles det som kjent bare ett oppgjør. Rosenborg ble nummer tre i Eliteserien i fjor etter å ha passert Odd i siste omgang. Det betyr Europaliga-kvalikk i høst. Rosenborg har tre strake seire i hjemlig serie etter lørdagens 2-0 seier over Mjøndalen på bortebane og er nå på 4. plass i Eliteserien 2020. Står med 5-2-1 på Lerkendal, der de fem siste alle har endt med full pott. Møter Stabæk her i serien søndag. Keeper Hansen, Skjelbred og Konradsen er fortsatt ute, mens Adegbenro er på vei til Tyrkia og har trolig gjort sitt for trønderne. Børven får nok sjansen på topp i denne, mens Holse igjen er aktuell for en startplass etter å ha startet på benken grunnet sykdom lørdag.

Breidablik har tre strake seire og ligger på 2. plass i hjemlig serie på Island med 20 poeng etter elleve runder. De er to bak serieleder Valur som på sin side har én kamp tilgode. I helgen ble det 1-0 over svakt plasserte Grotta.

Spillestopp er klokka 17:55.