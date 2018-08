Rosenborg bombesikker på søndagskupongen

Søndagens tippekupong består av Premier League-oppgjøret mellom Newcastle og Chelsea, seks kamper fra Eliteserien og fem kamper fra OBOS-ligaen. Innleveringsfristen er kl 16.55. Nederst i artikkelen og etter kampanalysene finner du hhv vårt 96-rekkers forslag og vårt 432-rekkers forslag.

1. Newcastle - Chelsea

Newcastle endte på 10. plass i forrige sesongs comeback på øverste nivå i England og det skal manager Rafael Benitez ha kred for. Mannskapsmessig har han definitivt ikke den sterkeste troppen og den er heller ikke veldig forsterket foran denne sesongen. Røk 1-2 hjemme mot Tottenham i seriepremieren, men hadde fortjent poeng der. 0-0 borte mot Cardiff forrige helg i en meget tannløs fotballkamp. Endte med 8-4-7 på hjemmebane forrige sesong, og hadde faktisk 3-1-2 mott topp seks-lagene. Slo nettopp Chelsea i siste serierunde med 3-0, men det skal ikke vektlegges for mye. Chelsea hadde ingenting å spille for da.

Full pott for Chelsea etter de to første serierundene. Til tross for en svak 1. omgang borte mot Huddersfield i seriepremieren, stod Chelsea igjen med 3-0 seier. Gnistret til fra strt hjemme mot Arsenal forrige søndag og var tidlig i 2-0 ledelse. Men en svak avslutning på 1. omgang, gjorde at det stod 2-2 til pause. Fikk dog sitt fortjente vinnermål av Marcos Alonso ti minutter før slutt. Totalt 10-3-6 på bortebane i fjorårssesongen.

Chelsea skal naturligvis stå som favoritter, men det er en viss U-fare. UB.

2. Vålerenga - Brann

For første gang siden 26. mai (1-0 hjemme mot Lillestrøm) vant Vålerenga endelig en seriekamp igjen, da Tromsø ble slått 3-0 hjemme på Intility Arena søndag kveld. Det sendte laget opp på 7. plass på tabellen med totalt 27 poeng avstanden opp til Haugesund på 3. plass ble redusert til åtte poeng. Flotte 4-4-1 på hjemmebane denne sesongen. Sam Johnson er fortsatt ute med skade, men forsvarskjempen Felipe Carvalho kan være tilbake etter å mistet Tromsø-kampen forrige søndag.

Brann slo tilbake umiddelbart etter ydmykelsen borte mot Molde (1-5) og vant kontrollert 2-0 hjemme mot Sarpsborg 08 søndag. Beholdt dermed sin serieledelse, og er fortsatt ett poeng foran Rosenborg. Men økte avstanden ned til haugesund på 3. plass til seks poeng. Kun ett bortetap denne sesongen og 6-3-1 er meget solide tall. Ruben Kristiansen er ute med skade, mens Ruben Yttergård Jensen og Daouda Bamba som begge kom inn mot Sarpsborg 08 begge aspirerer til en plass i startoppstillingen.

Det står 3-2-0 på de fem siste tilsvarende i Oslo, men årets utgave av Brann er av et helt annet kaliber enn de foregående sesongene, spesielt på bortebane. Helgardering er det naturlige valget. HUB.

3. Rosenborg - Strømsgodset

Rosenborg imponerte ikke, men gjorde målene og vant 2-0 borte mot Kristiansund forrige søndag. Det var viktig etter den svake hjemmekampen mot Stabæk helgen før der det endte 1-1. Torsdag vant laget 3-1 hjemme mot FK Shkendija i den første kampen i Europa League-playoffen. Ledet 3-0 til pause, men måtte altså tåle et bortemål i andre omgang. Det gjør at bortekampen blir mer utfordrende. Nysignerte Issam Jebali scoret mot Kristiansund og gjorde også ett av målene torsdag. Anders Trondsen var ikke med torsdag og er usikker foranb søndagens kamp, ellers mangler kun langtidsskadde Samuel Adegbenro. 5-3-1 totalt på Lerkendal i Eliteserien denne sesongen. Rosenborg gjør trolig noen endringer i startoppstillingen med tanke på hardt kampprogram og returoppgjør kommende torsdag.

Strømsgodset måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot Start søndag og er faktisk ikke mer enn seks poeng klar av Lillestrøm på playoffplassen. Tre strake poengdelinger i de tre siste bortekampene, totalt viser bortetallene svake 1-4-4. Marcus Pedersen er usikker, etter at han måtte av banen midtveis i 2. omgang mot Start.

7-3-0 på de ti siste tilsvarende på Lerkendal. Det går mot hjemmeseier igjen. H.

4. Molde - Ranheim

Etter oppvisningen hjemme mot Brann for 14 dager siden og en bunnsolid hjemmekamp mot Hibernian i den påfølgende midtuken, ble det litt overraskende 1-3 tap borte for Stabæk i Eliteserien forrige søndag. Det gjør at Molde nå er åtte poeng bak serieleder Brann og sju poeng bak serietoer Rosenborg. Torsdag ledet laget overraskende 1-0 borte mot Zenit i første playoffkamp i Europa League, men måtte se at Zenit scoret tre ganger i andre omgang. Det betyr at Molde har et krevende utgangspunkt foran returoppgjøret kommende torsdag. Solide 8-0-2 hjemme på Aker stadion. Vegard Forren sonet karantene mot Stabæk. Ole Gunnar Solskjær vil helt sikkert ta hensyn til returkampen mot Zenit kommende torsdag og det er usikkert hvilken ellever han sender utpå søndag.

Ranheim holder koken forbausende bra. Etter to stygge tap mot hhv Sarpsborg 08 og Rosenborg, er det blitt poengdeling i de to siste for Ranheim. Først med 0-0 borte mot Start og sist helg med 1-1 hjemme mot Sandefjord. Kun ett poeng er tatt på de fire siste bortekampene, totalt står laget med 3-2-4 borte. Ligger på 6. plass med totalt 31 poeng. Ingen spesielle fravær for Ranheim.

Molde er sterke på hjemmebane og har en bred stall. Det meste tyder på hjemmeseier i denne kampen. H.

5. Sandefjord - Lillestrøm

Tabelljumbo Sandefjord har våknet til liv og tatt fem poeng på de tre siste seriekampene og da skal vi merke oss at to av disse er spilt på bortebane. Med 11 serierunde igjen å spille, har Sandefjord kun fem poeng opp til LSK på kvalikplassen og sju poeng opp til Stabæk på sikker plass. Svake 1-2-6 på hjemmebane, men seieren kom i den forrige hjemmekampen (1-0 mot Tromsø). Det skal ikke være nye skader eller karantener for Sandefjord.

Lillestrøm har kun tapt fire av sine ti siste seriekamper, men samtidig heller ikke vunnet noen av dem. Fem poengdelinger på de sju siste seriekampene, tapene er kommet borte mot Odd (1-3) og borte mot Sarpsborg 08 (0-2). Elendige 1-1-8 totalt på bortebane. Søndag er Frode Kippe tilbake etter karantene.

1-3-3 på de sju siste tilsvarende i Sandefjord. Et revitalisert Sandefjord kan ta sin andre strake hjemmeseier her, men helgardering synes likevel opplagt. HUB.

6. Sarpsborg 08 - Kristiansund

Et tøft matchet Sarpsborg 08 tok en imponerende 3-1 seier hjemme mot Maccabi Tel Aviv i det første møtet i playoffen i Europa League torsdag kveld. Returoppgjøret spilles allerede førstkommende torsdag. Etter ti poeng på fire seriekamper, måtte laget tåle 0-2 tap borte mot Brann forrige søndag. Dermed er det ni poeng opp til serieleder Brann og fire poeng opp til Haugesund på 3. plass. Flotte 6-2-2 hjemme på Sarpsborg stadion. Tapene er kommet mot Brann og Tromsø. Geir Bakke gjør helt sikkert endringer med tanke på Europa League-playoffen. Men det skal ikke være nevneverdige skader i troppen og ingen spillere soner karantene søndag.

Kristiansund matchet Rosenborg fullt ut i forrige søndags hjemmekamp, men måtte likevel se seg slått 0-2. Daouda Bamba ble solgt til Brann før overgangsvinduet stengte, erstatter Flamur Kastrati debuterte i helgen. Ligger på 9. plass med totalt 24 poeng og har åtte poeng ned til Lillestrøm på kvalikplass. Moderate 2-3-4 på bortebane og formen er nedadgående med kun en seier på de seks siste seriekampene (1-2-3). 4-3-8 på bortebanee i fjorårssesongen, 2-3-4 hittil denne sesongen. Bent Sørmo soner karantene for gule kort, ellers ingen andre fravær.

5-1 seier til Sarpsborg 08 i tilsvarende møte forrige sesong. Har ikke Europa League-suksessen forstyrret for mye, skal det være meget solid sjanse for hjemmelaget også denne sesongen. H.

7. FK Haugesund - Stabæk

FK Haugesund stod med tre strake seire, før de måtte nøye seg med 1-1 borte mot Lillestrøm forrige søndag. Det skal laget si seg godt fornøyd med, Lillestrøm hadde fortjent å vinne den kampen. Haugesund skal også si seg meget fornøyd med at de klarte å vinne forrige hjemmekamp mot Vålerenga og vant også mot spillets gang tredje sist borte mot Tromsø. Beholdt uansett tredjeplassen i Eliteserien ettersom Molde på 4. plass tapte sin kamp borte mot Stabæk. Står med 35 poeng totalt og har seks poeng opp til serieleder Brann. 5-2-2 totalt hjemme i Haugesund. Christian Grindheim er ventet tilbake etter å ha måttet stå over mot LSK grunnet magesjau. Trener Eirik Horneland skal ellers ikke ha fravær i sin tropp.

Vi markerte for hjemmeseier og Stabæk på våre tippetips forrige søndag og bæringene slo da også høytflyvende Molde med 3-1. Det sendte Stabæk opp på sikker plasse i Eliteserien, to poeng foran LSK på kvalikplass. 15 av totalt 18 poeng er tatt hjemme på Nadderud, på bortebane har Stabæk fortsatt tilgode å vinne (0-3-7). Men tok med seg et sterkt bortepoeng mot Rosenborg i forrige bortekamp. Ingen nye skader eller karantener for Henning Berg og Stabæk.

2-2-0 på de fire siste tilsvarende seriekampene i Haugesund. Stabæk kan ta sesongens første borteseier søndag. HB.

8. Florø - Ham-Kam

Florø med imponerende 3-2 seier borte mot Sogndal forrige søndag og dermed tok laget tilbake kvalikplassen fra Strømmen etter å ha mistet denne etter forrige serierunde. Står med 18 poeng og har ikke mer enn fem poeng opp til trioen Ham-Kam, Jerv og Åsane på sikker plass. Forsvarsgeneral Runar Hove stod for to av målene mot Sogndal. 3-0-2 på de fem siste hjemmekampene, tapene har kommet mot topplagene Sogndal og Aalesund.

Nyopprykkede Ham-Kam jaktet sin tredje strake seier borte mot Nest-Sotra forrige søndag, men måtte returnere med 0-1 i kofferten. Ligger på 11. plass med totalt 23 poeng. Tok en sjelden borteseier sist på reise med 3-2 seier mot Jerv, men har ellers underprestert kraftig på bortebane med 2-2-6 totalt.

Vi tror på hjemmelaget og lar Florø stå ugardert. H.

9. Levanger - Kongsvinger

Tabelljumbo Levanger er helt formløs og står med kun ett poeng på de ti siste seriekampene. Med 12 poeng totalt er det seks poeng opp til Florø på kvalikplassen og 11 poeng opp til sikker plass. Det gjenstår 10 serierunder og Levanger må trolig minst vinne fem av disse for å kunne berge plassen. Tre strake ettmålstap i de tre siste hjemmekampene og totalt er kun en hjemmekamp vunnet (1-1-7).

Formsterke Kongsvinger står med fire seire på de fem siste seriekampene. Røk 1-3 borte mot HamKam i lokalderbyet nest sist, men slo tilbake direkte med 2-0 seier hjemme mot Notodden forrige søndag. Ligger på 5. plass med totalt 32 poeng, men har kun ett poeng ned til Ull/Kisa på 7. plass. Moderate 3-2-4 på bortebane, men sett til de fem siste spilte bortekampene viser tallene 3-1-1. KIL-trener Mark Dempsey kan glede seg over en tilnærmet skadefri tropp.

2-2 og 2-1 i de to siste tilsvarende i Levanger. Siste sjanse for hjemmelaget dette og Kongsvinger er ikke like gode borte. Vi helgarderer. HUB.

10. Strømmen - Ullensaker/Kisa

2-0-7 på de ni siste seriekampene for Strømmen og fem av de seks siste seriekampene er tapt. Kom seg opp på kvalikplass etter nest siste serierunde, men måtte se seg passert av Florø igjen forrige helg. Totalt 16 poeng og to poeng opp til Florø, mens det skiller sju poeng opp til sikker plass. 12 av 16 poeng er tatt hjemme på Strømmen, der laget slo sterke Sogndal 1-0 i den siste hjemmekampen.

Ullensaker/Kisa er på plassen utenfor playoff med sin 7. plass, men det skiller kun ett poeng opp til Tromsdalen på 6. plass og Kongsvinger på 5. plass. Vegard Skogheims elever har kun ett tap på de åtte siste seriekampene, men fire av disse har endt uavgjort (3-4-1). 4-3-3 totalt på bortebane.

5-1-1 på de sju siste tilsvarende på Strømmen. Vrient, men vi tror vi får en vinner på Strømmen. HB.

11. Aalesund - Nest Sotra

Aalesund måtte nøye seg med 2-2 borte mot meget formsterke Tromsdalen sist helg. Men kunne se at Mjøndalen på 3. plass måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot Åsane og at Sogndal på 4. plass gikk på et overraskende hjemmetap mot Florø. Kun Viking på 2. plass vant sin kamp av de fire topplagene forrige serierunde. Aalesund topper tabellen med 43 poeng, har tre poeng ned til Viking på 2. plass og fire poeng ned til Mjøndalen på 4. plass. I tillegg har Aalesund en kamp tilgode på de andre (hjemme mot Jerv). Solide 7-2-1 hjemme på Color Line stadion.

Nest Sotra står med kun ett tap på de åtte siste seriekampene, og Steffen Landros lag som åpnet med fire strake tap, er i ferd med å sikre seg fornyet kontrakt. Er faktisk helt oppe på 8. plass med sine 26 poeng og har åtte poeng ned til Florø på kvalikplassen. 3-3-4 totalt på bortebane.

Aalesund har vært stødige hjemme og selv om Nest Sotra stadig slår til med sterke resultater, bør dette ende med hjemmeseier. H.

12. Notodden - Jerv

Bortesvake (3-0-7) Notodden gikk på sitt femte strake bortetap da det ble 0-2 mot Kongsvinger sist søndag. Hjemme på Notodden går det mye bedre. Her står laget med 3-1-1 på de fem siste og 4-3-3 totalt. Står med 24 poeng og har seks poeng ned til Florø på kvalikplassen.

Uavgjortspesialist Jerv med sin åttende poengdeling for sesongen når det 1-1 hjemme mot Sandnes Ulf sist søndag. Står med 23 poeng og har ikke mer enn fem poeng ned til Florø på kvalikplassen. Kun to av ti bortekamper er vunnet (2-3-5) og formen er svak med kun en seier på de ti siste seriekampene.

Hjemmesterke Notodden når unngå tap mot bortesvake Jerv. HU.

96-rekker:

1. Newcastle United — Chelsea UB

2. Vålerenga — Brann HUB

3. Rosenborg — Strømsgodset H

4. Molde — Ranheim H

5. Sandefjord Fotball — Lillestrøm U

6. Sarpsborg 08 — Kristiansund BK H

7. Haugesund — Stabæk HB

8. Florø — HamKam H

9. Levanger — Kongsvinger IL UB

10. Strømmen — Ullensaker/Kisa HB

11. Aalesund — Nest-Sotra H

12. Notodden — Jerv HU

432-rekker:

1. Newcastle United — Chelsea UB

2. Vålerenga — Brann HUB

3. Rosenborg — Strømsgodset H

4. Molde — Ranheim H

5. Sandefjord Fotball — Lillestrøm HUB

6. Sarpsborg 08 — Kristiansund BK H

7. Haugesund — Stabæk HB

8. Florø — HamKam H

9. Levanger — Kongsvinger IL HUB

10. Strømmen — Ullensaker/Kisa HB

11. Aalesund — Nest-Sotra H

12. Notodden — Jerv HU