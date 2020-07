Rosenborg er ikke friskmeldt

Rosenborg slo tilbake og vant i Bergen søndag, men det var mye tilfeldigheter. Onsdag kommer Vålerenga på besøk til Lerkendal.

Rosenborg-Vålerenga er en av klassikerne i norsk fotball. Onsdag møtes de to lagene til dyst i femte serierunde på Lerkendal. Vi ser for oss en tett og jevn kamp mellom de to storklubbene.

Rosenborg tok sin første seier for sesongen i Bergen søndag kveld da Brann ble slått 2-1 på bortebane etter et noe heldig seiersmål av innbytter Carlo Holse helt på tampen. Det betyr fire poeng etter fire kamper (1-1-2) og en drømmestart for vikartrener Trond Henriksen som ledet laget etter at Eirik Horneland takket for seg etter 2-3 tapet mot Bodø/Glimt i forrige uke. Det ble 3-0 i tilsvarende oppgjør for ganske så nøyaktig ett år siden.

Kantspiller Adegbenro måtte ut med skade tidlig i Bergen og det er usikkert om han er tilbake til denne. Høyreback Dahl Reitan er fortsatt ute et par uker, mens Konradsen snart er aktuell etter sin skade. Meling returnerer fra karantene. Tirsdag kom gladnyheten om at Torgeir Børven omsider er spilleklar for klubben og han kan være aktuell allerede her. Per Ciljan Skjelbred er også tilbake i Rosenborg igjen og nærmer seg et comeback.

Vålerenga kommer også de fra 2-1 seier i en kamp de avgjorde helt på tampen hjemme mot Viking på Intility lørdag kveld. Dermed har Fagermos menn sju poeng etter fire kamper (2-1-1). De to bortekampene så langt har endt med seier i Sarpsborg og tap i Skien. Tollås Nation og Oldrup Jensen var begge tilbake etter skade sist og i tillegg fikk det unge talentet Sahraoui sjansen fra start. Magnus Lekven er på utgående kontrakt og skal i følge ryktene være på vei tilbake til gamleklubben Odd. Røk hele 0-3 her i fjor. Oldrup Jensen er meldt klar.

Dette kan fort bli en tett og jevn affære og satser på uavgjort og poengdeling på Lerkendal. RBK har fortsatt tilgode å imponere oss i sommer. U.

