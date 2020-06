Rosenborg får bank av Molde

Molde fikk en drømmestart på sesongen tirsdag, mens Rosenborg måtte nøye seg med uavgjort hjemme. Vi tror problemene forverres i Molde lørdag kveld.

Lørdagens langoddsprogram byr på en rekke godbiter fra flere av de største ligaene i Europa. Her hjemme tyvstarter den andre serierunden i Eliteserien med to kamper, blant annet toppkampen mellom Molde og Rosenborg.

Molde - Rosenborg H 2,20 (spillestopp klokka 20.25)

Klart for storkamp i Molde allerede i andre serierunde mellom de to heteste gullkandidatene i årets utgave av Eliteserien. Molde er regjerende mester etter fjorårets suverene seriemesterskap og er tippet på toppen av tabellen hos mange også i 2020. De fikk en drømmestart med 4-1 seieren i Ålesund tirsdag og slo også erkerival Rosenborg hele 3-0 her på vårparten i fjor. Leke James ble utvist i tirsdagens serieåpning og må sone i denne, mens Wolff Eikrem måtte ut midtveis i 2.omgang med en føling i låret og er forløpig usikker til denne. Hareldseid er ute for sesongen med en kneskade.

Rosenborg skuffet sine mange tilhengere i serieåpningen tirsdag med å spille 0-0 hjemme på Lerkendal mot Kristiansund BK i en sjansefattig affære i sommervarmen. De røk hele 0-3 her i fjor, men slo tilbake med 3-1 seier på Lerkendal på høsten. Dahl Reitan og Konradsen sto begge over tirsdagens første tellende kamp for året, mens Hellands leggproblemer gjør at han neppe starter i Molde lørdag kveld. Skjelbred og Børven er begge klare for klubben og vil bli sårt tiltrengte forsterkninger for Horneland, men de er foreløpig ikke spilleklare for trønderne.

Molde så langt bedre ut enn sine erkerivaler tirsdag og er normalt sett svært solide hjemme på Aker Stadion. Vi går for hjemmeseier i hatkampen og 2,20 for hjemmeseier er slett ikke verst betalt.

