Rosenborg får en tung kveld i Østerrike

Ukens midtukekupong består av seks kamper fra Champions League og seks kamper fra Europa League. De seks første kampene spilles onsdag, og de øvrige seks kampene spilles torsdag. Bonuspotten vokser og er på ca 750 000 kroner. Innleveringsfristen er onsdag kl 20.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Paris Saint-Germain – Real Madrid

PSG må klare seg uten Kylian Mbappe og Edison Cavani i Champions League-oppgjøret mot Real Madrid. De regjerende franske mesterne bekreftet mandag at angrepsduoen antakeligvis ikke er i trening før mot slutten av uken. Verken Mbappe eller Cavani har spilt siden de pådro musklerskader i 0-4-tapet mot Toulouse i forrige måned. I tillegg soner Neymar karantene. PSG-trener Thomas Tuchel har også Julian Draxler, Thilo Kehrer og Colin Dagba på skadelisten.

PSG har i løpet av de siste ti årene investert over én billion euro i spillere, men de har fortsatt ikke vunnet Champions League. Onsdag møter de det mest suksessfulle laget i Champions League-historien når Real Madrid står på motsatt banehalvdel i Paris.

PSG har fått en bra start på sesongen i Ligue 1, og det er ikke særlig overraskende. De har tross alt dominert den hjemlige ligaen de siste åtte sesongene. Så langt står de med seks seire og ett tap på de syv første kampene. Det franske hovedstadslaget leder nå den franske toppserien med to poeng.

Selv om Paris-laget stakk av med flere trofeer sist sesong, så vil både spillere og fans helst glemme hvordan de røk ut av Champions League. De slo Manchester United 2-0 på Old Trafford, men det holdt ikke på hjemmebane. Forsvaret gikk på noen store blemmer og PSG tapte 1-3. Dermed var det Ole Gunnar Solskjær og United som gikk videre på mirakuløst vis. Det er ikke første gang PSG ikke har gått på en smell i denne turneringen.

Men scoringsstatistikken til PSG kan ikke ignoreres. De har scoret i alle de siste 24 Champions League-kampene, totalt 65 mål. Samtidig har de kun klart å holde nullen i syv kamper.

Real Madrid, som har vunnet 13 Champions League-titler, scorer også mange mål. Selv om de hadde en skuffende turnering sist sesong, så scoret de 15 mål på åtte Champions League-kamper. Det ligger an til en underholdene match.

Real Madrid har et historisk overtak på PSG, men Zinedine Zidane mangler en rekke spillere til onsdagens kamp. Valverde , Marcelo , Isco , Díaz , Modrić er alle på skadelisten, i tillegg er Naco og Ramos suspendert. At Ramos er ute vil svekke dem defensivt.

Real har heller ikke imponert spillemessig den siste tiden. De står med to uavgjorte på de siste fire kampene, og det spanske hovedstadslaget har kun vunnet én av de siste syv bortekampene. Nå møter de et PSG-lag som bare har tapt to hjemmekamper siden starten av forrige sesongen. Jeg tror Real får en stri tørn på Parc de Princes. HU.

2. Bayern München – Røde Stjerne

Bayern München røk ut av Champions League i åttendedelsfinalen mot Liverpool sist sesong. Det gjorde at de for første gang siden 2011 ikke klarte å komme seg til kvartfinalen i turneringen.

Nå er tyskerne i ferd med å bygge opp et nytt lag, og det er ikke sikkert Bayern ykkes umiddelbart. Det nye Bayern-laget viser tydelige svakhetstegn defensivt. De har kun klart å holde nullen én gang på de seks første kampene. Den dårlige defensive statistikken gir grunn til å tro at et teknisk og talentfullt Røde Stjernelag kan finne åpninger i det tyske forsvaret onsdag. De scoringene som eventuelt skulle komme vil antakeligvis være trøstemål.

Serberne kvalifiserte seg for Champions eague for første gang siden 1992 sist sesong, men de slet tungt på bortebane i turneringen. De tapte 1–6 mot PSG, 0–4 mot Liverpool og 1–3 mot Napoli. Jeg tror også at de får problemer i München. Bayern har kun tapt tre av de siste 27 Champions League-kampene, og de to lagene som påførte dem tapene, Real Madrid to ganger og Liverpool én gang, gikk begge hen å vant Champions League-tittelen.

Røde Stjerne var elendige på bortebane i Champions League sist sesong, og jeg tror ikke de plutselig er blitt så mye bedre. Bayern roter seg ikke bort på hjemmebane. H

3. Atletico Madrid – Juventus

Atlético Madrid har i starten av sesongen virket som en favoritt til å vinne La Liga-tittelen til en forandring, men de fikk seg en smekk i helgen da de tapte 0–2 mot Martin Ødegaard og Real Sociedad. Dermed inviterte de Barcelona og Real Madrid tilbake i tittelracet. Det er tidlig i sesongen, men Atlético Madrid har et bra lag, og dette blir en test på om de klarer å slå tilbake. Spørsmålet er hvordan Madrid-klubben klarer å balanserer spill i La Liga og i Champions League.

Diego Simeone mangler trolig spissen Álvaro Morata og høyreback Sime Vrsaljko. Begge er ute med kneskader. Det verste er likevel at de mangler keeper Jan Oblak, som pådro seg en skade i helgens kamp mot Real Sociedad.

Juventus topper ikke Serie A-tabellen før kampen i Madrid, men de ligger på en delt andreplass, to poeng bak serieleder Inter. Etter å ha vunnet de to første kampene denne sesongen, spilte de 0–0 mot Fiorentina på lørdag. Den gamle damen fra Torino har hatt mange spillere på landslagsoppdrag, så det var ikke helt uventet at de ville få en reaksjon. Men jeg er sikker på at de vil vise seg fra en bedre side i denne kampen.

Maurizio Sarri har en lang skadeliste før onsdagens kamp. Giorgio Chiellini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Aaron Ramsey og Mattia De Sciglio er alle ute. I tillegg er Emre Can og Mario Mandzukic ute av Champions League-troppen.

Juventus har en tøff oppgave i Spania. Atletico har vunnet begge hjemmekampene sine mot Juve tidligere, og de har vunnet de siste seks hjemmekampene mot italienske lag. Målforskjellen er 14-1(!). Atletico er bunnsolide på Wanda Metropolitano, men Juventus er fortsatt Juventus.

HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Bayer Leverkusen – Lokomotiv Moskva

Bayer Leverkusen startet sesongen med to seire og én uavgjort, men selvtillit fikk seg en skikkelig knekk i helgen, da de tapte 0–4 mot Borussia Dortmund. Akkurat som sist sesong har målene rent inn begge veier i kampene til Leverkusen.

Det tyske laget deltar i sitt andre gruppespill på de fire siste sesongene.

Det uerfarne russiske laget er i sitt andre Champions League-gruppespill på rad, og russerne ble tabelljumbo i det som var den svakeste gruppen i 2018-2019-sesongen. De endte bak Porto, Schalke og Galatasaray etter å ha tapt fem av sine seks kamper. Lokomotiv slapp inn åtte mål på sine tre bortekamper sist sesong. De har gjort flere endringer defensivt i løpet av sommeren, men foreløpig har de ikke gitt resultater. Moskva-laget har spilt ti kamper så langt denne sesongen, og selv om de har levert bra resultater, så har de kun klart å holde tett bakover to ganger.

Nå møter de et Leverkusen-lag som kun har tapt tre av de siste 17 kampene på BayArena, og det er verdt å notere seg at Leverkusen har scoret minst to mål i syv av de siste elleve kampene. Det er dårlige nyheter for det vaklende russiske forsvaret.

Lokomotiv har tapt de syv siste kampene mot lag fra Tyskland. Jeg tror ikke de klarer å bryte den tapsrekken mot Leverkusen. H.

5. Dinamo Zagreb – Atalanta

Onsdag er en historisk dag for Atalanta, som spiller sin første kamp i Champions League noensinne. Bergamo-klubben endte på en overraskende tredjeplass i Serie A sist sesong, men starten på årets sesong har vist at prestasjonen sist sesong ikke var et blaff. De står med to seire, begge på bortebane, og ett tap så langt i Serie A.

Dinamo Zagreb har dominert kroatisk fotball i en årrekke, og det ser ikke ut til at denne sesongen blir noe annerledes. De har tatt 16 poeng av 21 mulige så langt. Kroatene er det svakeste laget i denne gruppen, selv om Atalanta mangler erfaring fra Champions League.

Atlanta på sin side vil gripe denne muligheten, som de kanskje ikke får igjen. Champions League-debutanten har ikke stadionanlegg for å spille i verdens gjeveste klubbturnering, og derfor skal de spille hjemmekampene sine på San Siro i Milano. Atlanta kommer til å spille samme offensive fotball som har fått dem til Champions League. Angrepsfotballen deres har hatt en pris. Alle tre Serie A-kampene denne sesongen har endt med at begge lagene har scoret.

Dinamo har en god mulighet til å få med seg poeng fra denne kampen, siden de møter Atalanta før de italienske debutantene har tilpasset seg Champions League-fotballen. Kroatene har scoret i de siste tolv kampene i denne turneringen, og jeg tror også at de kan score mot Atalanta. Statistikken viser også at det er sannsynlig.

Ikke bare endte Atalanta sine fem oppkjøringskamper til sesongen endt med scoringer til begge lag, men også i de siste syv kampene i Serie A har Atalanta vært involvert i kampene som har endt med må i begge ender av banen. Forsvarsspillet til Bergamo-klubben er altfor åpent. Atlanta er likevel et lag det er umulig ikke å like. De spiller underholdende fotball, og de har startet Serie A-sesongen med to borteseire på rad. Dette er en vanskelig kamp å spå utfallet av. HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. Shakhtar Donetsk – Manchester City

Shakhtar Donetsk har havnet i gruppe med Manchester City for tredje sesongen på rad. De vant den ukrainske ligaen med ni poengs margin forrige sesong, men Manchester City holder et høyere nivå enn lagene de møter i den hjemlige toppserien.

De har tapte tre av de fire første oppgjørene mot engelskmennene. Forrige sesong tapte de begge kampene mot Manchester City med 9–0 i målforskjell. Den eneste gangen de har vunnet mot engelskmennene var i 2017-2018-sesongen, da vant de 2–1 mot et reservepreget City-lag som allerede var klare for avansement fra gruppespillet.

Shakhtar er ikke så dårlige som Manchester City får dem til å se ut. Pep Guardiola sine menn har påført ukrainerne tre av de fem tapene de har i de to siste gruppespillene i Champions League. Problemet hos ukrainerne er forsvarsspillet. Shakhtar har sluppet inn må i alle de siste 14 Champions League-kampene. Totalt har det rent inn 27 mål, og 13 av dem er City ansvarlige for. Også i den hjemlige ligaen lekker det hos Shakhtar. I helgen slapp de inn tre mål da de vant 4–3 mot Zorya Lugansk.

Men: Manchester City er heller ikke i sitt livs form akkurat nå. I helg gikk de på et overraskende 2-3-tap mot nyopprykkede Norwich, og det virker som de har problemer med å erstatte skadde Aymeric Laporte på backen. Samtidig har ikke de defensive utfordringene hindret City offensivt. De står med vanvittige 16 scoringer på fem Premier League-kamper så langt.

Også i Champions League har de bøttet inn mål. De har scoret minst tre mål i fem av de åtte siste kampene i turneringen. Med tanke på hvordan historien mellom disse to lagene, så tror jeg City kommer til å valse over dem igjen. City får vår fulle tillit i denne kampen. B.

7. LASK Linz – Rosenborg.

De seks siste kampene på midtukekupongen er alle fra Europa League og første runde i gruppespillet og samtlige av disse spilles torsdag kveld.

LASK slo Sturm Graz 2–0 på bortebane lørdag, og de fikk dermed en god oppladning til den første hjemmekampen i Europa League-gruppespillet mot Rosenborg.

LASK har imidlertid kun vunnet to av de siste seks matchene, og ingen av dem ble spilt på hjemmebane. Laget røk ut av Champions League-kvalifiseringen etter å ha tapt 1–3 sammenlagt mot Club Brugge.

Også Rosenborg kommer til torsdagens kamp med en god følelse. De tok tre poeng mot Lillestrøm i helgen, og de har nå fem kamper på rad uten tap. RBK kan glemme ligagullet denne sesongen, til det ligger de for langt bak serieleder Molde. Med ni serierunder igjen ligger trønderne ti poeng bak romsdalingene.

All statistikk tyder på at begge lag kommer til å score i denne kampen. Begge lagene har scoret i tre av LASK og fire av Rosenborgs siste seks kamper. Samtidig har disse to lagene kun klart å tett igjen bakover i en av de siste seks kampene sine.

Rosenborg har spilt 1–1 i to av de fire siste kampene, og det gjør at jeg heller mot at torsdagens kamp ender uavgjort, spesielt siden LASK står uten seier hjemme på de tre siste forsøkene. Det virker som østerrikerne ikke tåler presset foran egne fans.

LASK deltar i sitt første gruppespill. Rosenborg på sin side har solid erfaring fra spill både i Europa League og i Champions League. Det er en fordel. Det er likevel farlig å undervurdere østerrikerne. Det bor utvilsomt noe i dette laget. De har tross alt slått ut Basel i Champions League-kvaliken. De har også vunnet fire av de fem siste hjemmekampene i Europa.

Rosenborg vinner neppe i Østerrike, men kan ta poeng. HU.

8. PSV Eindhoven – Sporting Lisboa

PSV høvlet over Vitesse og vant 5–0 hjemme på lørdag. De har nå vunnet alle de fem siste kampene i ligaen og i cupen. Den nederlandske storklubben skuffet imidlertid stort i Champions League-kvaliken, hvor de røk ut på bortemål mot Basel. De var også svært nær ved å tape hjemme mot Haugesund i Europa League-kvaliken.

Nederlenderne har aldri før spilt mot Sporting Lisboa, men de har 13 kamper bak seg mot lag fra Portugal. På hjemmebane har de kun tapt én av syv kamper mot portugisisk motstand. Fasiten viser 2-4-1.

Formen til hjemmelaget er strålende. PSV er ubeseiret i de ni siste kampene, og de har vunnet de fem siste kampene på rad. Sporting har vært mer ustabile. De står med to tap, to uavgjorte og to seire på sine seks siste kamper.

Sporting klarte bare 1–1 borte mot Boavista sist, og står nå uten seier i de to siste kampene sine. De har også sluppet inn mål i alle de seks siste kampene, men samtidig har de scoret i fem av dem.

Men: Sporting har en imponerende statistikk mot lag fra Nederland. De har kun tapt to av 16 kamper mot nederlandsk motstand. Kan de også klare å utfordre PSV? Nope! Vertene viser soleklart best form, og de har scoret 17 mål på de fem siste kampene. Sporting er ikke i sin beste form. De har sluppet inn to mål i snitt på de seks siste kampene. Bør bli hjemmeseier. H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.

9. Eintracht Frankfurt – Arsenal

Eintracht Frankfurt var tilbake i Europa sist sesong, og det talentfulle tyske laget gikk hele veien til semifinalen der de røk ut mot Chelsea, som gikk hen å vant turneringen.

Bundesliga-laget fremstår ikke like skarpskodde offensivt som sist sesong etter at Sebastian Haller og Luka Jovic har forlatt den tyske finansbyen til fordel for henholdsvis West Ham og Real Madrid. De har likevel kvalifisert seg for gruppespillet etter å ha slått ut Flora, Vaduz og Strasbourg.

Frankfurt burde ha gode muligheter til å ta seg videre fra denne gruppen, og de kan få en god start torsdag. Arsenal virker å være litt sårbare i øyeblikket. Laget fra Nord-London ledet 2–0 etter første omgang i søndagens Premier League-oppgjør mot Watford, men The Gunners ble rundspilt i annen omgang og var heldige som klarte 2–2. Arsenal lot Watford komme til 30 skudd. Dermed står Arsenal med tre kamper på rad uten seier, og det er tydelig at Unai Emery ikke har klart å forbedre forsvaret som kostet dem en topp fire-plassering sist sesong. De har allerede åtte baklengsmål denne sesongen, og fem av dem er kommet på de tre bortekampene.

Emery har litt å jobbe med defensivt. Arsenal har nemlig kun holdt nullen i tre av de siste 14 bortekampene. Nå møter de et Frankfurt-lag med en god hjemmestatistikk. Tyskerne har vunnet alle de fem hjemmekampene denne sesongen, og de har ikke tapt en Europa League-kamp på hjemmebane siden 2006. Frankfurt har vunnet åtte av de siste ti Europa League-kampene på hjemmebane siden starten av forrige sesong.

Arsenal har ingen god bortestatistikk. De har tapt ti av de siste 20 bortekampene. Denne kampen mener jeg er vidåpen. Arsenal har et sterkt offensivt lag, og Unai Emery har vanligvis tatt denne turneringen på alvor. Frankfurt på sin side spiller hjemme, og de har vært vanskelige å ta poeng fra dem på hjemmebane. Dette kan gå begge veier. Derfor bruker vi helgarderingen her. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

10. Manchester United – FC Astana

Manchester United er tilbake i Europa League etter at de havnet på sjetteplass i Premier League sist sesong. De røde djevlene vant turneringen sist gang de deltok i den – i 2016/2017 sesongen.

Spørsmålet er hvordan Ole Gunnar Solskjær vil prioritere Europa League. Det er stor sannsynlighet for at han vil bruke turneringen til å matche de unge spillerne han har tro på. De som er på vei opp og frem. Det trenger ikke å svekke United. Tvert imot.

Det har vært en merkelig start på sesongen for De røde djevlene. De startet med å banke Chelsea 4-0, selv om det resultatet ikke ga et riktig bilde av kampen. Deretter spilte de uavgjort mot Wolves og Southampton, før de gikk på et sjokknederlag mot Crystal Palace. I helgen var de tilbake på vinnersporet da de so Leicester hjemme på Old Trafford.

Nå er ting snudd litt på hode for United. I den siste kampen mot Leicester var forsvarsspillet bunnsolid, men nå er det offensivt de ikke får det til å stemme. United har kun scoret fire mål på de fire siste kampene. Det kan tyde på at det heller ikke blir mange mål i torsdagens kamp.

Astana skal ikke være noen trussel for Manchester United-forsvaret. Klubben fra Kasakhstan har tapt fem av sine ni bortekamper i Europa League, og de har bare to seire. Samtidig har de kun sluppet inn elleve mål på de siste ti Europa Leauge-matchene på bortebane. Så det blir ikke enkelt å score på dem.

Det er lite sannsynlig at nysigneringene Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka og Dan James spiller torsdagens kamp. Paul Pogba og Anthony Martial er begge ute med skader, og keeper David de Gea vil trolig gi plassen til Sergio Romero, som han gjorde i 2016-2017-sesongen i Europa League. Marcus Rashford vil antakeligvis starte på benken sammen med Scott McTominay, for å hvile dem til søndagens kamp mot West Ham.

Solskjær vil sannsynligvis gi unge spillere som Mason Greenwood, Tahith Chong og Angel Gomes sjansen, og de vil garantert vise seg frem. Det kan sette fart på United. Astana skal uansett være sjanseløse på Old Trafford. H.

11. Wolverhampton – Sporting Braga

Forrige sesong var et eventyr for Wolves. Den talentfulle troppen til Nuno Espírito Santo endte på syvendeplass, og det ga dem en plass i Europa League-kvalifiseringen.

Denne sesongen har ikke startet like bra for ulvene, og det snakkes om den vanskelige andresesongen på Molineux nå. Det er fortsatt tidig i sesongen, men signalene er urovekkende.

Sist sesongen var Wolves på sitt beste i kampene mot topp seks-lagene, men i helgen ble forsvaret deres fullstendig overkjørt av Chelsea. De tapte kampen 2–5. Det var andre tapet på rad, hvor de slapp inn tre mål eller mer. Det virker som det tøffe kampprogrammet med kamper torsdag og søndag uke etter uke tærer på ulveflokken.

Nuno Espírito Santo sine menn har nå sluppet inn 13 mål på de siste seks kampene, og det svake forsvarsspillet grunn til bekymring. De skal likevel være i stand til å lage problemer for Braga i torsdagens kamp.

Portugiserne har ikke kart å holde nullen i noen av de siste 15 Europa League-kampene på bortebane, og før landslagspausen ble de smadret av Benfica. Riktignok har Braga scoret i fem av de siste seks bortekampene sine, så Wolves-forsvaret blir neppe arbeidsledig. Jeg forventer at Wolves-spillerne hever seg i torsdagens kamp. De har prestert bra i Europa eague så langt, og jeg tror de vinner greit på hjemmebane. Det er ikke vits å sløse med garderingene. Dette skal være en solid hjemmeseier. H.

12. Rangers – Feyenoord

Rangers slo i helgen tilbake etter tapet i the Old Firm. De snudde 0–1 til 3-1-seier mot Livingston hjemme på Ibrox. Bortsett fra tapet mot Cetic før landslagspausen, har Rangers fått en grei start på sesongen med fire seire på fem ligakamper, og de har også vist bra prestasjoner i Europa.

Steven Gerrard sine menn spiller hjemme i torsdagens kamp, og på Ibrox er de vanskelige å slå. De har vunnet ti av de siste elleve hjemmekampene. Det eneste tapet kom i the Old Firm. Rangers har scoret 29 mål på de elleve kampene, og kun sluppet inn fem. Det er solid.

Skottene har også imponert i Europa. Statistikken viser at av 22 kamper i Europa har de vunnet elleve, spilt ni uavgjort og kun tapt to. Det gjør fansen optimistisk før kampen mot den tidligere Manchester United-stopperen Jaap Stam sitt Feyenoord-mannskap.

Rotterdam-laget viser også bra form. De har ennå ikke tapt i den hjemlige ligaen, og de har heller ikke tapt i Europa League-kvaliken. Fasiten viser fem seireog fire uavgjorte denne sesongen, og de har scoret 19 må i denne perioden. Før kampen i Glasgow viser de solid form. De står med fire seire på rad, og har kun sluppet inn to må, begge var selvmål.

Dette er den tiende kampen til Feyenoord med Jaap Stam som trener, og borteformen har vært bra med nederlenderen ved roret. Likevel; Rangers har vært så sterke på hjemmebane at jeg tror ikke de taper mot Feyenoord. Rangers har vært gode i Europa med Gerrard som manager. Tar Rangers en ny seier på Ibrox, eller må de nøye seg med uavgjort? Vi tror iallfall ikke at de taper. HU-

96-rekker:

1. Paris Saint-Germain – Real Madrid HU

2. Bayern München – Røde Stjerne H

3. Atletico Madrid – Juventus HU

4. Bayer 04 Leverkusen–Lokomotiv Moskva H

5. NK Dinamo Zagreb–Atalanta HB

6. Shakhtar Donetsk–Manchester City B

7. LASK Linz–Rosenborg HU

8. PSV Eindhoven–Sporting CP Lisboa H

9. Eintracht Frankfurt–Arsenal HUB

10. Manchester United – FC Astana H

11. Wolverhampton Wanderers – Sporting Braga H

12. Rangers – Feyenoord HU





432-rekker:

1. Paris Saint-Germain – Real Madrid HU

2. Bayern München – Røde Stjerne H

3. Atletico Madrid – Juventus HUB

4. Bayer 04 Leverkusen – Lokomotiv Moskva H

5. NK Dinamo Zagreb – Atalanta HUB

6. Shakhtar Donetsk – Manchester City B

7. LASK Linz – Rosenborg HU

8. PSV Eindhoven – Sporting CP Lisboa HU

9. Eintracht Frankfurt – Arsenal HUB

10. Manchester United – FC Astana H

11. Wolverhampton Wanderers – Sporting Braga H

12. Rangers – Feyenoord HU