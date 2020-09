Rosenborg får jobben gjort på Sunnmøre

Rosenborg var i aksjon så seint som torsdag kveld, men har for alvor fått los på medalje og har en bred og god tropp. Søndag kveld venter et skadeplaget Aalesund-lag som kun har sju poeng til nå.

Rosenborg er for alvor med i medaljekampen igjen og bør ha gode muligheter for tre nye poeng når de er på besøk hos tabelljumboen i kveld.

Aalesund er helt sist med fattige sju poeng etter 18 kamper og det meste tyder på at klubben må ned i OBOS-ligaen igjen etter sesongen, selv om avstanden opp til Start og Mjøndalen fortsatt er innen rekkevidde og det er mange kamper igjen å spille før sluttstrek settes. Har tre strake tap etter at Lars Arne Nilsen overtok treneransvaret og sist helg fikk de så hatten passet borte mot Viking (2-5). 1-2-6 hjemme på Color Line, der sesongens eneste seier så langt har kommet i 3-2 seieren over Start. Agdestein og Sæthre er langtidsskadd, mens Sno og Castro sto over grunnet sykdom sist. I tillegg mistet Fridjonsson, O. Lie, Hatlehol og Gretarsson oppgjøret forrige helg med skade. De tapte 2-3 i det omvendte møtet mellom lagene på Lerkendal i august.

Rosenborg er videre til neste ukes Play Off i Europaligaen mot PSV etter at laget slo Alanyaspor 1-0 hjemme på Lerkendal i vinden torsdag kveld. Anders Konradsen ble utvist i det oppgjøret, men kan selvsagt spille her. Trønderne er nummer fire med 32 poeng i hjemlig liga og har moderate 3-2-3 på bortebane før de gjester Sunnmøre søndag kveld. Islamovic er nå oppe på seks gule kort og må sone. Det betyr trolig Torgeir Børven på topp fra start, selv om spissen nå linkes sterkt til en overgang til tyrkisk fotball. Helland, Reginiussen og Skjelbred er alle tilbake etter sine skader, men med et tett kampporgram vil det nok helt sikkert bli endringer fra trener Hareide her.

1,95 på at Rosenborg leder ved pause i Ålesund er godt betalt. Vi tror de får jobben gjort tidlig og sikrer seg tre nye poeng.

