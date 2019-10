Rosenborg får trøbbel på Nordmøre

Klubbfotballen ruller endelig igjen denne helgen. Lørdag er det åtte kamper i Premier League og full runde i Championship. Her hjemme spilles det to kamper i Eliteserien og det er naturligvis også en rekke kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1. Det er ellers en masse kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

Kristiansund - Rosenborg H 3,40 (spillestopp kl 17.55)

Eliteserien her hjemme og tro det eller ei, det gjenstår fortsatt seks serierunder til tross for at man får følelsen av at Eliteserien har pågått i en evighet.

Kristiansund hadde flotte 3-2-0 på fem kamper, før de landet med et brak borte mot Tromsø i siste serierunde før landslagspausen. 0-5 måtte Christian Michelsens menn reise hjem med etter at Tromsø endelig fikk en slags uttelling for mange bra spillemessige prestasjoner. Uansett har KBK vært klart best hjemme de tre sesongene de har vært på Norges høyeste nivå. Kun to tap er det blitt hjemme denne sesongen, totalt viser tallene 6-3-2.

Rosenborg hadde ikke tapt en seriekamp siden 23. juni (0-1 borte mot Tromsø), og stod med 7-4-0 på elleve seriekamper, da det endte med 1-2 tap borte mot Haugesund for 14 dager siden. Noen har av en eller annen grunn fantasert om at Rosenborg kunne ta igjen Molde og ta seriegull i løpet av perioden uten tap, men dem er ingen av lenger. 13 poeng skiller opp til Molde når seks serierunder gjenstår og opp til Odd på 3. plass er det fem poeng. RBK har underprestert på bortebane denne sesongen og kun tatt tre seire (3-4-5). Marius Lundemo soner karantene for gule kort, mens det er usikkert om Tore Reginiussen blir klar.

Kristiansund tapte 0-2 i tilsvarende kamp forrige sesong, mens det endte 3-3 i 2017-sesongen. Vær du sikker at Christian Michelsens menn skjerper seg fra fadesen mot Tromsø for 14 dager siden. 3,40 på hjemmeseier er et klart valg for oss og spilles.