Rosenborg fester grepet om sølvet

Det er en herlig tippekupong denne søndagen med seks kamper fra Eliteserien og flere deilige oppgjør fra Premier League.

Søndagens tippekupong består av seks kamper fra Eliteserien, en kamp fra OBOS-ligaen, fire kamper fra Premier League og avsluttes med en kamp fra engelsk Championship. Bonuspotten er på ca 550 000 kr. Merk at innleveringsfristen er allerede kl 14.55.

1. Rosenborg - Odd

Vi hadde litt feeling for at Rosenborg kunne slå PSV Eindhoven i torsdagens playoff til Europa League, men det nederlandske storlaget vant meget fortjent 2-0. Det betyr at Rosenborg kun har Eliteserien å konsentrere seg om utover høsten. De overtok 2. plassen etter forrige helgs serierunde. Men det er kun ett poeng ned til Molde på 4. plass. Torgeir Børven er solgt til Tyrkia. Åge Hareide kan ellers stille med skadefritt mannskap.

Odd var i ferd med å hente tre sterke poeng borte mot Haugesund sist søndag, da de ledet 4-1 får minutter før slutt. En eventyrlig avslutning av hjemmelaget sørget for 4-4 og kun ett poeng til Odd. Er a poeng med Rosenborg, men dårligere målforskjell gjør at laget er på 3. plass. Ustabile 4-1-4 på bortebane. Steffen Hagen måtte ut på stillingen 4-1 til Odd i Haugesund, men skal være friskmeldt til søndagens toppkamp på Lerkendal.

Rosenborg er gode til å vippe slike kamper i sin favør. Det står 4-1-1 på de seks siste tilsvarende på Lerkendal. Vi gir full tillit til trønderne. H.

2. Bodø/Glimt - Sandefjord

Eventyret Bodø/Glimt fortsetter og etter søndagens 2-0 seier hjemme mot Vålerenga, er laget fortsatt ubeseiret (17-2-0). Utfordrerne bak fortsetter å avgi poeng og 11 serierunder før slutt, leder Glimt med 18 poeng ned til Rosenborg på 2. plass. Torsdag ble det bekreftet at Jens Petter Hauge har skrevet femårskontrakt med AC Milan. Ola Solbakken er svært sannsynlig erstatter. Marius Lode er forøvrig ute med karantenem og erstattes nok av Marius Høibråten. Glimt var knallsterke hjemme på Aspmyra forrige sesong (10-4-1), men denne sesongen er tallene enda sterkere. Ni hjemmekamper har gitt full pott og maksimale 27 poeng.

Sandefjord var av mange den største nedrykkskandidaten før sesongen, men trener Marti Cifuentes har gjort eksperttipsene til skamme. 1-0 seieren borte mot Molde forrige lørdag, sendte Sandefjord opp på 23 poeng og det er nå åtte poeng ned til Start på kvalifiseringsplassen. Fire av ti bortekamper er vunnet, de seks øvrige er alle tapt. Ingen spesielle fravær for Sandefjord.

Bodø/Glimt blir søndagskupongens aller største favoritt. Vi ser ingen grunn til å spekulere. H.

3. Brann - Molde

Kun en seier er det blitt for Brann på de seks seriekampene som Kåre Ingebrigtsen har ledet laget. Men bortsett fra fadesen tredje sist borte mot Vålerenga tredje sist (tap 1-5), har Brann sett klart bedre ut under Kåre Ingebrigtsen. Gjorde en meget bra bortekamp mot Kristiansund sist søndag, men ble snytt for minst ett straffespark da og måtte nøye seg med 1-1. Har faktisk ikke vunnet hjemme på Brann stadion siden 12. juli (3-1 mot Sandefjord). De seks siste hjemmekampene har gitt magre tre poeng (0-3-3). Vegard Forren er fortsatt ute med skade, det betyr at nyankomne Jón Gudni Fjóluson og Ole Martin Kolskogen danner midtstopperpar som sist.

Molde gjorde en heroisk bortekamp mot Ferencvaros tirsdag i play off til Champions League, men lyktes ikke å sett ballen i mål og det endte 0-0. Må derfor "nøye" seg med gruppespill i Europa League. Total kollaps i Eliteserien i den siste perioden med seks tap på de åtte siste seriekampene. Har falt nede på 4. plass med 34 poeng, men det er kun ett poeng opp til andreplassen. Innledet med 4-1-0 på sesongens fem første bortekamper, men står nå med fem strake bortetap. Ingen nevneverdige fravær for Molde.

2-1-2 på de fem siste tilsvarende i Bergen. Vi tror mest på hjemmeseier nå. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Start - Haugesund

Det vil seg aldeles ikke på bortebane for Start. 0-2 tapet mot Stabæk sist søndag, var lagets sjuende bortetap for sesongen og de har kun kapret to poeng på reisefot. Det går noe bedre hjemme på Sør-Arena, der laget står med 3-4-3. Ligger tredje sist og på kvalifiseringsplass med 15 poeng, men det er kun ett poeng ned til Mjøndalen på direkte nedrykk. Opp til sikker plass er det sju poeng. Eirik Schulze er tilbake fra karantene, men søndag må Eirik Wichne sone for gule kort. Førstekeeper Jonas Deumeland er skadet.

Haugesund innledet best hjemme mot Odd sist helg, men tre minutter før ordinær tid, ledet Odd 4-1. En formidabel sluttspurt av Jostein Grindhaugs disipler sørget for 4-4 og ett poeng. Ligger litt utsatt til med 22 poeng og har ikke mer enn sju poeng ned til Start. Svake 2-2-5 på bortebane. Benjamin Tiedemann og Bruno Leite må begge sone for gule kort.

1-0 og 0-1 i de to siste tilsvarende i Kristiansand. Vi tror ikke Start taper i kveld. HU.

5. Viking - Strømsgodset

Etter en moderat start på sesongen for Viking, har det virkelig løsnet for Stavanger-laget. 2-1 seieren borte mot Mjøndalen søndag kveld, var lagets femte strake seier og på de sju siste seriekampene er Viking ubeseiret (5-2-0). Har avansert til 7. plass på tabellen og står med 28 poeng. Det er faktisk ikke mer en sju poeng opp til Rosenborg på 2. plass. Totalt 4-2-3 hjemme på SR-bank Arena. Rolf Daniel Vikstøl er klar igjen etter karantene

Strømsgodset med fire strake poengdelinger og kommer nå fra to strake 0-0 kamper. Det betyr at det ser bedre ut defensivt for Henrik Pedersens lag som noterte seg for 35 baklengsmål på de 17 første seriekampene. Ligger dog litt utsatt til med sine 22 poeng, det er kun sju poeng ned til Start på kvalifiseringsplassen. Moderate 2-3-4 på bortebane. Ingen spesielle bekymringer for Strøsmgodset.

1-0-2 på de tre siste tilsvarende i Stavanger og før eller siden går Viking på et tap igjen. HB.

6. Aalesund - Kristiansund

Seks strake tap for tabelljumbo Aalesund og foreløpig har ikke Lars Arne Nilsen vært en frelser for sunnmøringene. Fire av tapene er kommet med kun ett mål og Aalesund gjorde en god prestasjon hjemme mot Rosenborg sist søndag. Ble fradømt et mål i den kampen og fortjente ikke å tape. Med fattige sju poeng, er det trepoengere som gjelder fremover, og det er åtte poeng opp til Start på kvalifiseringsplassen. Niklas Castro må sone karantene for seks gule kort. Toppscorer Holmbert Fridjonsson er fortsatt ute med skade.

Kristiansund var nest best i det meste hjemme mot Brann søndag kveld og skal si seg svært godt fornøyd med ett poeng. Ligger på en sterk 6. plass med 31 poeng og har ikke mer enn fire poeng opp til Rosenborg på 2. plass. Solide 4-4-2 på bortebane. Christian Michelsen kan mønstre skade- og karantenefritt lag.

1-1 i tilsvarende oppgjør i Eliteserien i 2017-sesongen. Vidåpent lokaloppgjør dette. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

7. Kongsvinger - KFUM Oslo

Total krise i Kongsvinger som var en outsider til playoff i OBOS-ligaen før sesongen. Slik har det aldeles ikke gått og 2-5 tapet borte mot Sogndal mandag, var lagets femte strake tap. Ligger helt sist med kun 13 poeng. Finske Mika Lehkosuo gikk av som hovedtrener tidligere denne uken, men blir værende i klubben. Daglig leder Espen Nystuen overtar midlertidig rollen som hovedtrener. Kun en hjemmekamp er vunnet for Konsgvinger denne sesongen (1-2-5).

KFUM Oslo har heller ikke hatt noen kanonsesong og foreløpig ikke vært i nærheten av å gjenta bragden i fjorårssesongen. Stod med 1-2-7 før hjemmekampen mot Sandnes Ulf mandag kveld, og kom endelig tilbake på vinnersporet med 1-0 seier. Ligger på en skuffende 10. plass med 20 poeng, men det er ikke mer enn seks poeng opp til Stjørdals Blink på 6. plass. Meget svake 1-2-5 på bortebane.

0-0 i tilsvarende kamp på Gjemselund forrige sesong. Kongsvinger er i poengnød og vi tror de unngår tap. HU.

8. Aston Villa - Liverpool

Strålende forestilling av Aston Villa mandag kveld med 3-0 seier borte mot Fulham i Premier League. Det betyr full pott for Villa etter de to første seriekampene, i og med at de slo Sheffield United 1-0 hjemme i sin første seriekamp. Og ikke minst er laget også uten baklengsmål på sine to første seriekamper. Ross Barkley er hentet på lån fra Chelsea ut sesongen og er aktuell for startplass direkte.

Bunnsolid seriestart av Liverpool med tre strake seire. Innledet med 4-3 seier hjemme mot Leeds, imponerte så med en sterk 2-0 seier borte mot Chelsea og var klart best i hjemmemøtet mot Arsenal mandag kveld og vant 3-1. Fredag ble det kjent at Sadio Mane har testet positivt for korona, han erstattes trolig av nyinnkjøpte Diego Jota. Thiago er fortsatt ute og i karantene grunnet sin positive coronatest. Oxlade Chamberlain og Joel Matip er fortsatt på skadelisten.

Tilsvarende kamp forrige sesong endte med 2-1 seier til Liverpool. Da scoret Mohamed Salah seiersmålet fire minutter på overtid. Liverpool vinner nok igjen. B.

9. Manchester United - Tottenham

Ingen imponerende serieåpning for Manchester United. Var rett og slett svake i seriepremieren hjemme mot Crystal Palace og tapte fortjent 1-3 da. Så ranet laget til seg tre poeng borte mot Brighton forrige lørdag. Brighton var det førende laget gjennom hele kampen, men tilslutt stod United igjen som vinnere 3-2. Sterke 10-7-2 hjemme på Old Trafford forrige sesong. Harry Maguire og Bruno Fernandes pådro seg mindre smeller i midtukens ligacupkamp mot Brighton, men begge blir nok klare til søndagens kamp.

Jose Mourinho stilte som ventet med et redusert lag hjemme mot Chelsea i mandagens 4. rundekamp i ligacupen. Men etter 1-1 til ordinær tid, vant Tottenham straffesparkkonkurranse og tok seg videre. Rundspilte Newcastle fra start tilslutt i lørdagens seriekamp, men endte opp med 1-1. Innledet sesongen med 0-1 tap hjemme mot Everton, men scoret på alt i andre serierunde borte mot Southampton og vant 5-2. Fire poeng på de tre første seriekampene er nok under forventet, med tanke på at to av de tre kampene er spilt hjemme på Tottenham Hotspur Stadium. Son Heung-Min ble skadet sist helg og har en viss mulighet til å rekke kampen. Gareth Bale er ikke aktuell før etter landslagspausen.

Det står 3-0-1 på de fire siste tilsvarende på Old Trafford. Åpen kamp nå. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Arsenal - Sheffield United

Arsenal fikk det som ventet tøft borte mot Liverpool mandag kveld. Tok riktignok ledelsen 1-0, men ble satt under hardt press det meste av kampen og tapte tilslutt 1-3. Innledet sesongen med en overbevisende 3-0 seier borte mot Fulham, men langtfra like imponerende hjemme mot West Ham i andre serierunde og en knepen 2-1 seier. Calum Chambers, Gabriel Martinelli, Pablo Mari, Shkodran Mustafi og Emile Smith Rowe er fremdeles ute med skader for Arsenal, men få av disse ville uansett vært aktuelle for startoppstillingen.

Sheffield United var en meget positiv overraskelse forrige sesong og endte på en flott 9. plass. Men falt betenkelig av etter coronapausen og avsluttet med moderate 3-2-5 på de ti siste seriekampene i sommer. Elendigheten har fortsatt i innledningen av denne sesongen. Etter tre seriekamper er Sheffield United både uten poeng og uten scoring. Fikk seiersmål imot to minutter før slutt i en jevnspilt hjemmekamp mot Leeds forrige søndag. John Egan er tilbake etter endt soning, ellers er det ingen endringer for bortelaget.

Det endte 1-1 i tilsvarende kamp på Emirates forrige sesong. Nå tror vi klart mest på hjemmeseier. H.

11. Wolverhampton - Fulham

Ustabil sesonginnledning av Wolverhampton. Imponerte riktignok i seriepremieren borte mot Sheffield United med en overbevisende 2-0 seier. Ble så helt utspilt i 1. omgang hjemme mot Manchester City i andre serierunde og lå under 0-2 til pause. Hevet seg voldsomt i 2. omgang, og hadde fortjent poeng, men det endte 1-3. Fryktelig bortekamp mot West Ham søndag der det ble 0-4 tap. Daniel Podence er tilbake i trening og kan kanskje være aktuell. Jonny er fortsatt ute med skade.

Scott Parker og Fulham har som ventet fått en tøff start i Premier League. Etter tre spilte seriekamper, er London-laget fortsatt uten poeng. Elendig forestilling hjemme mot Aston Villa mandag kveld og 0-3 tap. Mannskapsmessig ser det dog ikke så verst ut for Fulham.

Wolverhampton er nok innstilt på å reise seg direkte og Ulvene blir en våre sikre på midtukekupongen. H.

12. Stoke - Birmingham

Stoke med sesongens første seier sist lørdag da Preston ble slått 1-0 borte. Stoke fikk spille med en mann mer i store deler av den kampen. Totalt fire poeng på de tre første seriekampene. Veteranen Joe Allen er fortsatt uaktuell for hjemmelaget, det samme gjelder for Thibaud Verlinden.

Birmingham er ubeseiret på sine tre første seriekamper denne sesongen, men kun en seier er det blitt foreløpig. Den seieren kom hjemme mot Brentford i seriepremieren. Deretter har det blitt 0-0 borte mot Swansea, mens de måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot Rotherham sist lørdag som store favoritter. Spanske forsvarsspilleren Mikel San Jose kan få sin debut for Birmingham, som kun har Josh McEachran og Jonathan Leko ute med skader.

0-1 og 2-0 i de to siste tilsvarende. Stoke bør unngå tap i denne. HU.

96-rekker:

1. Rosenborg — Odd H

2. Bodø/Glimt — Sandefjord H

3. Brann — Molde HU

4. Start — Haugesund HU

5. Viking — Strømsgodset HB

6. Aalesund — Kristiansund HUB

7. Kongsvinger — KFUM Oslo HU

8. Aston Villa — Liverpool B

9. Manchester United — Tottenham U

10. Arsenal — Sheffield Utd H

11. Wolverhampton — Fulham H

12. Stoke — Birmingham HU

