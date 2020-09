Rosenborg har fortsatt tilgode å tape hjemme mot tyrkisk motstand

Åge Hareides Rosenborg står ovenfor en tøff utfordring i kveld når tyrkiske Alanyaspor står på motsatt banehalvdel. Trøsten får være at ingen tyrkiske lag har vunnet på Lerkendal tidligere. Blir det avansement i kveld?

Det er vinn eller forsvinn for Rosenborg i kveld. Dersom laget skal ta seg videre til neste kvalifiseringrunde må Alanyaspor slås hjemme på Lerkendal. Trønderne har aldri tapt hjemme mot tyrkisk motstand på tre forsøk i Europacup-sammenheng tidligere.

Kval. Europaligaen. Spilles torsdag der alt skal avgjøres i kveld da det som kjent ikke spilles noen returkamp. Rosenborg er to hinder unna et nytt gruppespill i Europaliagen etter at Breidablik og Ventspils er eliminert så langt. Med seier i kveld venter Mura eller PSV på hjemmebane neste uke. De snudde 0-1 til seier 2-1 hjemme over FK Haugesund i Eliteserien søndag i det som var Åge Hareides første hjemmekamp som trener for klubben på 17 år og ligger på 4. plass i hjemlig liga, langt bak den suverene serieleder Bodø/Glimt, før turen går til Ålesund søndag. Reginiussen har stått over de siste kampene grunnet lyskeproblemer, men er tilbake her. Det samme er Skjelbred som trente for fullt onsdag. Eyjolfsson er klar for klubben og fikk sin re-debut for de svarte og hvite fra start mot FKH sist.

Alanyaspor endte på 5. plass i Tyrkia sist sesong, poenget foran mer kjente Galatasaray, i en serie der pengesterke Istanbul Basaksehir til slutt ble mestere fire poeng foran Trabzonspor. De har full pott etter to runder av hjemlig liga som nylig startet opp igjen og kommer fra 2-0 hjemme over Kayserispor lørdag. Bareiro sto bak begge lagets scoringer i det oppgjøret.

Det er en tøff motstander som venter Rosenborg hjemme torsdag kveld. Vi tror dette blir en tett og jevn affære og spiller uavgjort til småpen odds. Får vi ekstraomganger i Trondheim torsdag kveld?

