Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddsdobbel 1: Serieleder Brann ser seg ikke tilbake

Oddsdobbel 2: Oppturen fortsetter for Glimt

Oddsdobbel 3: Fredrikstad må ikke komme bakpå

Oddstips Europa League: Marseille gir Atletico Madrid kamp

Tippetips: Rosenborg har tatt opp jakten

V4/V5 Bro Park: Herlig lunsjgalopp fra Sverige

Kvelden før nasjonaldagen er fotballens store festkveld her hjemme. Samtlige åtte Eliteseriekamper starter kl 18 og i tillegg er det full runde i OBOS-ligaen. Ukens midtukekupong består således naturligvis av de åtte Eliteseriekampene, i tillegg til fire av kampene fra OBOS-ligaen. Innleveringsfristen på midtukekupongen er kl 17.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på kupongen.

1. Bodø/Glimt - Tromsø

Bodø/Glimt innledet comeback-sesongen i Eliteserien med å slå Lillestrøm 3-1 i seriepremieren hjemme på Aspmyra, men deretter ble det fire strake tap. Men allerede i bortekampen mot serieleder Brann i andre serierunde, så man at det var fine kvaliteter i dette Glimt-laget. Etter tre strake poengdelinger, kom sesongens andre trepoenger med en knallsterk borteseier mot Molde søndag. Glimt står med totalt ni poeng og 1-1-2 på hjemmebane (tap mot serietoer Haugesund og serietreer Rosenborg). 12-2-1 hjemme på Aspmyra i opprykkssesongen, og 5-3-7 i Eliteserien sesongen 2016 da laget rykket ned. Glimt-trener Kjetil Knutsen kan glede seg over et skadefritt mannskap.

Tromsø innledet med å ryke 1-4 borte mot tabelljumbo Start og deretter 1-2 tap borte mot Molde. Så det ble fem kamper uten tap (3-2-0), men nest sist ble laget utspilt i Bergen og røk 0-3 mot Brann. Det var det ikke noe å si på. Søndag ble det skuffende hjemmetap med 1-2 mot Lillestrøm, men laget gjorde en solid 2. omgang. Kun ett poeng er tatt på de fire spilte bortekampene og moderate 4-3-8 på bortebane forrige sesong. Viktige Gjermund Åsen og Simen Wangberg er begge tilbake for Tromsø.

Formsterke Bodø-Glimt får et klart utgangstips her. HU.

2. Brann - Haugesund

Toppkamp de luxe på Brann stadion, mellom serieleder Brann og Haugesund på 3. plass. Brann tok sin sjuende strake seier og åttende totalt, da laget slo Start 1-0 lørdag kveld. Det var klasseforskjell på lagene og Brann står med 25 poeng etter de ni første seriekampene og voldsommee 16-2 i målforskjell. Hjemme på Brann stadion er det blitt full pott på de fire første kampene og ingen baklengsmål (9-0). Brann har i likhet med Rosenborg alltid hjemmekamp på 16. mai. Der ble tap 1-2 mot Bodø/Glimt i nedrykkssesongen i 2014. Bortsett fra det har Brann vunnet de fem siste hjemmekampene på akkurat denne dagen. Ruben Kristiansen er fortsatt ute, mens backkollega Taijo Teniste som måtte forlate banen etter et stygt fall mot Start, naturligvis også er ute. Det betyr at Daniel Braaten vikarierer som høyreback, slik han gjorde med bravur når han kom inn mot Start.

Haugesund snudde 0-1 til 3-2 seier hjemme mot Kristiansund søndag og tok dermed sin femte seier for sesongen. Står totalt med 5-2-2 og 17 poeng og ligger på 3. plass. Tre av fem bortekamper er vunnet, tapet kom mot Ranheim (2-4). Benjamin Karamoko skal være friskmeldt, det betyr at trener Eirik Horneland i all hovedsak har et skadefritt mannskap til disposisjon.

Brann har vunnet de to spilte mot Haugesund på Brann stadion, etter at laget kom tilbake i Eliteserien og det er umulig å ikke gi bergenserne fornyet tillit her. H.

3. Kristiansund BK - Ranheim

Kristiansund-trener Christian Michelsen var helt klar på at hans lag røk meget fortjent borte mot Haugesund søndag, til tross for laget tidlig gikk i ledelsen 1-0. Torsdag ble laget som kjent sendt ut av cupen med 0-2 tap borte for Hødd. Ingen bortekamper i serien er vunnet på fem spilte (0-3-2), men hjemme på Kristiansund stadion har laget 2-1-0 på de tre spilte etter at åpningskampen mot Vålerenga ble tapt 0-1. Står med totalt 10 poeng og hadde solide 6-7-2 på hjemmebane forrige sesong. Hjemmelaget har noen småskavanker i troppen, men onsdag morgen er det ingen spillere som er bekreftet uaktuelle.

Nyoopprykkede Ranheim var søndagens beste spill på Langoddsen søndag og skuffet såvisst ikke med 3-1 seier hjemme mot Odd. Står med oppsiktsvekkende 5-2-2 på sine ni første seriekamper og ligger på 4. plass med 17 poeng. Røk 0-4 i sesongens første bortekamp mot Tromsø, de tre neste på bortebane har gitt to seire og uavgjort mot Rosenborg. Ranheim skal ikke ha noen nye skader eller karantener etter søndagens kamp.

Kristiansund skal i kraft av hjemmebane stå som favoritt, men vi utelukker ingenting i denne kampen og helgarderer. HUB.

4. Molde - Strømsgodset

Etter den strålende starten på sesongen med tre strake seire, har Molde kun tatt fem poeng på de seks neste seriekampene. Den eneste seieren i denne perioden kom hjemme mot Lillestrøm der laget sleit seg inn til 2-1 seier. De to siste på hjemmebane er begge tapt mot normalt bortesvake lag som Odd (0-1) og Bodø/Glimt (1-2). Hadde fine 9-2-4 på hjemmebane forrige sesong. Mathias Norman fikk to kampers karantene etter sitt røde kort mot Sarpsborg 08 nest sist og soner følgelig sin andre og siste kamps karantene i kveld.

Strømsgodset gjorde en bra hjemmekamp mot Sarpsborg 08 søndag og hadde sjanser i fleng, men endte opp med å tape 1-2. Godset var en klar medaljekandidat før sesongen, men står med fattige ni poeng etter de ni første seriekampene og kun en seier på fem spilte hjemmekamper. Borte er to av fire spilte tapt, mens den ene seieren kom mot Vålerenga med 4-1. 3-3-9 (2016) og 4-5-6 (2017) er tall som forteller at Strømsgodset ikke har prestert på bortebane de to foregående sesongene. Strømsgodset skal ikke ha noen nye skader eller karantener etter søndagens hjemmekamp mot Sarpsborg 08.

3-3-1 på de sju siste tilsvarende oppgjørene på Aker Stadion. Molde er inne i en blindgate, mens Godset har fått veldig dårlig betalt. HUB.

5. Odd - Sandefjord

Odd innledet sesongen med kun fire poeng på de fem første seriekampene, men deretter ble det tre strake seire. Hadde ursvake 2-4-9 på bortebane forrige sesong, så derfor var det ingen overraskelse at seiersrekken stoppet borte mot Ranheim søndag og Odd gikk på sesongens tredje av fire mulige bortetap. Står med totalt 13 poeng og har levert klart godkjent hjemme i Skien hittil (3-1-1). Jone Samuelsen er eneste spiller av betydning som er ute.

Oppløftende takter av Sandefjord i førsteomgangen hjemme mot Vålerenga lørdag ettermiddag, men mål ble det ikke og da gikk det som ofte går for bunnlag. Det kommer mål imot og Sandefjord endte opp med å gå på sesongens sjette tap (1-2-6). Seieren kom borte mot Start i andre serierunde (4-1). Tapet mot Vålerenga lørdag var det fjerde strake tapet. 3-1-11 på bortebane forrige sesong og 0-2-13 på bortebane i nedrykkssesongen i 2015.

4-3 og 1-0 til Odd i hhv 2017 og 2015. Det er ikke lett å argumentere for borteseier i denne kampen. HU.

6. Rosenborg - Lillestrøm

Forståelig nok har Rosenborg alltid hjemmekamp på 16. mai. Det som kanskje er mer overraskende at at RBK faktisk har tapt to av fire siste 16. kampene på fotballens festaften. I fjor røk laget 1-2 mot Tromsø, mens Stabæk ødela festen i 2014 med 3-1 seier. Rosenborg møtte forøvrig Lillestrøm til 16. mai kamp for to år siden, da ble det 2-1 seier. Er ellers ubeseiret i serien etter 0-1 tapet borte for Sarpsborg 08 i seriepremieren og står med 5-3-0 på de åtte siste. Solid bortekamp mot Stabæk søndag kveld og fortjent 1-0 seier. To av fire hjemmekamper er vunnet (2-2-0). Anders Konradsen kan være tilbake i kveld.

Lillestrøm fulgte opp den meget viktige 1-0 seieren hjemme mot Sandefjord forrige søndag, med å ta en overraskende 2-1 seier borte mot Tromsø søndag. Ligger på 11. plass med totalt 10 poeng. De fire første bortekampene ble alle tapt. Svake 3-5-7 på bortebane forrige sesong. Lillestrøm skal ikke ha noen nye skader eller karantener etter søndagens bortekamp mot Tromsø.

4-4-0 på de åtte siste tilsvarende på Lerkendal. Rosenborg har fått opp dampen og bør vinne. H.

7. Sarpsborg 08 - Start

Fortjent var det ikke, men likefullt stod Sarpsborg 08 igjen med tre sterke bortepoeng mot Strømsgodset søndag kveld. Det sendte laget opp på 7. plass på tabellen med totalt 13 poeng. Men 3-4-2 totalt er neppe så bra som trener Geir Bakke hadde ønsket seg. 2-2-1 på de fem spilte hjemmekampene hittil, tapet kom mot serieleder Brann (1-2). Mikkel Agger mistet Godset-kampen søndag, men skal være tilbake i kveld.

Start var ikke i nærheten av poeng hjemme mot Brann lørdag kveld, til tross for at kampen bare endte med 1-0 til Brann. Offensivt var det helt natta og Start har fått en katastrofal start på Eliteserien etter den feiende flotte seriepremieren hjemme mot Tromsø (seier 4-1). Sju av de åtte neste er tapt og kun ett poeng er tatt på fire bortekamper. Lars-Jørgen Salvesen sonet karantene for rødt kort mot Brann, men er ferdigsonet og klar til kamp igjen i kveld.

Sarpsborg 08 blir nok en av midtukens største favoritter og skal normalt innfri greit. H.

8. Vålerenga - Stabæk

Brukbar sesonginnledning for Vålerenga som tok en fortjent 1-0 seier borte mot Sandefjord lørdag. Står med 4-3-2 totalt og 15 poeng og ligger på 5. plass. Men kun en av fire hjemmekamper på Intility Arena er vunnet (1-2-1). Vålerenga stiller med identisk tropp som mot Sandefjord, det betyr at Ernest Agyiri og Fitim Azemi fortsatt er ute med skader.

Stabæk burde tatt ledelsen hjemme mot Rosenborg søndag kveld, men FRanck Boli brente to kjempesjanser tidlig i den kampen. Stabæk gjorde uansett en flott kamp, selv om det endte med 0-1 tap. Står med kun sju poeng hittil og ligger tredje sist. Kun to poeng er tatt på fem spilte bortekamper (0-2-3). Venstreback Jeppe Moe pådro seg sesongens fjerde gule kort mot RBK søndag kveld og må sone karantene i kveld. Forsvarssjef Vadim Demidov måtte gi seg tidlig i 2. omgang mot Rosenborg og er trolig også ute.

2-2-2 på de seks siste tilsvarende og Vålerenga har altså kun vunnet en av fire hjemmekamper denne sesongen. Men de taper ikke denne. HU.

9. Aalesund - Strømmen

Lars Bohinen og Aalesund har fått en kanonstart på sesongen og står med seks strake seire etter søndagens 3-2 seier mot Åsane i Bergen. Måtte nøye seg med 0-0 hjemme mot Sogndal i seriepremieren, men har altså tatt full pott på de seks neste seriekampene.

Strømmen ledet både 1-0 og 2-1 hjemme mot Jerv søndag, men endte opp med å tape 2-3. Det var lagets tredje strake tap og sesongstarten har ikke vært som best for Strømmen (2-0-5). Samtlige tre bortekamper er tapt med ett mål.

Aalesund hjemme på 16. mai er ingen enkel oppgave for bortesvake Strømmen. Dette ligner en klink vinner. H.

10. Kongsvinger - HamKam

Hedmarksderby på Gjemselund mellom to lag som ikke har fått den sesongstarten de hadde håpet på. Kongsvinger gikk på sesongens femte tap på de sju første seriekampene, da det ble 0-1 hjemme mot Mjøndalen søndag kveld. Ligger sist med kun fire poeng og tre av fire hjemmekamper er tapt, dog mot meget kvalifisert motstand (Viking, Aalesund og Mjøndalen).

Nyopprykkede HamKam tok sesongens første trepoenger hjemme mot Strømmen forrige søndag, men klarte ikke å følge opp hjemme mot Nest Sotra søndag. Lå da under 0-1, men fikk tildelt et meget tvilsomt straffespark på overtid og berget 1-1. Står med 1-4-2 totalt og sju poeng og står uten seier på bortebane (1-1 mot både Ull/Kisa og Åsane og 3-4 tap mot Levanger).

Kongsvinger har møtt meget tøff motstand i de fleste hjemmekampene. Nå er det mer overkommelig motstand. Vi gir et ganske klart utgangstips til hjemmelaget, men utelukker ikke borteseier. HUB.

11. Viking - Sandnes Ulf

Toppoppgjør og hett rogalandsderby på Viking stadion. Viking har fått en bra start, men måtte altså nøye seg med 0-0 borte mot svakt plasserte Levanger søndag kveld. Fem av de sju første seriekampene er vunnet og Viking ligger på 2. plass med 16 poeng, og har tre poeng opp til serieleder Aalesund.

Sandnes Ulf med komfortabel 4-0 seier hjemme mot Florø søndag. Er sammen med Aalesund det eneste ubeseirede laget i OBOS-ligaen, men tre av de sju spilte er endt med poengdeling og derfor er laget bak Viking på tabellen og på 3. plass med totalt 15 poeng. To av tre bortekamper er endt uavgjort. 7-3-5 (2017) og 6-3-6 (2016) forteller at Sandnes Ulf er aller best på hjemmebane.

Viking føler nok et visst press på seg foran dette derbyet og Sandnes Ulf har vist seg vanskelige å slå. Vi nøyer oss med halvgardering. HU.

12. Mjøndalen - Ullensaker/Kisa

2-0 seier hjemme mot Stabæk i cupens 3. runde forrige onsdag, ble fulgt opp med en sterk 1-0 seier borte mot Kongsvinger i serien søndag. Mjøndalen avanserte dermed til 6. plass på tabellen med totalt 10 poeng. Meget spesielle 5-3 i målforskjell på de sju første seriekampene. Røk på sitt foreløpig eneste tap borte mot Aalesund forrige søndag, da Adam Arnarson scoret seiersmålet for Aalesund to minutter på overtid. Snodig nok har Mjøndalen tilgode å vinne på hjemmebane denne sesongen. De tre spilte har alle endt uavgjort.

Ullensaker/Kisa ble søndag det første laget til å påføre Sogndal tap denne sesongen, da laget vant 2-0 hjemme på Jessheim. Vegard Skogheims gutter avanserte dermed til 4. plass på tabellen med totalt 12 poeng (3-3-1). Er ubeseiret på bortebane, men har ikke møtt noen av topplagene i sine tre første bortekamper (1-1 mot Jerv, 3-0 seier mot Nest Sotra og 1-1 mot Florø i forrige bortekamp).

Ineffektive Mjøndalen jager sin første hjemmeseier for sesongen her og det skal være gode muligheter for at den kommer. H.

96-rekker:

1. Bodø/Glimt — Tromsø HU

2. Brann — Haugesund H

3. Kristiansund BK — Ranheim HU

4. Molde — Strømsgodset HUB

5. Odd — Sandefjord Fotball HU

6. Rosenborg — Lillestrøm H

7. Sarpsborg 08 — Start H

8. Vålerenga — Stabæk HU

9. Aalesund — Strømmen H

10. Kongsvinger IL — HamKam H

11. Viking — Sandnes Ulf HU

12. Mjøndalen — Ullensaker/Kisa H

432-rekker:

1. Bodø/Glimt — Tromsø HU

2. Brann — Haugesund H

3. Kristiansund BK — Ranheim HUB

4. Molde — Strømsgodset HUB

5. Odd — Sandefjord Fotball HU

6. Rosenborg — Lillestrøm H

7. Sarpsborg 08 — Start H

8. Vålerenga — Stabæk HU

9. Aalesund — Strømmen H

10. Kongsvinger IL — HamKam HUB

11. Viking — Sandnes Ulf HU

12. Mjøndalen — Ullensaker/Kisa H