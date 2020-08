Rosenborg har tilgode å imponere

Rosenborg var i aksjon så sent som torsdag kveld, mens Odd har funnet formen igjen og har i tillegg èn hviledag mer enn trønderne foran kveldens oppgjør i Skien. Vi tror Rosenborg får trøbbel når Torgeir Børven returnerer til sin gamle hjemmebane.

Rosenborg har plukket jevnt og trutt med poeng i mange kamper i år, selv om avstanden opp til topplagene Bodø/Glimt og Molde allerede begynner å bli stor. Spillet derimot er langt under forventet standard. I torsdagens hjemmekamp mot Viking var de faktisk heldige som gikk til pause med en ledelse, selv om de til slutt vant med klare 3-0.

Det endte 1-1 i begge de to oppgjørene mellom disse to lagene i fjorårets Eliteserie. Odd kan se tilbake på en finfin start på sesongen der de ligger på en sterk 3. plass med 19 poeng etter elleve runder (6-1-4). Fire av de fem siste har også endt med seier (4-0-1) og de kommer fra 2-0 borte over Mjøndalen onsdag. Hjemme i Skien har det blitt 3-1-2 til nå. Lauritsen og Semb er begge ute med skade.

Rosenborg imponerte ingen spillemessig hjemme mot Viking i hovedkampen torsdag kveld, men var særdeles effektive og kunne til slutt juble for tre poeng etter sin tredje 3-0 seier denne sesongen. De ligger dermed på 5. plass med 18 poeng og passerer vertene med full pott i denne. Har 2-1-2 på sine første fem på utebane der seirene har kommet over Stabæk og Brann. Keeper Hansen, Adegbenro og Hedenstad er alle på skadelista, mens Konradsen slo opp den gamle torsdag og er nok neppe tilbake igjen med det første. Lagkaptein Tore Reginiussen tråkket over sist, men rekker trolig denne. Zachariassen og Islamovic returnerer fra karantene.

Odd er i form og har dessuten hatt èn hviledag mer enn gjestene. Vi har litt feeling for poengdeling her og prøver en brukbart betalt U i hovedkampen i Skien i kveld.

