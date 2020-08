Rosenborg i solid hjemmeform

Det har blitt fem strake hjemmeseire i Eliteserien for Rosenborg og torsdag avanserte de til neste runde i Europaligakvalifiseringen. Søndag venter Stabæk hjemme på Lerkendal i det som er Trond Henriksens siste kamp som hovedtrener før Åge Hareide overtar 1. september.

Det er seks kamper fra Eliteseriens 16.runde og like mange kamper fra OBOS-ligaen på denne ukens søndagskupong.

Bonuspotten er på xxx xxx kroner og innleveringsfristen er klokka 14:55 søndag.



1. Viking - Molde

Det endte 0-2 her sist sesong, mens Molde vant 5-0 i det omvendte møtet mellom lagene i midten av juli. Viking tok en meget viktig 2-0 seier borte over Strømsgodset forrige helg og klatret med det opp på 12. plass med 16 poeng og passerte samtidig Mjøndalen og Sandefjord og vekk fra kvalikplassen. Har 2-2-3 hjemme i Stavanger til nå og til denne kampen slippes supporterne på Felt O inn for første gang etter at koronapandemien inntraff og kun 200 tilskuere fikk slippe inn på kampene. Østensen er tilbake igjen, mens keeper Austbø er tilbake i trening og aktuell etter landskampspausen. Hove og Bjørshol er fortsatt ute.

Molde snudde 0-1 til seier 2-1 borte over Celje i CL-kvalifiseringen onsdag og er dermed i trekningen for tredje kvalifiseringsrunde kommende mandag. De slo Odd 2-0 hjemme i Eliteserien forrige helg og holder fortsatt noenlunde følge med serieleder Bodø/Glimt i toppen, selv om det er sju poeng opp og de i tillegg har én kamp mer spilt. 4-1-3 på utebane før denne. Gregersen og Haraldseid er helt sikkert ute, mens Bjørnbak har stått over de siste kampene med skade. Sentrale Wolff Eikrem har fire gule kort og må sone.

Molde er inne i en hektisk periode med Europa-fokus og mangler i tillegg playmaker Wolff Eikrem i denne. Det blir derfor UB på 96-rekkeren og helgardering på det største kupongforslaget.

2. Sarpsborg 08 - Bodø/Glimt

1-1 her sist sesong, mens Bodø/Glimt vant 2-1 da lagene møttes i Bodø tidligere i sesongen. Sarpsborg 08 er ustabile som få om dagen. For tre uker siden leverte de en strålende 1. omgang borte mot Rosenborg, men måtte til slutt reise hjem med småstygge 1-5 i bagasjen. Deretter slo de tilbake med 2-1 hjemme over Molde før de kom ned på jorda igjen sist helg i 1-4 tapet borte mot Kristiansund BK på Nordmøre. Åpnet som kjent sesongen med fem ettmålstap, men har reist seg mesterlig under Stahres ledelse og er nå nummer elleve med 17 poeng etter halvspilt serie. 4-1-3 hjemme. Horn og Vetti mangler.

Serieleder Bodø/Glimt hadde få problemer med å ta seg videre i Europa torsdag i 6-1 seieren hjemme over motstand fra Litauen og topper Eliteserien sju poeng foran Molde med én kamp mindre spilt etter solide 6-0 over Start hjemme på Aspmyra forrige helg. Har 41 av 45 mulige poeng så langt og er fortsatt ubeseiret etter 13-2-0 halvspilt. 6-2-0 på bortebane, mens alle sju hjemme i nord har endt med full pott. Moe og Konradsen er ute med skade, mens Junker var tilbake på benken torsdag og kan være aktuell fra start igjen i denne.

Det blir vanskelig å gå imot Bodø/Glimt slik de har framstått i år. B på 96-rekkeren. På det største forslaget tar vi oss råd til en halvgardering.

3. Rosenborg - Stabæk

Rosenborg tok en sterk 2-0 seier borte over Mjøndalen forrige helg og har omsider våknet til liv og meldt seg på i medaljekampen i Eliteserien for alvor. De er nummer fire med 27 poeng i øyeblikket og ligger ett poeng bak Odd på bronseplass halvveis. 5-2-1 hjemme på Lerkendal der de fem siste alle har endt med seier og torsdag avanserte de videre i Europa etter 4-2 over Breidablik. Avstanden opp til suverene Bodø/Glimt er dog 14 poeng for trønderne som får Åge Hareide som hovedtrener fra og med neste uke. 3-2 her i fjor, mens RBK vant 3-0 på en effektiv måte i en ikke altfor velspilt affære i bortemøtet på Nadderud mellom lagene tidlig i juli. Keeper Hansen, Skjelbred og Konradsen er fortsatt ute, mens kantspiller Ceide sto over torsdag men kan være aktuell igjen til denne.

Stabæk viser nedadgående form med 0-3-3 på sine siste seks og har ikke vunnet på sju kamper. Mandag røk de 0-2 hjemme mot Brann på Nadderud og ligger nå på 8. plass med 18 poeng. 2-3-2 borte. Røk 2-3 her på samme tid i fjor. Moe, Kassi og Maatsen er fortsatt ute for trener Jönsson.

Rosenborg viser solid hjemmeform, mens Stabæk sliter om dagen. Naturlig å tro på H på Lerkendal.

4. Odd - Mjøndalen

Tilsvarende møte forrige sesong endte 3-2, mens Odd vant 2-0 da de gjestet Mjøndalen i det omvendte møtet tidligere i sesongen. Hjemmelaget sto med fem strake seire før de røk 0-2 borte mot Molde i toppoppgjøret forrige helg. Ligger med det på 3. plass med 28 poeng, poenget foran Rosenborg mens Vålerenga følger to bak. Småpene 5-1-2 hjemme i Skien, der tapene har kommet mot Sandefjord og serieleder Bodø/Glimt. Lauritsen og Semb er fortsatt ute med skade.

Mjøndalen var inne i en tung periode med sju strake tap før laget slo til med to strake seire, blant annet borte mot Brann før de kom ned på jorda sist helg i 0-2 tapet hjemme mot Rosenborg. Det betyr en kvalikplass på tabellen for bruntrøyene med 14 poeng i øyeblikket. To skiller opp til Sandefjord og Viking på trygg grunn. 2-2-4 borte for Vegard Hansen & co. Diomande er ute med skade, mens lagkaptein Gauseth har stått over de siste kampene.

Odd blir relativt klare favoritter hjemme i Skien og får tillit på søndagskupongen. H.

5. Sandefjord - Kristiansund BK

Det endte 3-3 her i 2018 sist hjemmelaget var oppe i Eliteserien, mens Kristiansund BK vant 3-1 i det omvendte oppgjøret mellom lagene etter en herlig snuoperasjon for én måned tilbake. Sandefjord har to strake tap etter den sterke 4-3 seieren med ti mann i Drammen for tre uker siden. Sist helg ble det 1-2 borte mot Vålerenga i en kamp de lenge ledet på Intility. Samme sifre som de røk med i forrige hjemmekamp mot serieleder Bodø/Glimt sist gang de var i aksjon her i Sandefjord. Er nå nede på 13. plass med 16 poeng - to foran Mjøndalen på kvalikplassen. Forsvarssjef Vales er tilbake igjen etter å ha sonet sist. Kralj og Ze Eduardo rapporteres ute.

KBK tok en imponerende 4-1 seier hjemme over Sarpsborg 08 forrige helg og har klart seg utmerket i Eliteserien også i 2020. Christian Michelsens mannskap er på 6. plass med 24 poeng halvspilt og har 2-4-2 på reisefot før turen til Sandefjord søndag. Venstreback Aasbak er skadefri og aktuell fra start, mens Diop sto over sist, men kan være tilbake til denne. Keeper McDermott er som kjent langtidsskadet og ikke aktuell.

Det blir UB fra oss, men de som garderer andre steder helgarderer denne. KBK er solide og taper sjelden kamper.

6. Start - Aalesund

Et uhyre viktig bunnoppgjør. Det ble 0-1 i OBOS-ligaen her sist sesong, mens Aalesund tok sin eneste seier i Eliteserien så langt da laget vant 3-2 hjemme på Color Line i det omvendte møtet mellom lagene for én måned tilbake. Start er nest sist med tolv poeng og har i tillegg én kamp mer spilt enn lagene rundt seg på tabellen. De har 2-4-2 hjemme i Kristiansand og har spilt uavgjort i halvparten av sine 16 kamper så langt denne sesongen. Aremu er solgt til Tyskland, mens Gjesdal er langtidsskadd. Bringaker og Ramsland har begge stått over de siste kampene grunnet skade. Fikk så hatten passet borte mot serieleder Bodø/Glimt sist helg (0-6), men fikk en sjelden opptur da Vålerenga ble slått 2-1 på overtid i forrige hjemmekamp.

Tabelljumbo Aalesund (sju poeng etter 15 kamper) sparket søndag trener Lars Bohinen og inn porten noen dager senere kom den tidligere Brann-treneren Lars Arne Nilsen som klubbens nye trener. De tapte 1-3 hjemme mot FK Haugesund forrige helg og har fortsatt tilgode å vinne på bortebane inneværende sesong: 0-2-5. Nå blir det 4-3-3 og stram, defensiv organisering framfor 3-4-3/3-5-2 i et håp om å beerge plassen. Da bør helst denne vinnes hvis håpet skal leve videre for de oransje. Agdestein og Sæthre er definitivt ute, mens Orry Larsen kan være tilbake til denne. Sno er usikker.

Prøver en småfrekk UB på det lille systemet, men på det største kupongforslaget blir det HUB.

7. Grorud - Sandnes Ulf

De seks siste kampene søndag er hentet fra OBOS-ligaen. Nykommer Grorud har klart seg utmerket på dette nivået og bevist ettertrykkelig at de har noe på nivå to i norsk fotball å gjøre. Oslo-laget er nummer sju med 18 poeng etter tolv runder (5-3-4) og har vunnet fire av de seks hjemmekampene sine så langt. Torsdag spilte de 1-1 borte mot Åsane i Bergen.

Sandnes Ulf er normalt sikkerheten selv hjemme, mens det har blitt langt mellom oppturene på utebane for de lyseblå som nå trenes av Steffen Landro. Torsdag snudde de 0-1 til seier 2-1 hjemme over Raufoss til pen odds (dagens utvalgte fra oss) og ligger nå på 4. plass med 20 poeng. 1-1-3 borte, mens fem av sju hjemme på nye Øster Hus Arena alle har endt med seier og full pott.

Grorud trives hjemme og spiller tidvis flott fotball. Det blir HU på kupongen mot bortesvake gjester fra Sandnes.

8. Kongsvinger - Sogndal

Det ble 3-0 her sist sesong, mens det endte 1-0 i kvaliken senere på høsten. Kongsvinger har slitt innledningsvis av årets sesong, men fikk med seg tre viktige poeng fra Jessheim torsdag etter 2-0 seieren borte over Ullensaker/Kisa. Klatret med det opp på 11. plass med tolv poeng. Noe skuffende 1-1-3 hjemme på Gjemselund til nå. Keeper Sahlgren er ute med skade.

Sogndal hadde få problemer med å slå Øygarden 2-0 hjemme på Fosshaugane torsdag kveld og henger fortsatt med Tromsø og Ranheim på toppen av tabellen. Er nummer tre med 23 poeng før denne runden, fire bak Ranheim mens det skiller fem opp til serieleder Tromsø. 2-2-2 borte, mens det har blitt fem seire av seks mulige hjemme i saftbygda så langt. Adams er ute.

Sogndal jakter topplagene og får tipset på Gjemselund, men vi tar oss råd til å spille UB i kamp åtte på kupongen.

9. Ranheim - KFUM Oslo

Dette er lagenes første møte i seriesammenheng siden 2016. Da endte det 2-0 her. Ranheim fortsetter å bøtte inn mål og ligger på 2. plass med 27 poeng - ett poeng bak serieleder Tromsø, mens det skiller fire ned til Sogndal. To lag rykker som kjent direkte opp. 40 mål på tolv kamper er den imponerende fasiten for Svein Maalens mannskap som slo Jerv hele 6-1 på bortebane torsdag i en kamp der hjemmelaget riktignok tidlig ble redusert til ti mann. 5-0-1 hjemme på Extra Arena. Måltyven Sollie Rønning sto over sist, men er trolig tilbake til denne. I tillegg sto Lopez og Tromsdal over sist.

KFUM skuffet med å tape 0-1 hjemme mot Stjørdals-Blink i torsdagsrunden i OBOS-ligaen og er nå nede på 10. plass med 13 poeng. Plutselig er det bare tre poeng ned til kvalik for laget som endte på Play Off sist sesong. 0-2-3 borte, det betyr at laget fortsatt jakter sin første borteseier for året.

Ranheim bøtter inn mål og får tillit på kupongen. H på Ranheim.

10. Stjørdals-Blink - HamKam

Blink har klart seg helt strålende på nivå to etter de noe overraskende opprykket fra 2. divisjon sist sesong. 18 poeng etter tolv kamper og en 8. plass på tabellen så langt er fasiten for Roar Vikvangs mannskap. 2-3-1 hjemme på Stjørdal. Torsdag tok de en sterk 1-0 seier borte over KFUM i Oslo. Keeper Frenderup var tilbake igjen mellom stengene da etter å ha vært i koronakarantene, men toppscorer Lillebo og Sandmæl har stått over de siste kampene.

1-1-1 og fire poeng er tallenes tale for Kjetil Rekdals HamKam etter at han overtok treneransvaret for Hamar-klubben nylig. Torsdag tapte de 0-2 hjemme mot serieleder Tromsø etter at de tok sesongens første trepoenger i bortekampen mot Sandnes Ulf (2-1) mandag. De er fortsatt sist med sine sju poeng, men det skiller bare tre opp til Øygarden på kvalik og Raufoss på sikker mark. Keeper Ranmark er fortsatt ute.

Har litt feeling for Kamma i denne, men det blir HUB på kupongen.

11. Tromsø - Ullensaker/Kisa

Serieleder Tromsø åpnet sesongen med åtte strake seire og så nærmest uslåelige ut. Så ble det to strake bortetap, uavgjort hjemme mot Sogndal før de var tilbake igjen på vinnersporet i 2-0 seieren borte over HamKam. Topper OBOS-ligaen med sine 28 poeng etter pene 9-1-2 så langt og har pene 5-1-0 hjemme på Alfheim. Fem poeng skiller i øyeblikket ned til Sogndal. To lag rykker som kjent direkte opp.

Ullensaker/Kisa nærmer seg bunnlagene etter 0-2 tapet hjemme mot Kongsvinger hjemme på Jessheim torsdag. Er nummer tolv med elleve poeng i øyeblikket og har 0-2-3 på utebane før turen til Tromsø og møtet med serielederen søndag. Viktige Garnås har fire gule og må dermed sone i denne.

Gjestene mangler Garnås og får nok trøbbel i nord. Det blir sikker H i kamp elleve.

12. Øygarden - Lillestrøm

Nystiftede Øygarden er tredje sist med ti poeng etter at laget tapte 0-2 borte mot tabelltreer Sogndal torsdag kveld. Har kun Strømmen og HamKam bak seg på tabellen og står med 1-2-2 hjemme på Ågotnes før møtet med Lillestrøm søndag.

Lillestrøm har omsider våknet til live etter en trøblete start på tilværelsen i OBOS-ligaen med flere skuffende resultater. Torsdagens 1-0 seier hjemme over Strømmen i lokaloppgjøret på Åråsen var de gule og svartes andre strake trepoenger. De er nummer seks med 19 poeng og inne på en Play Off-plass i øyeblikket. Bergmann Sigurdarson er ikke spilleklar før i neste runde.

Lillestrøm skal vinne denne type kamper dersom opprykkshåpet skal leve videre. Vi tror på B.

Sportspills 96-rekker:

1. Viking - Molde UB

2. Sarpsborg 08 - Bodø/Glimt B

3. Rosenborg - Stabæk H

4. Odd - Mjøndalen H

5. Sandefjord - Kristiansund BK UB

6. Start - Aalesund UB

7. Grorud - Sandnes Ulf HU

8. Kongsvinger - Sogndal UB

9. Ranheim - KFUM Oslo H

10. Stjørdals-Blink - HamKam HUB

11. Tromsø - Ullensaker/Kisa H

12. Øygarden - Lillestrøm B

