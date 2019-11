Rosenborg jakter opptur i Europa

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram byr på 23 kamper fra fjerde runde i gruppespillet i Europa League. Både Rosenborg, FC København, Manchester United og Malmö er blant lagene som skal i aksjon og det er bra med spennende objekter. Ellers er det tre landskamper i Karjala Cup i ishockey og natt til fredag er det hele ti kamper i NHL.

Rosenborg - Sporting Lisboa H 2,80 (spillestopp kl 18.50)

Rosenborg med åtte tap og en poengdeling på sine ni siste gruppespillkamper i Europa League om vi tar med forrige sesongs seks kamper. Har altså tapt samtlige tre kamper i gruppe D, men gjorde uansett sin klart beste kamp for 14 dager siden, da det ble 0-1 tap borte mot Sporting Lisboa. Anders Konradsen er ferdigspilt for sesongen etter operasjon, forøvrig skal det ikke være nevneverdige fravær for Rosenborg. Som har vært solide på Lerkendal i seriespillet denne sesongen og slo serieleder Molde 3-1 overbevisende i forrige hjemmekamp.

Sporting imponerer ikke

Sporting Lisboa har hatt en trøblete start i hjemlig liga og røk 0-1 borte mot Tondela i helgen. Det var Sportings tredje tap i løpet av de ti første serierundene og laget er allerede ti poeng bak serieleder Benfica. Og de poengene blir tunge å hente inn. Men har vunnet to av tre i gruppespillet i Europa League og henger godt med i kampen om avansement til sluttspill. Imponerte dog ikke hjemme mot Rosenborg for 14 dager siden og er normalt svakere på bortebane. To-tre spillere er uaktuelle grunnet skader.



På tide at Rosenborg får noe som ligner suksess og 2,80 i hjemmeodds, må være verd en innsats.

