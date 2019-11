Rosenborg kan tangere pinlig rekord i kveld

Torsdagens langoddsprogram byr på 24 kamper fra den nest siste runden i gruppespillet i Europa League. Både Rosenborg, FC København, Manchester United og Malmö er blant lagene som skal i aksjon, og det er bra med spennende objekter. Ellers er det tre kamper fra Get-ligaen i ishockey, hvor høydepunktet er toppoppgjøret i Stavanger mellom Oilers og Storhamar. I tillegg er det full serierunde i SHL i Sverige og natt til fredag spilles det én kamp i NHL.

Fredag er det ca 101 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Rosenborg - LASK Linz (Pause/fulltid dobbel) B/B - 2,55 i odds (spillestopp kl. 2055)

Klikk på denne lenken for å levere dette spillet



Årets sesong har vært en gedigen nedtur for Rosenborg. Det ser ut som medaljen i Eliteserien ryker, cupeventyret fikk en brå slutt i 4. runden mot 1 divisjonslaget Aalesund og Europa League-innsatsen har vært flau. De har har ennå ikke tatt et eneste poeng i turneringen.

De står med fire tap på fire kamper i Europa League og 1-8 i målforskjell.

Historien forteller at RBK nå har gått 14 gruppespillskamper uten seier (0–3–11). Ser man på de 19 siste Europa League-matchene, har trønderne tapt 15 av dem. Bare én er vunnet. Faktum er at trønderne torsdag kveld risikerer å tangere rekorden for antall kamper i Europa League uten seier. Den tilhører foreløpig kypriotiske Apollon Limassol og er på 15 matcher.

Det er ingenting som tyder på at Rosenborg plutselig skal begynne å vinne kamper i Europa. De klarte kun 2-2 mot Viking forrige helg, og torsdag møter trønderne et LASK-lag som har spilt seg i form de siste ukene. Nå skiller det kun et poeng mellom serieleder Salzburg og LASK på andreplass i den østerrikske Bundesligaen.

I det motsatte oppgjøret mot LASK Linz ble Rosenborg rundspilt og klarte ikke å spille seg frem til en eneste sjanse. Jeg tror de også kommer til å få problemer på Lerkendal.

LASK har åtte seiere og en uavgjort på de ni siste kampene de har spilt i alle turneringer, og poengdeling kom i denne turneringen på bortebane mot PSV. Det er solid. Østerrikerne har alle muligheter til å gå videre i denne turneringen, og jeg tror de kommer til å gå ut i hundre mot Rosenborg.

Tabellen før torsdagens kamper viser at Sporting har ni poeng, mens LASK og PSV ligger likt med syv. Det østerrikske laget imponerte i forrige runde da de banket PSV hele 4-1 på hjemmebane.

Rosenborg er ikke seg selv om dagen, og jeg tror de kommer til å stå uten poeng når alle seks gruppespillkampene er ferdig. RBK har ligger under til pause i tre av de fire kampene i gruppespillet LASK har ledet etter de første 45 minuttene i to av de fire første kampene sine.

Det er også interessant å se at LASK har ledet til pause i fem av de åtte første bortekampene i den østerriske ligaen, mens Rosenborg har ligget under til pause i to siste seriekampene Jeg tror de opplever det samme i kveld. Ren borteseier gir 1,70 Det er litt tamt. Oddsen på B/B-spiller derimot er 2,55 i odds Det mener jeg er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette spillet