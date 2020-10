Rosenborg kriger med seg tre poeng fra Nordmøre

Det har blitt ti av tolv mulige poeng for Rosenborg i Eliteserien etter at Åge Hareide overtok treneransvaret. Søndag venter Kristiansund BK på bortebane.

Molde slo serieleder Bodø/Glimt lørdag kveld og passerte dermed erkerival Rosenborg på tabellen. Søndag kveld skal trønderne på besøk til Moldes naboby Kristiansund der det har blitt flere tette og tøffe oppgjør mellom lagene tidligere.

Kristiansund BK - Rosenborg

Tilsvarende møte forrige sesong endte 2-2 for ganske så nøyaktig ett år siden, mens det ble 0-0 da lagene møttes på Lerkendal i serieåpningen i sommer. Kristiansund BK er oppe på en sterk 6. plass med 34 poeng og har nok en gang motbevist manges forhåndstips som dømte laget langt ned denne sesongen. I den siste runden før landslagspausen snudde de 0-1 til seier 2-1 borte over tabelljumbo Aalesund. 4-3-2 hjemme på Nordmøre.

Kastrati er ute med karantene her etter å ha pådratt seg sitt fjerde gule kort for året sist, men McDermott, D.P. Ulvestad og P.E. Ulvestad er alle tilbake igjen etter sine skadeopphold. Holand Tøsse er ny fra Notodden.

Hareide har fått skikk på RBK

Rosenborg tok en sterk 4-1 seier hjemme mot Odd sist og er nå oppe på sølvplass med 38 poeng - 18 bak den suverene serieleder Bodø/Glimt. Det har blitt 3-1-0 og ti av tolv mulige poeng i serien etter at Åge Hareide tok over treneransvaret, samtidig som det ble Europa-exit mot PSV (0-2), noe som betyr at det nå blir fullt fokus på serien framover. 4-2-3 er fasiten på bortebane.

Valsvik er utlånt til Stabæk, mens Wiedesheim-Paul har kommet inn fra svenske Halmstad.

2,20 på borteseier er ganske godt betalt. Vi spiller B i Kristiansund.

