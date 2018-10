Rosenborg må ta seg sammen

Storkampen Liverpool mot Manchester City er Premier League-kampen på søndagens tippekupong. Som ellers består av seks kamper fra Eliteserien her hjemme, fire kamper fra OBOS-ligaen og en kamp fra norsk 2. divisjon. Størrelse på bonuspotten blir ikke klar før sent lørdag kveld. Innleveringsfristen er kl 17.25. Under kampanalysene finner du hhv vårt 96-rekkers forslag og vårt 432-rekkers forslag.

1. Liverpool - Manchester City

Helgens soleklare høydepunkt i Premier League. Liverpool måtte tåle sesongens første poengtap borte mot Chelsea forrige lørdag, da det ble 1-1 i London. Det betød samtidig at laget måtte overgi tetplassen i Premier League til Manchester City, men det er kun målforskjellen som skiller lagene. Onsdag kveld røk Liverpool 0-1 borte mot Napoli i Champions League. Tre spilte hjemmekamper i Premier League har gitt tre seire og ingen baklengsmål. Naby Keita måtte ut med skade mot Napoli, men kan bli klar.

Manchester City tok altså tilbake serieledelsen i Premier League med sin 2-0 seier hjemme over Brighton sist helg. Manchester City har i likhet med Liverpool 6-1-0 på sine sju første seriekamper, poengtapet kom borte mot Wolverhampton i den tredje serierunden (1-1). Kevin De Bruyne er tilbake i trening, men neppe aktuell allerede lørdag. Også Benjamin Mendy er tilbake og City har ellers ingen nye skader eller karantener. Ilkay Gundogan er usikker og må testes nærmere kampstart.

Den tilsvarende seriekampen på Anfield forrige sesong, ble en herlig fotballkamp. Liverpool ledet 4-1 i den kampen, men City maktet å redusere to ganger i sluttminuttene og kampen endte 4-3 til Liverpool. Liverpool har faktisk vunnet de fire siste tilsvarende i Premier League og må få et klart favorittstempel også søndag. HU.



2. Brann - Lillestrøm

Brann kunne med seier borte mot Tromsø mandag kveld kommet seg helt opp i ryggen på Rosenborg, men Brann svarte med en slett prestasjon og tapte meget fortjent 1-2. Variable 3-1-3 på de sju siste seriekampene og forrige hjemmekamp endte med skuffende 1-1 mot Sandefjord. Det er fire poeng opp til Rosenborg når det gjenstår seks serierunder og Brann har fire av de seks siste på Brann stadion, deriblant mot Rosenborg. Rosenborg har tre av sine seks siste borte, så løpet er ikke kjørt for Brann. Ned til Molde på 3. plass skiller det fem poeng. Solide 7-3-1 på hjemmebane denne sesongen. Samuel Sahin-Radlinger er fortsatt ikke klar etter sin kneoperasjon, det betyr at Markus Pettersen fortsetter som Brann-keeper.

I likhet med fjorårssesongen er Lillestrøm involvert i bunnstriden. Kom bakpå 1-2 hjemme mot Stabæk i sekspoengskampen på Åråsen forrige søndag, men snudde kampen og vant 3-2. Det var Lillestrøms andre strake seier og laget kom seg opp på sikker plass. Står med 25 poeng og har to poeng både ned til kvalikplassen og direkte nedrykk. Har Rosenborg hjemme i neste serierunde. Elendige 2-1-9 på bortebane denne sesongen. Lillestrøm kan i all hovedsak stille skadefritt i Bergen.

Det står 2-1-1 på de fire siste tilsvarende oppgjørene på Brann stadion. Hjemmelaget tar seg sammen, tror vi og lar Brann få tillit som en våre sikre på søndagskupongen. H.



3. Bodø/Glimt - Molde

Bodø/Glimt var klart best i borteoppgjøret mot Haugesund forrige søndag, men endte opp med å tape 0-1. Rotet bort 1-0 ledelse hjemme mot Start i kampen før til 1-2 tap og er med sine 27 poeng definitivt ikke trygge. Kun fire poeng skiller ned til kvalik og direkte nedrykk. Har i tillegg et ganske tøft gjenstående program. 4-4-4 hjemme på Aspmyra. Viktige Ulrik Saltnes er klar igjen etter karantene.

Molde hadde nok vært med i gullkampen dersom ikke fokuset hadde vært for mye på å nå gruppespillet i Europa League. Tok kun ett poeng på tre seriekamper en periode i august og de åtte tapte poengene har gjort at Molde har ni poeng opp til Rosenborg når det kun gjenstår seks serierunder. Valset over Rosenborg forrige søndag og burde vunnet med større sifre enn 1-0. Ligger på 3.plass med 43 poeng, men har kun to poeng ned til Haugesund på 4. plass. Svake 3-4-4 på bortebane er forklaringen på hvorfor Molde ikke er i gullkampen nå. Tøffingen Babaca Sarr er klar igjen etter karantene.

0-2-4 på de seks siste tilsvarende oppgjørene. Vi tror oppturen fortsetter for Molde og gir full tillit til Ole Gunnar Solskjærs menn. B.

4. Kristiansund - Tromsø

Kristiansund klarte ikke å holde på sin 1-0 ledelse borte mot Ranheim forrige søndag og endte opp med å tape 1-2. Står med 31 poeng og har åtte poeng ned til kvalikplassen/direkte nedrykk når det gjenstår seks serierunder og skal normalt ikke bli involvert i nedrykksstriden. Solide 5-4-3 hjemme på Kristiansund stadion. Både Aliou Coly og Stian Aasmunden må sone karantene for gule kort. Flamur Kastrati er derimot klar igjen etter karantene.

Etter en meget svak periode med hele seks tap på åtte seriekamper og kun fire poeng i den perioden, slo Tromsø til med en meget sterk hjemmekamp mot Brann mandag kveld og vant fortjent 2-1. Det sendte laget opp på 8. plass med 33 poeng og med ti poeng ned til nedrykksstreken, er det ingen fare for Tromsø lenger. Har tatt 23 av 33 poeng hjemme på Alfheim og sliter også denne sesongen veldig på bortebane. Åtte tap på tolv bortekamper er labert. Tromsø har ingen nye skader eller karantener siden mandagens hjemmekamp mot Brann.

Kristiansund skal stå som favoritter i denne, men Tromsø har nok den største kapasiteten av disse to lagene. HUB.

5. Odd - Ranheim

Med 1-1 borte mot Sandefjord er Odd faktisk uten tap på sine ni siste seriekamper. Nå har riktignok fem av disse endt med poengdeling, men Odd er uansett et av formlagene i Eliteserien. Ligger på 7. plass med totalt 34 poeng og har hele ni poeng opp til Molde på 3. plass. Hjemme i Skien står laget med fine 6-3-3 denne sesongen. Keeper Sondre Rossbach er friskmeldt etter å ha stått over de to siste seriekampene.

Ranheim fornekter seg ikke på hjemmebane. For fjerde gang denne sesongen snudde laget 0-1 til seier på hjemmebane og 2-1 seieren hjemme mot Kristiansund forrige søndag, var lagets sjuende hjemmeseier for sesongen. Det er dog mer variable takter på bortebane, selv om ikke 4-2-6 er så verst bortestatistikk for et nyopprykket lag. Er helt oppe på 5. plass med 38 poeng og har faktisk ikke mer enn fem poeng opp til Molde på 3. plass. Ivar Furu er klar igjen etter karantene.

Odd nekter å tape for tiden, men har høy uavgjortfrekvens. Ikke helt utenkelig at Ranheim kan få med seg ett poeng hjem fra Skien søndag. HU.

6. Rosenborg - Sandefjord

Som ventet fikk Rosenborg problemer borte mot Molde forrige søndag og trønderne skal si seg fornøyd med at tapet ikke ble større enn 0-1. Fikk imidlertid hjelp av Tromsø dagen etter som slo Brann og dermed har fortsatt Rosenborg fire poeng ned til Brann på 2. plass når det gjenstår seks serierunder. Solide 8-3-1 hjemme på Lerkendal denne sesongen, det er kun Brann som har reist fra Trondheim med full pott. Mike Jensen må sone for fire gule kort, mens Anders Trondsen er usikker.

Tabelljumbo Sandefjord har faktisk kun ett tap på sine åtte siste seriekamper. Dessverre for laget har seks av dem endt med poengdeling og poengfangsten totalt er ikke mer enn 15 poeng. Seks serierunder før slutt er det åtte poeng opp til Stabæk på kvalikplassen og Sandefjord må trolig vinne fem av sine seks siste kamper for å kunne overleve, selv det er kanskje ikke nok. Forsvarte seg godt mot Brann i forrige bortekamp og fikk med seg 1-1 fra Bergen da. Men kun en seier på de tolv første bortekampene. Mohammed Fellah er usikker, mens Emil Palsson er tilbake etter karantene.

Rosenborg har vunnet de to siste tilsvarende på Lerkendal med 5-1 og har seks strake seire i tilsvarende oppgjør. Det luter mot hjemmeseier igjen. H.

7. Start - Sarpsborg 08

Nedrykkingstruede Start stod med kun ett tap på de seks siste seriekampene (2-3-1) før bortekampen mot Vålerenga sist søndag. Der ble det 2-3 tap, men Start leverte en bra bortekamp. Er på direkte nedrykk før denne serierunden, men det skiller kun målforskjellen opp til Stabæk på kvalikplass og kun et poeng opp til Lillestrøm på sikker plass. Start har hjemmekampeer mot Molde og rosenborg foruten denne mot Sarpsborg i de tre gjenstående hjemmekampene og skal møte Tromsø, Sandefjord og Haugesund i de resterende bortekampene. Det er et ganske så tøft program. Godkjente 5-2-5 hjemme i Kristiansand. Henrik Robstad må sone karantene for gule kort.

Europa League-suksessen har kostet for Sarpsborg 08 som røk på det sjette strake tapet hjemme mot formsvake Strømsgodset sist søndag. Har falt helt ned til 9. plass på tabellen med sine 32 poeng og skulle Sarpsborg 08 også tape de seks siste seriekampene, kan det bli nedrykk. Det virker jo helt usannsynlig, men Sarpsborg har faktisk fire av de seks siste seriekampene på bortebane. Foruten Start søndag, er det bortekamper mot Molde, Vålerenga og Tromsø og det er tre meget sterke hjemmelag. Står med svake 3-3-5 på bortebane hittil. Ole Jørgen Halvorsen må sone karantene for gule kort.

1-1-3 på de fem siste tilsvarende i Kristiansand. Men Start må ha tre poeng søndag og får i det minste utgangstipset. HUB.

8. Kongsvinger - Åsane

De fire neste kampene på søndagskupongen er alle hentet fra OBOS-ligaen, der det gjenstår fem serierunder. Vi repeterer litt. De to øverste lagene rykker direkte opp i Eliteserien, lag nummer tre til seks går til playoff, mens de fire siste lagene rykker ned. Det er totalt 16 lag i OBOS-ligaen og stort sett alle lagene har noe å spille for.

Kongsvinger måtte tåle 0-2 borte mot opprykksjagende Mjøndalen tirsdag kveld. Formen er svak for Kongsvinger nå og kun en seier er det blitt på de sju siste seriekampene. Ligger på 8. plass med totalt 34 poeng. Det skiller kun tre poeng opp til Tromsdalen på 6. plass. Hjemmesterke Kongsvinger (7-1-5) har tre av de fem gjenstående på bortebane (3-3-6) og må ta en eller flere trepoengere på bortebane, dersom det skal bli playoff.

Playoff blir det ikke på Åsane, som er i faresonen for nedrykk. Står med 30 poeng og har kun fire poeng ned til Notodden på kvalikplass. Er i likhet med Kongsvinger klart best på hjemmebane (6-2-5) og har i likhet med Kongsvinger tre av sine fem siste på bortebane, der tallene viser svake 2-4-6.

2-0 seier til Kongsvinger i de to siste tilsvarende og hjemmelaget får et klart utgangstips her. H.

9. Sandnes Ulf - Sogndal

Etter en fryktelig periode midtveis i sesongen med kun en seier på ti seriekamper (1-2-7), har det snudd for Sandnes Ulf som står med 3-3-0 på sine seks siste seriekamper. Sterk 2-1 seier borte mot Åsane sist søndag og avanserte til 7. plass med totalt 35 poeng. Det er kun to poeng opp til Kongsvinger på 6. plass. Totalt 6-3-3 på hjemmebane, men kun 1-1 mot svake Notodden i forrige hjemmekamp.

Sogndal er hektet av i kampen om direkte opprykk etter en svak periode på sensommeren. Har faktisk fem tap på de sju siste seriekampene, men vant i det minste 1-0 hjemme mot Nest Sotra sist søndag. Ligger på 4. plass med 42 poeng og har dermed sju poeng ned til Sandnes Ulf som ligger på 7. plassen. 6-3-3 totalt på bortebane.

Denne er ganske så åpen og vi velger å helgardere. HUB.

10. Ullensaker/Kisa - Mjøndalen

Ullensaker/Kisa fortsetter å variere stort i prestasjonene og står med 3-1-3 på de sju siste seriekampene. Sist søndag ble det 0-3 borte mot Tromsdalen, men hjemme på Jessheim har laget jevnt over vært gode med 5-5-2 totalt. Viking og av alle ting Notodden er de eneste lagene som har tatt full pott, mens Aalesund ble slått 3-0 2. september. Ull/Kisa ligger på 5.plass med totalt 38 poeng og har tre poeng ned til Sandnes Ulf på 7. plass.

Ettersom Viking tapte 2-3 borte mot Florø og Aalesund kun maktet å ta ett poeng hjemme mot Jerv sist helg, er Mjøndalen alene på toppen av tabellen etter sin 2-0 seier hjemme mot Kongsvinger tirsdag kveld. Står med 52 poeng og har to poeng ned til Aalesund og tre poeng ned til Viking på 3. plass. Mjøndalen har den beste bortestatistikken i divisjonen med 9-1-2 og har blant annet igjen Viking på hjemmebane og er i førersetet i kampen om direkte opprykk.

Det står 3-0-2 på de fem siste tilsvarende og ingen av disse lagene spiller spesielt mye uavgjort. HB.

11. Viking - Tromsdalen

Til tross for at Viking har vunnet sju av sine ti siste seriekamper, er laget i trøbbel i kampen om direkte opprykk etter sist søndags 2-3 tap borte mot Florø. Viking som har bortekamper igjen både mot Mjøndalen og Aalesund, er tre poeng bak serieleder Mjøndalen og ett poeng bak Aalesund på 2. plass nå. Viking må etter all sannsynlighet slå enten Mjøndalen eller Aalesund på bortebane for å kapre en av de to øverste plassene. Står med 9-0-3 hjemme på Viking stadion og nettopp Mjøndalen og Aalesund er to av de tre lagene som har vunnet i Stavanger.

Tromsdalen slo til med sterke 3-0 hjemme mot Ullensaker/Kisa forrige helg og innehar den attraktive 6.plassen. Står med 37 poeng og har to poeng ned til Sandnes Ulf på 7. plass. Har moderate 3-4-5 på bortebane.

Viking blir garantert storfavoritt på søndagskupongen og må ha tre poeng. Under tvil lar vi denne stå ugardert. H.

12. Hødd - Skeid

Det er en beinhard kamp om førsteplassen i 2. divisjon avdeling 1, men i avdeling 2 der denne kampen er hentet fra, er det på nærmeste avgjort. For en måned siden lå dette an til å bli en helt avgjørende opprykskamp,men Hødd har "havarert" og kun vunnet en av sine seks siste seriekamper og kun tatt fem poeng på disse kampene. I den samme perioden har Skeid tatt 15 poeng.

Med fire serierunder igjen å spille har Hødd på 3. plass hele åtte poeng opp til Skeid på 1. plass. Men det er samtidig slik at andreplass gir playoff (Notodden tok seg til OBOS via playoff i fjor) og Hødd er a poeng med Egersund på 2. plass, men har noe dårligere målforskjell. Totalt står Hødd med 6-3-2 hjemme i Ulsteinvik.

Skeid og Tom Nordlie har altså åtte poeng ned til Egersund og Hødd på plassene bak, og har normalt veldig bra kontroll på opprykket. Totalt 5-4-2 på bortebane.

Hødd har nok ikke gitt opp håpet om ta igjen Skeid, men de jakter like mye andreplassen og må gå for seier her. HB.

