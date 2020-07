Rosenborg reiser seg og innfrir på søndagskupongen

Rosenborg måtte nøye seg med ett poeng borte mot Start i Kristiansand torsdag kveld. Vi tror trønderne reiser seg og tar tre poeng igjen når Sandefjord kommer på besøk til Lerkendal i kveld.

Herlig og variert meny på søndagskupongen denne uken med seks kamper fra Eliteserien, FA Cup-semifinalen mellom Manchester United og Chelsea, Premier League-oppgjøret mellom Tottenham og Leicester og til slutt fire kamper fra Serie A i Italia.



Bonuspotten er på 2.8 millioner kroner og innleveringsfristen er klokka 16.55.









1. Brann - Start

Det svinger veldig av Brann i år. Fra 0-5 i Bodø, til tidvis storspill hjemme mot Sandefjord (seier 3-1) til en tam forestilling borte mot Odd i Skien onsdag kveld som endte med 0-1 tap på de tre siste. De har 13 poeng etter åtte kamper (4-1-3) og har vunnet to av tre hjemmekamper så langt der tapet kom mot Rosenborg i slutten av juni. Tilsvarende møte mellom disse lagene i 2018 endte 4-1 da lagene møttes sist gang i seriesammenheng. Midtstopperne Kolskogen og Acosta sliter med skade og spilte ikke sist. Det samme gjorde ikke Barmen, mens Teniste gikk av i pausen sist. Opdal er tilbake på Brann-benken etter å ha stått over de første kampene.

Start leverte årsbeste hjemme mot Rosenborg torsdag kveld i en kamp som endte 0-0 der de blant annet ble snytt for et straffespark i 2.omgang. De står fortsatt uten seier etter fire kamper (0-4-4) og ligger nest sist på tabellen med fire poeng til nå. Gjesdal og Akinyemi er ute, men trioen Børufsen, Aremu og Ramsland er alle tilbake etter å ha mistet de første kampene i sommer.

Det kan være et sjansespill å stole på Brann, men de har vært relativt stabile hjemme og bør slå et Start-lag som har tilgode å ta tre poeng. H i Bergen.

2. Aalesund - Stabæk

Aalesund er sist med tre poeng og venter fortsatt på sin første seier i Eliteserien 2020. De har 0-3-5 på sine første åtte og tapte det viktige bunnoppgjøret borte mot Sandefjord (0-1) onsdag i en slett affære. Mutch, Nenass og Agdestein er ute og sist måtte også Carlsen og Gretarsson forlate banen med skade.

Stabæk delte poengene i torsdagens hjemmemøte med Sarpsborg 08 på Nadderud i kampen som endte 1-1 der Stabæk ledet halvveis takket være Hugo Vetlesens scoring. De har fått en brukbar start på sesongen med tolv poeng etter åtte kamper (3-3-2) og har 1-1-1 på de tre første bortekampene der seieren kom i Kristiansund forrige helg. Moe og Kassi er begge ute med skade, mens spissen Maatsen måtte forlate banen tidlig torsdag. Amankwah er usikker. Fredag ble RBK-spissen Erik Botheim hentet på lån resten av sesongen.

Før eller siden vinner Aafk og nå begynner det også å brenne et blått lys for trener Bohinen. De har også en hviledag mer enn Stabæk før denne. HU.

3. Kristiansund BK - Vålerenga

Kristiansund BK har to tap på rad etter en god start på sesongen, men gjorde på ingen måte noe dårlig kamp i Bodø onsdag da laget holdt på å ta poeng fra serieleder Bodø/Glimt i kampen de til slutt tapte 1-2. Toppscorer Amahl Pellegrino ga laget ledelsen før pause, hans åttende fulltreffer for året. De har ti poeng etter åtte runder (2-4-2) og er sammen med Start det laget som har spilt fleste uavgjorte kamper så langt. Keeper McDermott er ute med skade, mens venstreback Aasbak har stått over de siste kampene og er usikker.

Vålerenga fikk til slutt hull på byllen i hjemmekampen mot FK Haugesund onsdag kveld som de vant 1-0 på Intility. Det betyr 15 poeng så langt (4-3-1) for lagets nye trener Dag-Eilev Fagermo. De har småpene 2-1-1 på sine fire bortekamper til nå, men røk i tilsvarende møte i fjor vår (0-2) i Kristiansund. Dønnum er tilbake etter karantene, mens midtstopper Tollås Nation sto over sist.

KBK har fått dårlig betalt i sine to siste kamper. Har en liten følelse av at de kan slå tilbake her, men det er åpent i Kristiansund. Det blir HU på begge våre system søndag.

4. Rosenborg - Sandefjord

Rosenborg fikk et lite løft etter at Trond Henriksen overtok det midlertidige ansvaret, men torsdagens 0-0 kamp borte mot svakt plasserte Start var nok et skritt i feil retning etter to strake 3-0 seire i forkant. Har dermed 3-2-0 etter at Horneland gikk og totalt 3-3-2 og tolv poeng til nå. Allerede er avstanden tolv poeng opp til serieleder Bodø/Glimt og ti til Molde. Trondsen måtte ut etter en smell sist, men skal etter rapportene være klar igjen. Keeper Hansen er ute de neste ukene, mens Skjelbred, Adegbenro og Konradsen sto over også sist, men sistnevnte meldes klar til denne. Lundemo spilte sin siste kamp for klubben torsdag og tok fredag farvel med lagkameratene. Botheim er utlånt til Stabæk.

Sandefjord åpnet sesongen med fire av seks mulige poeng før det ble fem strake tap. Onsdag tok derimot laget en viktig trepoenger da tabelljumbo Aalesund ble slått 1-0 hjemme i hvalfangerbyen. De klatret dermed forbi Viking på tabellen og opp på trygg grunn med sine sju poeng. 1-0-3 borte før turen til Lerkendal søndag kveld og klarte 1-1 her for to sesonger siden. Jonsson er tilbake etter karantene, mens Ze Eduardo og Grorud sto over sist på grunn av skade.

Rosenborg bør slå tilbake etter den svake prestasjonen og slå Sandefjord på eget gress. H.

5. Sarpsborg 08 - Odd

Det går langt bedre for Sarpsborg 08 nå etter at laget innledet sesongen med fem strake ettmålstap. Det har blitt seire over Sandefjord og Start før laget spilte 1-1 borte mot Stabæk torsdag kveld. Dermed har det blitt sju poeng på de tre siste (2-1-0) etter en tøff og tung start for trener Stahre. Tilsvarende møte i serien i fjor endte 2-0. Horn og Vetti mangler for vertene.

Odd har to strake seire etter at Brann ble slått 1-0 hjemmebane onsdag og er oppe på en finfin 4.plass i øyeblikket. Livet uten Fagermo og Børven er med andre ord ikke så verst likevel for Skiens-klubben som vant på overtid i Stavanger sist de var på reisefot for èn uke siden. Stopper Semb er ute, ellers ser det greit ut for trener Nornes.

Sarpsborg 08 får et knepent tips på hjemmebane, men vi ender opp med HU på begge våre system på søndagskupongen.

6. Strømsgodset - Molde

Strømsgodset slo erkerival Mjøndalen 2-1 hjemme i lokaloppgjøret på Marienlyst i midtuken og kommer stinne av selvtillit til denne etter at de fikk dårlig betalt på Lerkendal (tap 0-3 tross godt spill) forrige helg. Mål av Moses Mawa og Lars-Jørgen Salvesen ble tungen på vektskålen i onsdagens naboduell. De har tolv poeng etter åtte kamper og fått relativt godt betalt poengmessig innledningsvis. Stengel, Mendy og Tchamba er på skadelista, mens Parr måtte ut etter smellen sist. Hele 0-4 her i fjor!

Molde er det eneste laget som holder følge med serieleder Bodø/Glimt på toppen av tabellen i Eliteserien. De har 22 av 24 mulige poeng etter 7-1-0 på de åtte første der poengtapet kom på overtid i Kristiansund i begynnelsen av måneden. De slo Godset 4-0 både hjemme og borte i fjor og imponerte her på samme arena sist sesong. Onsdag slo de Viking hele 5-0 hjemme på Aker Stadion. Haraldseid og Gregersen mangler, men Haugen kan være tilbake til denne. Holmgren Pedersen og Bolly var heller ikke med sist.

Molde ser solide ut og vant 4-0 her i fjor. Det blir B fra oss i Drammen.

7. Manchester United - Chelsea

Semifinale FA Cup. Spilles på Wembley. Manchester United slo ut Norwich på bortebane i kvartfinalen og er nå kun èn kamp unna en finale på Wembley der enten Manchester City eller Arsenal venter. De har funnet formen for alvor i ligaen der Crystal Palace ble slått 2-0 på bortebane torsdag kveld. Med to runder igjen av Premier League er det kun bare målforskjellen opp til Leicester og ett poeng opp til dagens motstander på 3.plass i det som blir en spennende avslutning i kampen om en CL-plass for Solkjærs mannskap. Det har blitt full pott i begge de to innbyrdes oppgjørene i serien denne sesongen, 4-0 hjemme og 2-0 borte. Jones og Tuanzebe mangler fortsatt, mens Shaw og Williams begge er usikre.

Chelsea tok en sterk seier borte over Leicester i forrige runde og er nå ett hinder unna en FA Cup-finale på Wembley senere i sommer. De beholder fortsatt 3.plassen i PL etter 1-0 seieren hjemme over tabelljumbo Norwich tirsdag, men det skiller bare ett poeng ned til Leicester og nettopp Manchester United. Kantè er trolig ute også i denne, mens Gilmour helt sikkert er ute.

Manchester United har vist strålende form i det siste, men dette er en åpen affære. Det blir HUB både på 96-rekkeren og 432-rekkeren.

8. Tottenham - Leicester

Nest siste runde i Premier League der det virkelig begynner å dra seg til i kampene om en plass i Europa. Tottenham er nummer sju med 55 poeng når to kamper gjenstår og jakter Wolverhampton på plassen foran (56). De tok en sterk borteseier i Newcastle onsdag kveld og har småpene 11-3-4 på sin nye stadion i hovedstaden denne sesongen. De tapte 1-2 i det omvendte møtet mellom lagene tidligere i sesongen. Dier, Foyth og Ndombele er ute, mens Dele Alli er usikker.

Leicester tok tre viktige poeng hjemme mot Sheffield United i midtuken og beholder fortsatt den viktige 4.plassen - på bedre målforskjell enn formlaget Manchester United som jakter bak. 7-4-7 er fasiten på bortebane. Soyuncu soner, mens Fuchs, Amartey og Pereira er ute med skade. Chilwell, Maddison og Albrighton er alle usikre og må sjekkes.

Takler Leicester presset eller mister de CL-plassen nå på tampen? Spurs på sin side jakter en topp seks-plassering. Vi tror mest på hjemmeseier og setter HU på 96-rekkeren. På 432-rekkeren helgarderer vi.



9. Roma - Inter

De fire siste kampene på søndagskupongen er hentet fra Italiensk Serie A. Roma er på 5.plass med 57 poeng når fem runder gjenstår, men med hele tolv poeng opp til byrival Lazio på plassen foran handler det meste om å holde Napoli og Milan bak seg på tabellen i innspurten. De slo Verona 2-1 hjemme i midtuken og har totalt 9-3-5 hjemme i Roma før denne. Det omvendte oppgjøret mellom lagene i desember endte 0-0. Mirante, Jesus, Fazio og Smalling mangler for hjemmelaget.

Inter er oppe på 2.plass med 71 poeng, men med seks poeng opp til serieleder Juventus blir det nok tøft med tanke på tittelen selv om de hentet inn to nye poeng på teten torsdag da de slo jumboen SPAL 4-0 borte samtidig som Juventus ga fra seg to poeng i sin 3-3 kamp borte mot godtgående Sassuolo. Har meget solide 11-3-2 på utebane før denne og spilte 2-2 her sist sesong. Barella, Sensini, Lukaku og Vecino er alle ute hos Inter.

Inter har fått opp dampen, men kjemper først og fremst om sølvet da avstanden opp til Juventus trolig er for stor. Prøver B i Roma. På 432-rekkeren blir det UB.

10. Napoli - Udinese

Napoli har 53 poeng etter 33 runder og ligger med det på samme poengsum som Milan på 6.plass på tabellen med bedre målforskjell. De har finfine 7-2-1 på sine siste ti og har fire strake uten tap etter en tung start på sesongen før jul. 7-3-6 hjemme før denne. Onsdag ble det 1-1 borte mot Bologna, mens det ble 1-1 i det omvendte møtet mellom lagene like før jul. Llorente og De Lorenzo er begge ute.

Udinese er nummer 16 med 36 poeng og har etter alle solemerket berget plassen i Serie A. Det skiller sju poeng ned til Lecce under streken med fem runder igjen å spille. Onsdag ble det 0-0 hjemme mot tabellfirer Lazio. Bortefasiten viser 4-3-9. De røk 2-4 her sist sesong. Okaka, Prodl og Mandragora mangler.

Napoli har sett langt bedre ut på denne siden av nyttår og blir et forslag til sikkerkandidat på søndagskupongen, selv om Udinese fortsatt ikke er helt trygge. H.

11. Fiorentina - Torino

To lag som trolig har berget plassen som møtes i kamp elleve. Fiorentina er nummer 13 med 39 poeng - med ti poeng ned til Lecce så skal nok veldig mye til for at plassen ikke allerede er berget. De kommer fra en viktig 3-1 seier borte over nettopp Lecce i midtuken og har vært uavgjortspesialister hjemme i Firenze denne sesongen (3-8-6). Det ble 1-2 tap i Torino i det omvendte møtet mellom lagene i desember. Kouame, Benassi, Dalbert og Deagowski er ute i denne.

Torino ligger to plasser bak vertene med to poeng mindre (37) og har sannsynligvis berget plassen også de, selv om det teoretisk sett fortsatt kan ende med bunnstrid og nedrykk. Åtte poeng skiller ned Lecce - fem runder gjenstår. De har 4-1-11 på utebane og kommer fra en meget viktig 3-0 seier hjemme over Genoa torsdag. På fraværslista finner vi Baselli.

Det har blitt mye U på Fiorentina på eget gress denne sesongen, men vi tror de tar seg av denne og setter H.

12. Genoa - Lecce

Uhyre viktig nedrykksduell. Genoa ligger akkurat over streken med sine 30 poeng - ett poeng foran gjestene før dette viktige oppgjøret i de nedre regioner. Har 5-1-10 hjemme og torsdag ble det 0-3 tap borte mot Torino. Ankersen, Romero og Radovanovic mangler til denne.

Lecce er under streken med 29 poeng - ett bak vertene på trygg grunn. Det betyr at de passerer Genoa med full pott i denne. De røk 1-3 hjemme mot Fiorentina onsdag og har 4-3-9 på utebane før denne. Det omvendte oppgjøret mellom lagene like før jul endte 2-2 i Lecce. Fem mann er på fraværslista hos gjestene.

Viktige poeng på spill. Vi må gardere her. Det blir HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

96-rekker:

1. Brann - Start H

2. Aalesund - Stabæk HU

3. Kristiansund BK - Vålerenga HU

4. Rosenborg - Sandefjord H

5. Sarpsborg 08 - Odd HU

6. Strømsgodset - Molde B

7. Manchester United - Chelsea HUB

8. Tottenham - Leicester HU

9. Roma - Inter B

10. Napoli - Udinese H

11. Fiorentina - Torino H

12. Genoa - Lecce HU





432-rekker:

1. Brann - Start H

2. Aalesund - Stabæk HU

3. Kristiansund BK - Vålerenga HU

4. Rosenborg - Sandefjord H

5. Sarpsborg 08 - Odd HU

6. Strømsgodset - Molde B

7. Manchester United - Chelsea HUB

8. Tottenham - Leicester HUB

9. Roma - Inter UB

10. Napoli - Udinese H

11. Fiorentina - Torino H

12. Genoa - Lecce HUB