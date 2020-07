Rosenborg slår formsvake verter

FK Haugesund har tre strake tap og fire kamper uten scoring. Vi tror tapsrekka fortsetter når seierssultne trøndere kommer på besøk til Haugesund søndag kveld.

Kveldens hovedkamp i Eliteserien er oppgjøret mellom FK Haugesund og Rosenborg på Haugesund Stadion. RBK har fortsatt tilgode å imponere inneværende sesong, men når et formsvakt hjemmelag som ikke har socret siden de slo Start på hjemmebane for fire kamper siden tror vi det blir trønder-jubel.



FK Haugesund er inne i en tung periode med tre strake tap og fire kamper uten mål. Forrige helg tapte laget 0-2 hjemme mot Viking i lokaloppgjøret på Vestlandet. Er nå nede på 13. plass med åtte poeng der det kun skiller ett poeng ned til Sandefjord på kvalikk. De vant tilsvarende møte 2-1 i fjor og her er også spissen Wadji endelig tilbake etter den 14 måneder lange dopingdommen. Pallesen Knudsen sto over sist, men kan være tilbake igjen nå. Våge Nilsen er også aktuell fra start etter å ha blitt vraket mot Viking.

Rosenborg imponerte ingen verken i 0-0 kampen borte mot Start og 2-1 seieren hjemme over Sandefjord i forrige uke. Tirsdag denne uken ble det også kjent at Åge Hareide har takket nei til trenerjobben i klubben og at laget ledes av Trond Henriksen ut sesongen. Er nummer fire med 15 poeng før denne runden, men avstanden opp til Molde og Bodø/Glimt begynner allerede å bli urovekkende stor. Konradsen var tilbake sist og her kan også Per Ciljan Skjelbred endelig få sitt comeback. Keeper Andre Hansen er ute noen uker, mens Adegbenro har stått over de siste kampene.

Vi synes 2,25 på Rosenborg mot et Haugesund-lag blottet for selvtillit er spillbart. Tror på B i kveldens hovedkamp.

