Rosenborg tar sin femte strake hjemmeseier mot Molde

Rosenborg kan fortsatt ta bronse i Eliteserien. Men da er det kun tre poeng som gjelder hjemme mot ferdigspilte Molde.

En fantastisk sportssøndag står foran oss med masse deilig vintersport og fotball fra både Premier League og Eliteserien.

Det ble noen særdeles viktige sluttminutter for Rosenborg torsdag. Kristoffer Zachariassen fikset seiersmålet hjemme mot Mjøndalen, mens Bytiqi utlignet til 2-2 for Viking hjemme mot Vålerenga. Det betyr at Rosenborg fortsatt kan ta tredjeplassen fra Vålerenga. Det betinger flere ting. Vålerenga må avgi poeng hjemme mot Start i siste serierunde og Rosenborg må minst fikse fire poeng på sine to siste seriekamper. Rosenborg avslutter borte mot Sandefjord. Står med 9-3-2 hjemme på Lerkendal. Pål Andre Helland er ferdigspilt for sesongen.

Det ble også en jubeltorsdag for Molde. De gjorde jobben borte mot Rapid Wien i Europa League og er klare for sluttspill. I tillegg makter ikke Vålerenga å vinne borte mot Viking, dermed er også sølvmedaljene i Eliteserien sikret for Molde. Således har de ingenting å spille for i de to siste rundene av Eliteserien. Eirik Hestad pådro seg en strekkskade mot Rapid Wien og er ferdigspilt for sesongen. Martin Bjørnbak og Stian Gregersen skal begge være usikre til kveldens kamp på Lerkendal.

Rosenborg har en solid statistikk hjemme mot Molde og har vunnet de fire foregående sesongene. Søndag er det Rosenborg som er klart mest motivert i tillegg. 2,35 på hjemmeseier er slett ikke verst betalt og spilles.

