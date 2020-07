Rosenborg vinner alltid borte mot Start

Rosenborg har fått opp farten og jakter sin sjette strake seier borte mot Start i kveldens Eliteseriekamp.

Rosenborg har vunnet sine fem siste seriekamper i Kristiansand og har i tillegg vist sterkt stigende form i det siste.

NB! Fredag er det ca 353 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 19.00. Lever kupongen her!

Start - Rosenborg B 1,60 (spillestopp kl 20.25)

Et særdeles effektivt Rosenborg står med to strake 3-0 seire og ti poeng på de fire siste seriekampene. Både borte mot Stabæk nest sist og hjemme mot Strømsgodset lørdag, stod det 0-0 ved pause. Et særdeles effektivt Rosenborg scoret tre ganger etter pause i begge kampene. Har avansert til 7. plass, men vil med seier i kveld ta seg opp på 4. plass og stå med 14 poeng. Det er likevel 10 poeng bak serieleder Bodø/Glimt. Per Ciljan Skjelbreid og Anders Konradsen mangler fortsatt, det samme gjelder for Samuel Adegbenro.

Start henger brukbart med i sine kamper, men det mangler spisskompetanse innenfor 16-metrene. Er sammen med Aalesund det eneste laget som står uten seier i Eliteserien hittil. Tre av de fire tapene er kommet med ett mål og fire hjemmekamper på Sør-Arena har gitt to uavgjorte og to tap. Det ser ganske bra ut med mannskapet.

Rosenborg har vunnet de fem foregående i Kristiansand og har veldig gode vinnersjanser også i kveld. 1,60 på borteseier er ikke så aller verst. Men litt lavt til å forsvare et singelspill, så vi kombinerer med en "sikker" vinner fra nest siste serierunde i La Liga.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Celta Vigo - Levante H 1,55 (spillestopp kl 20.55)

To serierunder gjenstår av La Liga og nest siste serierunde spilles i kveld, mens siste serierunde spilles søndag. Celta Vigo med fire poeng ned til Leganes under streken og vinner de denne, er de klar for en ny sesong i La Liga. Jeison Murillo er tilbake fra karantene i kveld.

Levante er ferdigspilt med sine 43 poeng og har vært svake på bortebane hele sesongen og tapt 12 av 18 bortekamper.

1,55 på hjemmeseier er ikke allverden, men dette skal være en toppsjanse for Celta Vigo. Vi kombinerer seier til Celta Vigo med seier til Rosenborg. Totalodds på denne favorittdobbelen blir da 2,48.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset