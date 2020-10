Så lenge siden er det United vant i CL-gruppespillet i Frankrike

Det er ti år siden sist Manchester United vant en gruppespill-kamp i Champions League i Frankrike. Vi tror ikke de vinner i kveld heller.

593 dager etter at Ole Gunnar Solskjær og Manchester United snudde 0-2 til 3-3 sammenlagt på Parc des Princes og gikk videre på bortemålsregelen i Champions League, er de tilbake i den franske hovedstaden. Nå får PSG revansj.

Champions League, gruppe H. Ujevn start på Premier League for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United med to tap og to seire. Lørdag snudde de 0-1 til en sterk 4-1 seier borte over Newcastle, men den taptende Champions League-finaisten Paris St. Germain holder et helt annet nivå.

United er svekket defensivt

Harry Maguire og Eric Bailly var ikke med i troppen som dro fra Manchester Airport mandag ettermiddag, men det var Axel Tuanzebe. Han mangler kamptrenig. Tuanzebe var sist i aksjon mot Colchester 19. desember i fjor. Nå skal han møte Kylian Mbappe og Neymar. Det blir rått parti.

I følge lokalavisen Manchester Evening News kan Ole Gunnar Solskjær komme til å starte med tre mann bak. I så fall er det sannsynlig at Luke Shaw spiller sammen med Lindelof og Tuanzebe.

Det blir for tynt. United virker sårbare bakover.

Sannsynlig Manchester United-lag (3-5-2): De Gea; Tuanzebe, Lindelof, Shaw; Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Telles; Fernandes; Rashford, Martial.

Mason Greenwood og den tidligere PSG-spilleren Edinson Cavani er ikke med i United-troppen Det er heller ikke Jesse Lingard.

PSG-jokere med United-fortid

PSG må klare seg uten midtbanespillerne Marco Verratti og Leandro Paredes, spissen Mauro Icardi og forsvarsspillerne Thilo Kehrer og Juan Bernat på Parc des Princes. Den viktige midtstopperen Marquinhos og den offensive midtbanespilleren Julian Draxler er begge tilbake i trening og kan spille tirsdag kveld.

Danilo Pereira, som er på lån fra Porto, er tilgjengelig for første gang etter å ha vært i arantene fordi han var i kontakt med Portugal-lagkamerat Cristiano Ronaldo, som har testet positivt for covid-19.

Eks-Manchester United-kantspilleren Angel di Maria er tilbake fra suspensjon, og han er spilleklar. Det er også midtbanespiller Ander Herrera.

United har slitt med å komme i gang i kampene, og det var også tilfelle mot Newcastle i helgen. Ole Gunnar Soskjærs menn har ikke ledet etter de første 45 minuttene så langt i Premier League. De har ligget under til pause to ganger og det har stått uavgjort to ganger.

Vanvittig hjemmestatistikk

Det er flere grunner til å satse pengene på franskmennene. PSG har er superb statistikk på hjemmebane i Champions eague De har kun tapt syv av de siste 53 kampene i den franske hovedstaden. I tillegg har United en elendig statistikk mot franske lag i gruppespillet i Champions League. De har kun vunnet én av seks gruppespillkamper. Seieren kom mot Bordeaux i 2000.

Koronasmitte i PSG-leieren gjorde at det franske storlaget fikk en litt kronglete start på sesongen, men nå har de funnet formen.

PSG har ledet til pause i de fire siste kampene i den hjemlige ligaen, og de har scoret 15 mål totalt på de fire siste kampene. Mbappe har scoret i tre av de fire siste kampene, og det skulle ikke forundre oss om det er 21-åringen som ødelegger for Manchester United tirsdag

Vi tror et United-lag som er svekket defensivt vil få trøbbel i Paris. Vi mener det er stor sannsynlighet for at de tapende Champions League-finaistene leder til pause og vinner etter 90 minutter. Oddsen på H/H-spillet er 2,15.

