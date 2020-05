Så mange kommuner har ingen Lotto-millionærer

Flesberg er en av 13 kommuner her til lands der folk aldri har vunnet millionpremier i Lotto. - Det er på tide vi får gjort noe med det, sier Hilde Dokken, butikksjef hos Joker Flesberg.

Etter 34 år har 6617 vunnet millionpremier i Lotto. Før lørdagens trekning har 343 av landets 356 kommuner fått en eller flere Lotto-millionærer. Det er kun 13 kommuner som ennå ikke har opplevd å få en Lotto-millionær.

En av kommunene er Flesberg.

- Det er litt rart, sier Hilde Dokken, butikksjef hos Joker Flesberg.

Hun har jobbet i butikken i 14 år.

- Det er mange som tipper her i bygden, men jeg har ikke hørt om noen som har vunnet millionpremier, sier Dokken

Selv pleier hun å levere en 5-ukerskupong med Lotto i ny og ne.

- Det er på tide med en Lotto-millionær herfra nå. Kanskje jeg skal tippe til helgen å bli den første, fleiper hun.

- Nøkterne typer som bor her

Med sine 2688 innbyggere er Flesberg den største kommunen i landet uten en Lotto-millionær, og det er den eneste av de 51 kommunene i det nye storfylket Viken som ikke fått en millionvinner i Lotto.

- Det er overrasker meg. Det er tross alt mange kommuner i Viken som har færre innbyggere enn oss, sier ordfører Oddvar Garaas.

Kommunen sørvest i Numedalén kan skilte med én Flax-millionær og én Extra-millionær før lørdagens trekning. En kvinne vant én million på et Flax-lodd tilbake i 2015, og en mann stakk av med to millioner i Extra i 2014.

Senterparti-mannen har selv snust på de store Lotto-premiene, men tredjepremien i Lotto gjorde ham ikke til millionær.

- Jeg hadde seks rette en gang, men jeg vant ikke mer enn 6500 kroner, humrer han.

Han tror ikke at innbyggerne hans er blant dem som spiller for de største summene.

- Nei, det er nøkterne typer som bor her. Det er ikke spesielt utpreget spillegalskap i kommunen, flirer han.

Flesberg er den største kommunen i Norge uten Lotto-millionærer. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Ingen tippemillionærer i Modalen

804 Lotto-millionærene har bostedsadresse i de 43 kommunene i Vestland, men ingen av dem kommer fra Eidfjord og Modalen. Mens Eidfjord har to Vikinglotto-millionærer og én Joker-millionær, så viser statistikken fra Norsk Tipping at Modalen ikke har noen tippemillionærer.

- Jeg har ikke tenkt på det, men jeg hadde nok fått det med meg hvis noen ble Lotto-millionærer her inne. Forholdene er ikke så store, sier ordfører Kjetil Eikefet fra Samlingslista.

- Den eneste jeg vet om som har vunnet en større sum i Lotto er meg selv. Jeg hadde 6+1 rette på begynnelsen av 2000-tallet. Da vant jeg drøyt 50 000 kroner, sier han.

I Troms og Finnmark finnes det 359 Lotto-millionærer, men ingen av dem hører hjemme i Ibestad. Kommunen som består av de to øyene Rolla og Andørja har ingen vinnere i verken Vikinglotto, Lotto eller Eurojackpot. Blant de 1361 innbyggerne i kommunen er det kun én tippemillionær. En mann vant én million kroner på Flax-lodd i 2014.

Men kommunen har andre ting å være stolt av. Andørja har Skandinavias høyeste fjell på en øy, Langlitinden på 1 277 moh.

Gamvik med 1132 innbyggere kan skilte med både Joker-, Vikinglotto- og Keno-millionærer, men Europas nordligste fastlandskommune har ingen Lotto-millionærer innefor kommunegrensen. Og hvis du lurte. Det nordligste punktet heter Kinnarodden som har en beliggenhet på 71 grader, 8 minutter og 1 sekund nord.

I Trøndelag har Verdal vært Lotto-bygden i flere år, og rykte henger ved dem, men Trøndelag er faktisk det fylket i landet med flest kommuner uten Lotto-vinnere. Hele tre av fylkets 38 kommuner er uten en Lotto-millionær.

I fem av landets fylker har alle kommunene Lotto-vinnere.

Fra 1. januar 2020 finnes det 356 kommuner i Norge.

Vestland:

Eidfjord (906 innbyggere)

Modalen (388 innbyggere)

Finnmark og Troms:

Ibestad (1361 innbyggere)

Gamvik (1132 innbyggere)

Nordland

Røst (1890 innbyggere)

Lurøy (498 innbyggere)

Trøndelag

Namsskogan (843 innbyggere)

Leka (557 innbyggere)

Ringdal (2003 innbyggere)

Viken

Flesberg (2688 innbyggere)

Agder

Valle (1164 innbyggere)

Åseral (932 innbyggere)

Sirdal (1822 innbyggere)

Møre og Romsdal

26 kommuner. Alle har vunnet i Lotto.

Rogaland

23 kommuner. Alle har vunnet i Lotto

Vestfold og Telemark

23 kommuner. Samtlige kommer har millionvinnere i Lotto.

Innlandet

46 kommuner. Alle kommunene har Lotto-millionærer.

Oslo

Oslo er både kommune og fylke. De har naturligvis flere Lotto-millionærer.

Vinnersannsynlighet Lotto

For å vinne førstepremie i Lotto må spilleren ha 7 rette vinnertall av 34 mulige. Det betyr at dersom du spiller én rekke, er den teoretiske sannsynligheten for å få 7 rette 1:5,37 millioner per rekke (rundet opp til 1:5,4 millioner per rekke). Sagt med andre ord: Det er 5,4 millioner mulige kombinasjoner av 7 tall når du trekker ut 7 fra de 34 tallene. Statistisk sett vinner man en premie med 4 rette eller bedre i snitt på hver femte kupong på fem rekker. Les mer om vinnersannsynlighet for Lotto her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 11 509 409

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 190

Antall millionærer i 2019: 179 (inkludert andelsbankvinnere og andelslagvinnere)

Høyeste premieutbetaling i 2019: 29 455 620 kr