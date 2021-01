Så mye bedre er Dortmund med Haaland på banen

Dortmund har i snitt tatt to poeng per kamp med Erling Braut Haaland på banen denne sesongen. Uten nordmannen har de kun tatt 1,4.

Erling Braut Haaland tok tysk fotball med storm sist sesong, og før denne sesongen ble det snakket mye om at 20-åringen kunne utfordre Bayern Münchens goalgetter Robert Lewandowski om toppscorertittelen i Bundesliga.

Nå kan det se ut som toppscorerkampen er avgjort allerede før Bundesliga er halvspilt. Lewandowski har scoret vanvittige 20 mål så langt denne sesongen. Braut Haaland, som har scoret nest mest i ligaen, har ti scoringer på kun ni kamper.

Braut Haaland har scoret 10 mål på 34 skudd, ifølge infogol. Han trenger i snitt 3,4 skudd på mål for å score. Lewandowski er helt rå. Den polske superspissen hadde før fredagens kamp 19 scoringer på 53 skudd. Det betyr at han i snitt trenger 2,8 skudd for å score.

Braut Haaland må score mot Leipzig om han har tenkt å gi Lewandowski kamp om toppscorertittelen, og det tror vi at han klarer.

RB Leipzig - Borussia Dortmund - Erling Haaland scorer og Dortmund vinner - 3,25 (spillestopp lørdag kl. 18.25)

Tysk, 1. Bundesliga. Erling Braut Haaland gjorde comeback for Dortmund sist søndag i 2-0-seieren hjemme mot Wolfsburg etter å ha vært ute i syv kamper med en strekkskade.

20-åringen gikk målløs av banen etter 81 minutter, men han var en skikkelig håndfull for Wolfsburg-forsvaret.

Har skapt trøbbel for Leipzig

Leipzig og Dayot Upamecano fikk kjørt seg mot Haaland sist sesong da jærbuen sikret Dortmund andreplassen i den tyske toppdivisjonen med to scoringer på bortebane.

Jærbuen scoret sitt 13. og 14. Bundesliga-mål i den kampen, og Gio Reyna hadde en målgivende pasning i den første kampen sin fra start i Bundesliga.

Haaland har scoret 17 mål på 14 kamper for Dortmund denne sesongen før han ble skadet før Champions League-kampen mot Lazio 12. desember. Den norske spisskometen har ikke scoret i de to siste Bundesliga-kampene han har spilt. Vi tror ikke han går målløs av banen for tredje Bundesliga-kamp på rad.

Leipzig har tross alt ikke vunnet på de fem siste kampene mot Dortmund, og de mangler en rekke spillere til lørdagens kamp. Henrichs, Kluivert, Konate, Laimer, Nkunku og nykommeren Szoboszlai er alle utilgjengelige, ifølge Bundesliga.com.

Hazard og Schmelzer er ute hos Dortmund.

Scorer hvert 73. minutt

Leipzig kan mønstre et sterkt lag, tross skadetrøbbel, og de har vist god form i det siste. Julian Nagelsmanns lag har holdt nullen i fire kamper på rad. Men: Borussia Dortmund har spillere som kan skape problemer for dem. Jadon Sancho scoret sesongens første mål mot Wolfsburg, og han blir viktig for gjestene denne helgen.

Viktigst blir likevel Braut Haaland.

Han har scoret i snitt hvert 73. minutt i Bundesliga. At han ikke har funnet nettmaskene i de to siste Bundesligakampene, mot FC Köln og Wolfsburg, betyr at han er veldig, veldig sugen på en scoring. Vi tror Braut Haaland scorer og Dortmund vinner. Oddsen er 3,25.

