Så mye penger er egentlig 915 millioner kroner

Det er 341 milliardærer i Norge. Vinner du tidenes pott fredag er du ikke langt unna å bli nummer 342.

Det er ikke veldig enkelt å forestille seg hvor mye penger 915 millioner kroner egentlig er. For å sette det litt perspektiv om du vinner førstepremien i Eurojackpot har vi laget en liten oversikt.

Du kan levere kupongen her

1. Du kunne levd på 16 millioner i årslønn

Ganske enkelt. Hadde du satt alle pengene i indeksfond, og det hadde den samme avkastningen (altså penger du tjener) i 2020 som i 2019 ville du fått 33 millioner. Med en del skatt, som jo kommer enten du vil eller ikke kunne du sittet igjen med 16 millioner kroner. Eller over 1 million i måneden. Og fortsatt hatt 915 millioner på kontoen.

Du kunne laget en tredjedels Star Wars Foto: Skjermbilde fra trailer

2. Du kunne betalt 30 prosent av en ny Star Wars-film

Om den da koster like mye som den forrige da.

Trent Alexander-Arnold har en årslønn på rundt 25 millioner kroner. Det er likevel godt under halvparten av hva Sadion Mané har.

3. Du kunne betalt lønna til Trent Alexander-Arnold i 36 år

Du hadde hatt en veldig god høyreback på kameratgjengens fotballturnering i så fall. Muligens ikke de siste årene, men i noen år i hvert fall.

Det koster cirka 9 millioner for en konsert med Bruce, sånn helt privat. Foto: Nrk

4. Du kunne leid Bruce Springsteen for 100 konserter

Det kan være du hadde blitt lei Born in the USA etter en stund, men noe må man jo bruke pengene på?

I USA koster en Tesla (til venstre på bildet her i San Francisco) litt mer enn den koster i Norge.

5. Du kunne kjøpt Tesla i USA

Den billigste Teslaen koster 388 650 kroner i USA. I Norge begynner den samme bilen på 384 900. Ok, så er det omtrent samme pris. Det er det ikke for biler som ikke går på strøm, for å si det mildt. Du kunne samtidig kjøpt 235 av den dyreste nybilen i Norge: Mercedes G-klasse AMG G65.

Om du ansatte 1613 mennesker ville du muligens trengt å ha en del plass for lunsj og annet.

6. Du kunne ansatt 1613 mennesker i ett år.

Om de hadde fått betalt gjennomsnittslønnen i Norge. Den er på 576 000. Om du hadde sluppet arbeidsgiveravgift og slik, da. Hva du skulle brukt de 1 613 folka til kan sikkert diskuteres, men noen må vel gå med søpla også?

Lei av vanlig biff fra Gilde? Da kan de 915 millionene hjelpe deg.

7. Du kunne kjøpt 183 000 kilo wagyu-biff

For, ja, den koster 5 000 kroner kiloen. Samtidig, 183 000 kilo biff er relativt mye.

Hvis du kjøper denne leiligheten for 97 millioner ville du hatt godt over 800 millioner kroner igjen å kjøpe vin til vinskapet for.

8. Du kunne kjøpt den dyreste boligen i Norge, og hatt mye penger igjen

I skrivende stund er den dyreste boligen i Norge til salgs for 97 millioner kroner. Det er for øvrig ikke et hus, men en leilighet på Majorstuen. Det skal sies at den er på 395 kvadratmeter så du får litt boltreplass.

113 år med sydenliv? Det må da friste. Husk å stå opp tidlig for å få solseng!

9. Du kunne bodd på Vings hotell på Tenerife i 113 år

Det er da uten all inclusive, men med både Lollo & Bernie.

Fra taket på Akersgata 34, hvor Nettavisen har kontor sammen med konsernfunksjonene til Amedia. Her feires en av mange rekorder i 2019.

10. Du kunne drevet Nettavisen i 10 år uten inntekter

I 2018 hadde Nettavisen 91 millioner i utgifter (kilde: regnskapstall.no). Hvis du hadde vunnet 915 millioner kroner kunne du rett og slett drevet hele denne avisen i 10 år uten å hatt en eneste inntekt.

PS! Sannsynligheten for at du vinner er 1:95 millioner per rekke. Hvis du leverer. Sannsynligheten for at du vinner hvis du ikke leverer er 0.