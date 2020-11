Så mye tjener de på FA-cup-suksess i kveld

League One-laget Northampton skal banke Oxford City, som ligger tre divisjoner under dem, i FA-cupen i kveld.

Koronapandemien gjør at det engelske fotballforbundet har måttet kutte i cuppengene denne sesongen, men inntektene er likevel viktige for klubbene nedover i det engelske divisjonssystemet.

Forrige sesong fikk klubbene som gikk videre fra 1. runden 450 000 kroner. Denne sesongen er beløpet redusert til 290 000 kroner. I den andre runden får klubbene 250 000 kroner mindre i premiepenger.

Vinnerne i den tredje runden, når klubbene i Premier League og Championsship kommer inn i turneringen, vil tjene drøyt 100 000 kroner mot 170 000 kroner. Premiepengene for vinnerne av kvartfinalene, semifinalene og finalen har også halvert.

Dette tjener klubbene på å gå videre i FA-cupen:

First round proper winners - £22,629

Second round proper winners - £34,000

Third round proper winners - £82,000

Fourth round proper winners - £90,000

Fifth round proper winners - £180,000

Oxford City - Northampton Town (Over/Under ant. mål fulltid 3.5) - Over 2,00 (spillestopp kl. 20.40)

Engelsk, FA-cup. Oxford City, som ikke må forveksles med League One-laget Oxford United, spiller til daglig i National League South. Mandag skal de bryne seg på Northampton som holder til i League One, tre nivåer over dem i divisjonersystemet.

Eks-Manchester City-spiller som manager

Gjestene fra East Midlands tok seg til 4. runden i FA-cupen sist sesong, og de rykket opp fra League Two. Northampton har hatt en tung start på nivå tre. De har tapt seks av de første elleve kampene, og ligger på 17.-plass, men the Cobblers slo Wigan 3-2 i forrige bortekampene. I helgen spilte Northampton 0-0 mot MK Dons.

Northampton-manager Keith Curle, som for norske fotballfans er mest kjent fra sin spillerkarriere i Manchester City, sier til klubbens nettside at han vurdere å la noen spillere stå over mot Oxford City siden kampen spilles på kunstgress. Selv om Oxford City spiller kampene på et underlag som er uvant for Northampton, så skal League One-laget ta seg enkelt videre til 2. runden.

Keith Curle og Northampton viste i fjor at de prioriterer FA-cupen. Da vant the Cobblers de tre første kampene i denne turneringen og scoret ti mål på veien.

Gikk på sesongens første tap

Oxford City ligger på tiendeplass etter fire serierunder i National League South. De var ubeseiret i de tre første kampene, men tapte 0-2 hjemme mot Hampton & Richmond Borough for halvannen uke siden.

Oxford City har scoret i 15 av de siste 16 hjemmekampene i FA-cupen, men Northampton har vært nådeløse tidligere mot lag fra de lavere divisjonene.

1,65 i odds på Northampton-seier er greit på en tynn oddsdag, men vi prøver oss på at det blir scoret over 3,5 mål i kampen. Det gir 2,00 i odds. Spillestopp er klokken 20.40.

