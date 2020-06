Så sannsynlig er det at du kan vinne 336 millioner fredag kveld

Du vil ikke tro hvor sannsynlig det er at du kan bli mangemillionær.

Drømmen om å våkne opp en morgen med mange millioner ekstra på kontoen er det mange av oss som har. En telefon fra et ukjent nummer. En SMS med gevinstvarsel. Plutselig mange hundre millioner kroner mer på konto enn du kunne drømme om.

Fredag 19. juni er det 336 millioner kroner i førstepremiepotten i Eurojackpot. For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke.

Det er kanskje vanskelig å forholde seg til, for hva betyr egentlig 1 til 95 millioner i sjanse? Muligens blir det enklere å sammenligne med andre ting.

Sjansen for å finne en firkløver

Sannsynligheten for å finne en firkløver (nei, ikke sjokoladen) er 1 til 10 000 (Kilde: Marthastewart.com). Oddsen for å bli truffet av lyn i USA er 1 til 700 000 (Kilde: National Geographic). Oddsen for å treffe noen med samme bursdag som deg er 1 til 365.

Det betyr at du vil sannsynligvis treffe 260 273 mennesker med samme bursdag som deg før du vinner i Eurojackpot. Om noen av de faktisk gir deg 363 millioner kroner kan selvfølgelig diskuteres. Det er nok veldig, veldig usannsynlig. For som man sier, oddsen for å vinne uten å spille er 0.

Det er mye mer sannsynlig at det er en perle i østersen enn at du vinner førstepremien i Eurojackpot

Muligens kan du trøste deg med at oddsen for å bli filmstjerne er 1 til 1,2 millioner, mens oddsen for å finne en perle i en østers er 1 til 12 000. (Kilde: Livescience.com)

PS! Oddsen er 1 til 2 på at fjernkontrollen du ikke finner er mellom sofaputene.

Vinnersannsynlighet Eurojackpot

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1 600 000 per rekke. Les mer om vinnersannsynlighet i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr