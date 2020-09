Så sannsynlig er det at Manchester United blir seriemestere

Skal vi tro oddsen blir årets sesong slik for Ole Gunnar Solskjær og kompani.

Det å sette odds på Premier League gjøres med den største omhu av de aller beste oddsetterne. Slik er det også hos Norsk Tipping.

De har gravd i all mulig sannsynlighet og statistikk for å komme fram til odds som skal være mest mulig riktig.

Vinner Manchester United seriegull?

For eksempel er oddsen på at Manchester United skal vinne seriegull sesongen 2020/21 15. Det betyr at om du satser 10 kroner får du 150 kroner tilbake, og har altså vunnet 140 kroner. Om man ser på denne oddsen tror oddsetterne at Solskjærs menn ender på en fjerdeplass, for Chelsea, Man City og Liverpool har lavere odds. I praksis betyr det at oddsetterne tror det er fjerde mest sannsynlig at Solskjærs menn blir seriemestere.

Vil du satse pengene på at laget kommer blant de fire beste får du 1,45 ganger pengene, men setter du penger på nedrykk får du 200 ganger pengene.

Hvem blir toppscorer for Manchester United?

Tror du Odion Ighalo vil score flest seriemål for Manchester United kommende sesong får du 15 ganger igjen pengene. Han er ikke favoritt, det er nemlig Marcus Rashford med oddsen 2,30. Bruno Fernandes gir deg 5,75 ganger pengene. Hvis det blir mange straffer kan det være et godt spill...

