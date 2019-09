Sadio Mané inn på eksklusiv liste

For et herlig oddsprogram denne lørdagen. Det spilles åtte kamper i Premier League, hvor blant andre Liverpool, Manchester City og Tottenham er i aksjon. I tillegg er det full rulle i engelsk Championship, League One og League Two. Det utvilsomme høydepunktet er likevel den største klassiskeren i norsk fotball, oppgjøret mellom Rosenborg og Brann. Det spilles lørdag klokken 2000. Ellers spiles det kamper i alle de andre store ligaene i Europa.

Sheffield United - Liverpool - Sadio Mane scorer mål - 2,05 i odds (spillestopp kl. 1325)

Sadio Mané fikk en smell i kneet samt en lårhøne mot Chelsea søndag, og ble byttet ut etter 72 minutter. Derfor var han ikke med i den reservepregede troppen som slo MK Dons 2-0 i ligacupen i midtuken.

Torsdag var senegaleseren tilbake i normal trening med laget, noe som tyder på at 27-åringen er aktuell fra start mot Sheffield United lørdag.

Liverpools nummer 10 er kun ett mål fra å ha scoret 50 mål i Premier League. Det er bare ni Liverpool-spillere som har scoret flere mål enn ham iden Premier League ble opprettet i 1992/1993. Robbie Fowler topper listen med 128 mål på 266 kamper. Mané har scoret 1,98 mål i snitt i Liverpool-karrieren, mens Fowler har scoret 2,1 mål i snitt på sine kamper i den røde drakten.

Jürgen Klopp trenger en Mané i scoringsform på banen mot The Blades. Liverpool har nemlig aldri vunnet borte mot Sheffield United i Premier League. Fasiten viser 0-2-1 på tre kamper i stålbyen, og rødtrøyene har kun én scoring der på 180 minutter med Premier League-fotball.

Bramall Lane er et av bare tre stadioner Liverpool har spilt på uten å vinne i Premier League. De to andre er Nottingham Forest sitt City Ground (fem kamper) og Blackpools Bloomfield Road (én kamp).

Liverpool har ikke vunnet noen av de fem siste kampene på Bramall Lane, men det er stor sannsynlighet for at de klarer å bryte forbannelsen på Bramall Lane lørdag. De har nemlig vunnet de tolv siste Premier League-kampene mot nyopprykkede lag. På de tolv kampene har de scoret 35 mål, og de har kun sluppet inn fire.

Jürgen Klopps menn har vunnet 15 Premier League-kamper på rad før lørdagens lunsjkamp, og de har scoret imponerende 42 mål i denne perioden. Sadio Mané er mannen som har scoret flest mål i denne perioden. Han har tolv nettkjenninger, Mohamed Salah (9) og Roberto Firmino (6) følger på de to neste plassene. Totalt har de tre scoret 64 prosent av målene.

Sist sesong scoret Mané kun fire av sine 22 scoringer på bortebane, men denne sesongen har han allerede to bortescoringer på fire kamper. Han har scoret i to av Liverpools tre bortekamper så langt, og jeg tror også at han kommer på scoringslisten i lørdagens bortkamp mot nyopprykkede Sheffield United.

At Sadio Mané scorer på lørdag gir 2,05 i odds. Spillestopp er klokken 1325.

