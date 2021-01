Sagosen var to år sist Norge vant mot Spania

Det er over 23 år siden de norske håndballherrene sist slo Spania.

Norge har ifølge statistikken til Norges Håndballforbund spilt 17 kamper på rad uten å vinne mot onsdagens kvartfinalemotstander Spania. Sist gang Norge vant mot Spania var i november 1997. Den gangen slo Norge spanjolene 28-25 i en EM-kvalifiseringskampen i Gjøvik.

Da var Norges største stjerne, Sander Sagosen, bare to år og to måneder gammel. Kiel-spilleren ble født i september 1995.

Men Norge har ikke vært sjanseløse mot spanjolene de siste årene. I 2019 tapte Norge to ganger med bare ett mål mot de spanske håndballherrene.

VM, kvartfinale. Spilles i Egypt. Norge møter Spania som er EM-tittelforsvarer i kvartfinalen. Spanjolene vant EM både i 2018 og i 2020.

Det blir en knalltøff oppgave for de norske håndballguttene.

Spania spilte overraskende 29-29 mot Brasil i åpningskampen i Egypt, men de har virket solide etter den kampen. Spanjolene har klassespillere i alle posisjoner.

Det spanske landslaget har flere spillere som Sander Sagosen og Harald Reinkind kjenner godt etter å ha spilte mot Barcelona i Champions League-finalen. Blant andre keeper Gonzalo Vargas, den rutinerte playmakeren Raul Enterrios og kantspillerne Aleix Gomez og Arino Aitor.

VMs beste keeper

Keeperspillet kan bli helt avgjørende i denne kampen. Vargas har vært helt enorm, og han kan drive de norske skytterne til vanvidd om han har en god dag. Han har 57 redninger på 144 skudd så langt i mesterskapet. Det gir en redningsprosent på 40, som er helt vanvittig.

Den beste norske keeperen så langt er Kristian Sæverås. Han har reddet 35 prosent av 102 skudd, men det er antakeligvis Torbjørn Bergerud som vil starte i mål for Norge mot Spania. Han står med 30 prosent på 141 skudd.

Det er viktig at Bergerud leverer i onsdagens kamp, og at Sagosen & co får satt noen skudd i starten av kampen for å jekke ned den spanske superkeeperen. For Norge har vist at de kan hamle opp med spanjolene.

Bryter Spania-forbannelse

Christian Berge og hans norske mannskap spilte jevnt mot Spania i de to siste kampene. I EHFs Euro Cup-turnering i Bodø i juni 2019 tapte Norge knepent 30-31., og i oktober samme år gikk håndballguttene på et nytt tap mot spanjolene i en EM-oppkjøringskamp i Århus. Da tapte de 27-28.

Norge ledet til pause, men Spania rykket fra ganske tidlig i andre omgang. De var oppe i en firemålsledelse, men Christian Berges menn kom tilbake og var nær ved å utligne i sluttsekundene.

Den gangen spilte Norge uten Sander Sagosen og fem andre EM-aktuelle spillere. De er med i Egypt.

I onsdagens kamp er Sander Sagosen på plass, og Norge kan stille med det beste laget sitt. Tapet mot Frankrike var skuffende, men da mangler de Christian O'Sullivan. Alle har sett hvor viktig han er for det norske spillet, samtidig virker som kantspillerne er kommet bedre i gang. Denne kampen blir tett og jevn, men vi tror Norge kan slå Spania. Oddsen på norsk seier er 2,00. Det er greit.

