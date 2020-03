Mohamed Salah elsker å score på hjemmebane. Vi tror han scorer mot Atletico Madrid i kveld.

Liverpool tapte 0-1 borte mot Atletico Madrid på Wanda Metropolitano, og de må gå offensivt til verks for å ta seg videre i Champions League.

Liverpool - Atletico Madrid - Mohamed Salah scorer mål 2,25 (spillestopp kl 20.55)

Atletico har to ganger tidligere besøkt Anfield i europacupene, men de har aldri vunnet der. Liverpool spilte 1-1 mot spanjolene i gruppespillet i Champions League i 2008-2009-sesongen, og de vant 2-1 i semifinalen i Europa League i 2009-2010-sesongen. Samtidig er det interessant å notere seg at Atletico står uten tap i de fire siste kampene de har spilt i England siden tapet mot Liverpool i april 2010.

Diego Simeone og Atletico får en tøff oppgave på Anfield i kveld. Jürgen Klopp har aldri tapt en hjemmekamp i Champions League som Liverpool-manager. Fasiten viser 11-4-0. Merseyside-laget har også tatt seg videre de to siste gangene de har tapt på bortebane i den første kampen i utslagsrundene i Champions League. De slo ut Chelsea i 2006-2007-sesongen, og Barcelona led samme skjebne sist sesong. Dersom Klopps menn skal klare å gå videre, må stjernespillerne ta ansvar.

Mohamed Saleh er Liverpools toppscorer i Premier League

Mohamed Salah er Liverpools toppscorer i Champions League denne sesongen. Han har scoret fire mål så langt, to hjemme og to borte. Han var også Merseyside-lagets toppscorer i turneringen sist sesong. Den gangen scoret han tre mål på seks kamper i gruppespillet, og samtlige mål ble scoret hjemme i Beatles-byen. Han scoret også to mål i sluttspillet, men begge ble scoret på bortebane.

Salah har en imponerende statistikk på Anfield denne sesongen. Ingen spillere i Premier League har scoret flere mål på hjemmebane enn Mohamed Salah. Den egyptiske angrepsspilleren har scoret 16 mål denne sesongen, hvorav 14 av dem har kommet på Anfield.

Salah har scoret i fem strake hjemmekamper

På lørdag spilte Mohamed Salah sin 100. ligakamp for Liverpool. Han kronet det med å score utligningsmålet - hans 70. mål i Premier League. Dermed har han scoret i de fem strake hjemmekamper på rad. Jeg tror at Salah kan bli tungen på vektskålen igjen i onsdagens kamp. Han spilte en veldig god kamp lørdag, og virker å være i kjempeform. Det er dårlige nyheter for Atletico-forsvaret som har sluppet inn mål i de fem siste bortekampene i ligaen.

2,25 i odds på at Mohamed Salah scorer er greit nok.

