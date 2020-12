Salah har slitt i London. I dag bryter han den dårlige trenden

Mohamed Salah har kun scoret ett mål på de tolv siste kampene i London.

Liverpool har ikke råd til å ta foten av gasspedalen siden flere av tittelrivalene viser fin form. Etter at Jurgen Klopps menn tapte 2-7 mot Aston Villa i oktober, har Liverpool scoret 15 mål og sluppet inn kun seks.

Onsdag er det ca 284 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Fulhams målforskjell etter de elleve første kampene viser minus ti mål, og London-laget har syv baklengs på de fire siste matchene.

Hjemme på Craven Cottage har de levert god underholdning for nøytrale tilskuere. I de fem hjemmekampene til Fulham er det scoret totalt 16 mål! Vi tror det kan bli en målrik søndag.

Fulham - Liverpool - Mohamed Salah scorer mål og Liverpool vinner - 2,00 (spillestopp søndag kl. 17.25)

Engelsk, Premier League. Mohamed Salah har scoret ni mål på ti Premier League-kamper denne sesongen. Den egyptiske stjernespissen har utrolige 82 mål på 118 kamper i Premier League så langt. Det er mer enn noen annen spiller siden han returnerte til Premier League i 2017-2018-sesongen.

Likevel har Salah slitt i London. Han har kun scoret ett mål på de siste tolv kampene i den engelske hovedstaden. Det kom mot West Ham i januar.

Vi tror han retter på den statistikken søndag.

Passerte Liverpool-legende

Egypteren scoret etter kun 55 sekunder i onsdagens 1-1-kamp mot FC Midtjylland i Champions League. Dermed passerte han klubblegenden Steven Gerrard og ble Liverpools mestscorende spiller i Champions League med 22 mål.

Salah har scoret ett mål i de to siste kampene mot Fulham, og han viser en forrykende form denne sesongen med ni scoringer på ti kamper. Han har scoret mål på de fire siste Premier League-kampene, og vi tror han kan score mot et Fulham-forsvar som har vist at de er litt rufsete. At han også tar straffesparkene hos Liverpool gjør det enda mer sannsynlig at han kommer på scoringslisten søndag.

2,00 i odds på at Salah scorer og Liverpool vinner er greit. Spillestopp er klokken 17.25.

