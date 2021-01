Salah kan tangere Fowler-rekord

Mohamed Salah er et mareritt for Southampton.

Salah er toppscorer i Premier League med 13 mål på 15 kamper, men 28-åringen har gått målløs av banen i de to siste kampene til Liverpool.

Vi tror egypteren er tilbake på scoringslisten i mandagens bortekamp. Da møter Liverpool en av favorittmotstanderne hans.

Southampton - Liverpool - Mohamed Salah scorer og Liverpool vinner - 2,55 (spillestopp mandag kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, Premier League. Liverpool-angriperen Mohamed Salah har en imponerende scoringsstatistikk mot Southampton. Han har spilt seks kamper mot the Saints og scoret i fem av dem. Den eneste kampen han ikke har scoret i, var sist lagene møttes på St. Mary's. Det var tilbake i august 2019.

Den egyptiske stjernespilleren har totalt scoret syv mål på seks Premier League-kamper mot the Saints. Bournemouth (8) og Watford (8) er de eneste lagene han har scoret flere ganger mot i den engelske toppdivisjonen.

Den offisielle nettsiden til Liverpool skriver at Robbie Fowler er den eneste Liverpool-spilleren som har scoret flere mål mot Southampton i Premier League enn Salah. Han har åtte mål på samvittigheten.

Det betyr at Salah tangerer den legendariske Liverpool-spissen med ett mål på den engelske sørkysten mandag. Med to mål vil egypteren være Liverpool-spilleren som har scoret flest ganger mot Southampton i Premier League.

Salah scorer i snitt flere mål per kamp enn Fowler gjorde i Premier League. Det viser den offisielle Premier League-statistikken.

Fowler scoret 163 mål på 379 kamper i den engelske toppdivisjonen. Det gir et snitt på 0,43 mål per kamp. Til sammenligning har Salah scoret 88 mål på 136 kamper. Det gir et snitt på 0,65 mål per kamp.

Vi tror at Liverpool vinner i Southampton og at Salah tegner seg på scoringslisten igjen. Det gir 2,55 i odds. Spillestopp er mandag kl. 20.55.

