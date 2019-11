Salah-skade skaper problemer for Liverpool

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Landslagspausen er over, og det er endelig kamper fra fotballøyen i vest som dominerer lørdagens langoddsprogram. Det er åtte kamper fra Premier League, hvor blant andre Liverpool, Manchester City, Leicester, Chelsea og Arsenal er i aksjon. Det er også full serierunde i Championship. Ellers spilles det kamper i tysk Bundesliga, i spansk La Liga, i italiensk Serie A og i fransk Ligue 1. Her hjemme spilles cupfinalen for kvinner mellom LSK og Vålerenga, og det er også en interessant kamp i eliteseriekvaliken mellom Kongsvinger og Sogndal.

Crystal Palace - Liverpool pause/fulltid U/B - 4,00 (spillestopp kl 15.55)

Liverpool har vunnet elleve av de første tolv Premier League-kampene denne sesongen. Merseyside-laget har før lørdagens bortekamp på Selhurst Park en luke på åtte poeng ned til Leicester og Chelsea som begge har 26 poeng.

Jürgen Klopp må trolig klare seg uten to sentrale spillere. Mohamed Salah og Andy Robertson har begge stått over landskampene den siste uken på grunn av hver sin ankelskade. Nå ryker antakeligvis også lørdagens bortekamp mot Crystal Palace for Liverpool-duoen. Fra før er Joël Matip ute.

Liverpool var uten Salah i sesongens eneste poengtap i ligaen. Det var på Old Trafford, hvor de spilte 1-1 mot Manchester United.

Xherdan Shaqiri er tilgjengelig etter å ha vært ute i to måneder. Joe Gomez er også aktuell til kampen, selv om han meldte forfall til landskampen.

Crystal Palace viser elendig form. Laget fra Sør-London står uten seier i de fire siste kampene. Det robuste forsvarsspillet Palace viste i starten av sesongen har forduftet den siste måneden. De har sluppet inn to mål i alle de fire siste kampene.

Crystal Palace har ingen nye skader i troppen. Wilfried Zaha og Joel Ward er begge friskmeldte.

Liverpool tok en dramatisk 3-1-seier mot Manchester City på Anfield før landslagspausen. Dermed har de vunnet elleve av de siste tolv kampene. Liverpool har bare tapt én av de siste 51 ligakampene, og de er ubeseiret i de siste 29. Rødtrøyene kan bli det femte laget i Premier League-historien som går ubeseiret i 30 kamper på rad i ligaen med seier eller uavgjort i lørdagens kamp.

Laget til Roy Hodgson har vært gode til å forsvare seg og kontre når de har fått sjansen, men jeg tror ikke de har gode nok angripere til å slå Merseyside-laget. Liverpool har ligget under til pause i de to siste kampene, men de har hatt marginene med seg og vunnet til slutt.

Fire av de ti siste kampene mellom disse to lagene på Selhurst Park har stått uavgjort til pause, og det er verdt å merke seg at de har holdt Chelsea og Leicester til uavgjort til pause i de to siste kampene.

Liverpool har vunnet de fem siste kampene på Selhurst Park. The Eagles får en tøff oppgave. For tøff. Siden oddsen på Liverpool-seier kun er 1,40, prøver vi oss på et U/B-spill. Det gir fine 4,00 i odds. Spillestopp er kl 1555.

