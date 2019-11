Salzburg og Haaland sørger for ny målorgie i Belgia

RB Salzburg-angriperen Erling Braut Haaland er friskmeldt til kveldens kamp. Det er dårlig nytt for Genk.

Det er et velfylt oddsprogram denne onsdagen. Det spilles åtte kamper i Champions League-gruppespillet, hvor storlag som Liverpool, Barcelona, Inter og Borussia Dortmund er i aksjon. I tillegg er det midtukerunde i engelsk Championship der det spilles seks kamper i kveld. Ellers er det det tre håndballkamper fra Rema 1000-ligaen for herrer, og det er også håndball fra Champions League, Danmark, Sverige og Tyskland. På hockeyfronten er det full fres i HockeyAllsvenskan, mens det spilles 13 kamper i NHL natt til torsdag.

KRC Genk - FC Salzburg (Over/Under ant. mål pause 2.5) Over 4,00 (spillestopp kl. 2055)

Genk slitt i årets Champions League. De har kun tatt ett poeng i en en meget tøff gruppe. Belgierne har scoret fire mål. Det er ok, men defensivt har ikke Genk-laget hengt sammen. At de har sluppet inn tolv mål på fire kamper forteller alt om hvor det har sviktet for Sander Berge & Co. Til tross for de dårlige resultatene, har belgierne fortsatt muligheten til å kvalifisere seg for Europa League, men da må de vinne mot Salzburg.

FC Salzburg har vært den store positive overraskelsen. Østerrikerne har scoret tolv mål på fire kamper, og spisskometen Erling Braut Haaland er spilleren som har scoret nest mest i Champions League med syv mål på de fire første kampene. I kveld kan Braut Haaland forsøke å ta tilbake toppscorertittelen fra Robert Lewandowski når Red Bull Salzburg spiller på Luminus Arena i Genk. Polakken passerte Haaland på toppscorerlisten etter fire scoringer i tirsdagens kamp, og han er nå oppe i ti mål.

Etter å ha stått over to norske landskamper og forrige helgs serierunde i Østerrike på grunn av en kneskade, er Braut Haaland klar til å gjøre comeback i kveld. Jeg tror oksen fra Jæren kommer til å herje med Genk.

Red Bull Salzburg trenger en Braut Haaland i storform. De må vinne mot Genk om de fortsatt skal ha noe håp om å gå videre til sluttspillet. Liverpool leder gruppen med ni poeng, Napoli har åtte, Red Bull Salzburg fire og Genk bare ett poeng. Med seier over Napoli tar Liverpool puljeseieren. Salzburg må altså vinne over Genk om de fortsatt skal ha muligheter til å bli blant de to lagene som skal være med i Champions Leagues utslagsspill, som blir spilt til våren.

Genk har ikke vunnet noen av sine fem siste kamper, og de tapte hele 2-6 mot Salzburg på bortebane. Jeg tror østerrikerne er sugen på mer Champions League-spill. Den guleroten er borte for Genk. Det er viktigere for dem å konsentrere seg om den belgiske ligaen. Salzburg har scoret to mål eller mer i alle de fire første omgangene i Champions League. Det har også vært scoret tre mål eller mer i ti av de 15 kampene til Salzburg i den østerrikse ligaen. Jeg tror Salburg kjører på fra start i onsdagens kamp. Vi tar en sjanse på at det scores tre mål eller mer i løpet av første omgang. Det gir 4,00 i odds. Denne kan ikke spilles som singel. Vi bruker den derfor i en dobbel.

Lille - Ajax 3,80 - 3,75 - 1,82 B (spillestopp kl. 2055)

Lille har hatt en skikkelig dårlig Champions League-sesong Franskmennene har kun tatt ett poeng, og de er ute av kampen om en plass i sluttspillet før de to siste kampene i gruppespillet. Selv muligheten for å gå til Europa League virker vanskelig for Lille, som da må vinne de to siste kampene sine, og samtidig må et av de andre lagene i gruppen tape begge sine kamper. Det er lite sannsynlig at Lille spiller i Europa etter jul.

Det franske laget har hatt sjanser nok. De har hatt 4,5 skudd i snitt på mål i hver kamp, men de har kun scoret tre ganger. Defensivt har de vært forferdelig svake. Lille har sluppet inn ti mål på fire kamper Selvtilliten er etter hvert tynnslitt hos franskmennene, og uten noe å spille for har jeg vanskelig for å tro vertene skal klare å ta poeng i denne kampen.

Ajax på sin side har hatt en bra sesong i Champions League, særlig offensivt De har slått både lille og Valencia 3-0, og de har spilt 4-4 mot Chelsea i den siste kampen. Kampen mot engelskmennene viste både den offensive slagkraften i laget og de defensive svakhetene. Nederlenderne topper gruppen med syv poeng. Chelsea og Valencia har like mange poeng, men dårligere målforskjell.

Ajax er solide i Champions League, hvor de er ubeseiret i 25 av 28 kamper De taper heller ikke mot Lille. Amsterdam-klubben har scoret scoret fire mål i de fem siste kampene, og jeg tror de også feier over Lille

Onsdagens dobbel er Ajax + at det scores tre mål eller mer i første omgang mellom Genk og Salzburg. Denne kombinasjonen gir 7,28 i odds. Spillestopp er klokken 2055.

