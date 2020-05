Samsung taper bedriftskampen

Det er klart for første serierunde i Sør-Korea. Vi tror Suwon Samsung Bluewings får trøbbel mot seriemester Jeonbuk Hyundai Motors.

Jeonbuk Hyundai Motors - Suwon Samsung Bluewings 1,67 - 3,45 - 4,20 H (spillestopp kl. 11.55)



Sørkoreansk, K-liga. Jeonbuk Motors, som eies av Hyundai Motor Company, tok sin tredje strake ligatittel sist sesong. De slo Gangwon 1-0 i siste serierunden, og det var nok til å snike seg foran Ulsan på tabellen, som tapte 1-4 hjemme mot Pohang Steelers.

Dominert sørkoreansk fotball

Jeonbuk har vært det dominrende laget i sørkoreansk fotball de siste årene De har vunnet ligaen fem av de seks siste sesongene, og de står med tre ligatitler på rad før denne sesongen. De deltok i den asiatiske Chamåpions League før koronakrisen gjorde at den ble utsatt. José Morais' mannskap tapte 1-2 hjemme mot japanske Yokohama F. Marinos og de spilte 2-2 mot australske Sydney FC. De tok ledelsen i Australia på et Sydney-selvmål og sikret uavgjort med en Han Kyo-Won-scoring etter at Choi Bo-Kyung ble utvist.

Jeonbuk Motors har mistet begge lagets toppscorere. Både Ricardo Lopes og Shin-uk Kim gikk til klubber i den kinesiske superligaen. De har fått inn en ny midtstopper i Ja-ryong Ku. Han kom fra Suwon Bluewings, og vil vise seg frem for sine tidligere lagkamerater fredag. Klubben har også signert den offensive midtbanespilleren Kim Bo-kyung etter at han ble kåret til ligaens viktigste spiller sist sesong for Ulsan Hyundai. Han scoret 13 mål og hadde ni målgivende pasninger. Nykommeren blir en sentral spiller denne sesongen. De har også hentet den 22 år gamle midtbanespilleren Takahiro Kunimoto fra Gyeongnam FC. 25 år gamle Murilo har erstattet Ricardo Lopes, men det gjenstår å se om han klarer å levere på samme nivå som sin brasilianske landsmann. Jeonbuk Motors har også signert to spisser: Gue-sung Jo og Lars Veldwij.

Må stole på australsk spiss

Suwon Bluewings, som eies av Cheil Worldwide som er markedføringsbyrået til Samsung Group, havnet på åttendeplass i grunnserien i 2019, men de vant cupen og kvalifiserte seg derfor til den asiatiske Champions League.

Suwon var involvert i flere kamper med mange scoringer sist sesong. De vant 4-2 mot Jeju United og tapte 1-4 mot Sangju Sangmu. Im-saeng Lee sitt mannskap spilte også to kamper i den asiastiske utgaven av Champions League før den ble utsatt. De tapte 0-1 hjemme mot japanske Vissel Kobe og 1-2 mot malaysiske Johor Darul Ta'zim.

Suwon Bluewings har den australske angriperen Adam Taggart på topp. Han scoret 20 mål på 33 kamper sist sesong. Samarbeidet hans med landsmannen Terry Antonis offensivit blir viktig for Suwon. 27-åringen Ja-ryong Ku gikk til Jeonbuk Motors før denne sesongen, og han vil bli sårt savnet i midtforsvaret. Vancouver Whitecaps-spilleren Doneil Henry skal forøke å erstatte Ja-ryong, og han levert en strek prestasjon i debutkampen sin mot Vissel Kobe. Bosnia-Herzegovina-spissen Sulejman Krpic er signert fra FK Zeljeznicar Sarajevo Han skal konkurrere med Taggart og 19 år gamle Hyun-gyu Oh om en plass helt på topp.

Jeonbuk har jerngrep på Suwon

Jeonbuk Motors er sterke på hjemmebane De har vunnet tre av de fire siste hjemmekampene i K-ligaen. Vertene har også vunnet med to mål eller mer i tre av de fire siste kampene mot Suwon Bluewings.

Suwon Bluewings har ikke scoret i fem av de siste seks kampene mot Jeonbuk Motors, og formen taler heller ikke for at gjestene skal få med seg poeng i denne kampen. De har nemlig tapt de tre siste kampene i alle turneringer.

Jeonbuk Motors har mistet begge toppscorene fra sist sesong, men de har gjort noen smarte signeringer. Den offensive midtbanespilleren Kim Bo-kyung blir en sentral spiller. Hos Suwon Bluewings hviler mye av ansvaret på australske Adam Taggart. Dersom han svikter vil de få problemer.

Jeonbuk Motors har dominert den sørkoreanske ligaen de siste sesongene, og de skal ha tilstrekkelig med kvalitet i stallen sin til å vinne denne kampen. Selv om de har mistet nøkkelspillere, så har de hentet nye spillere som skal være i stand til å erstatte dem. Samsung har mistet Kim Bo-kyung som har lagets viktigste spiller. Vertene vinner her. Oddsen er 1,67.

