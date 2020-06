Sandefjord-treneren glemmer aldri rådene fra Cruyff: - Tenkte «OK, er han seriøs nå?»

Det er mange som spår en tøff sesong for Sandefjord. Men deres spanske trener følger rådene han fikk av en av tidenes største innen fotballen.

- Hva tror du om ditt lag denne sesongen, Martí Cifuentes?

- Alle vet at det blir en tøff sesong for Sandefjord. Vi gjorde det godt i OBOS-ligaen i fjor, og da jeg kom i 2018 så snudde vi på situasjonen. Vi snakket om et lag som slet med å score mål, så satt vi igjen som et lag som var vanskelige å slå.

- Prestasjonene i OBOS-ligaen har gitt oss selvtilliten og strukturen for det vi kan gjøre i 2020, men vi vet at det blir vanskelig når vi møter topplagene i Norge. Vi har en ung tropp også.

- Dette er ikke noe jeg liker å snakke så mye om, men å gå ned 30 prosent i vårt budsjett er en stor ting når du kommer fra nivå to. Å gå ned så mye er ikke normalt, men samtidig så har jeg troa fordi jeg vet hva slags energi laget har. Dette unge laget har lysten og viljen til å vise at de kan konkurrere på øverste nivå, så jeg anser ikke at vi har så mye press.

- Dersom vi vinner en del kamper er det åpenbart en god ting for klubben. Samtidig så er jeg rolig med tanke på vår identitet, og hvordan det kommer til å fungere på øverste nivå i Norge.

- Jeg respekterer ekspertenes jobb, og at det kanskje gir mening å dømme oss ned. Men det er vår jobb, og spesielt min jobb, å vise at de tar feil. Jeg tenker ikke så mye på hva som blir sagt, så lenge det er respektfullt. Vi er en liten klubb, det er en stor utfordring, men vår utfordring er å vinne den første kampen, så den andre og så den tredje.

- Hvilken spiller fra ditt lag er det verdt å følge ekstra med på i år - og hvorfor?

- Det er vanskelig å velge én. Det er viktige spillere i laget vårt, alle kjenner til Rufo fra 2018. I fjor var det ikke enkelt for ham, og det var mitt ansvar. Han spilte i en posisjon som ikke var hans beste. Vi måtte tilvende oss troppen og hvordan vi spilte. Han spiller i en bedre posisjon denne sesongen.

- I tillegg har vi to talentfulle backer i Anton Kralj og Brice Wembangomo. Marius Høibråten* blir bedre og bedre som midtstopper, jeg tror ikke det er så mange venstrebeinte, norske midtstoppere på hans nivå. Han vil vise at han er klar for et høyere nivå.

- Det er ikke enkelt å velge én, altså. Vi har i tillegg gjort en god signering i brasilianske Zé Eduardo. Jeg tror han kan bli en interessant profil. Vi har mange spillere jeg vil trekke frem, det går ikke an å bare velge ut én.

*) Intervjuet med Cifuentes ble gjort før Høibråten ble solgt til Bodø/Glimt.

- Hvem tror du vinner Eliteserien og rykker ned fra Eliteserien i år, og hvorfor?

- Oi! Altså, jeg er ikke en stor tipper. Hadde jeg visst hvem som vinner Eliteserien, og hvem som rykker ned, så hadde jeg vært en rik mann!

- Åpenbart, så kan man trekke frem Rosenborg og Molde som har sterke tropper. Jeg synes også Bodø/Glimt gjorde en god sesong i fjor, og har mange talentfulle spillere. Jeg elsker måten de spiller på, så det hadde vært fint på se dem mot toppen. Det er vrient å si hvem som vinner.

- Hva angår nedrykk, så vet jeg ikke. I 2018 husker jeg at ingen trodde Strømsgodset skulle kunne rykke ned, men de reddet seg inn helt mot slutten. Start er en stor klubb som rykket ned da ingen forventet det. Det er mange overraskelser i denne ligaen, da både positivt og negativt. Men det er ikke min jobb å gjette på hvem som rykker ned.

- Hvilken spiller tror du kommer til å bli årets store profil - og hvorfor?

- Dette er et godt spørsmål, faktisk. Jeg vet ikke .. kan det bli en fra RBK eller Bodø/Glimt, da? Jeg velger en fra mitt lag! Jeg tror en av de jeg nevnte tidligere vil påvirke ligaen, så istedenfor å velge noen fra Rosenborg, Molde eller Brann .. og da må jeg få nevnte Magnus Wolff Eikrem i Molde, som er en fantastisk spiller, Pål André Helland i RBK er en fantastisk ving, men jeg velger én hos meg.

- Rufo, Sivert Gussiås, Brice, Anton, Vidar (Jónsson, jour,amn), Lars (Grorud, jour.amn), hvem som helst av dem. Jeg velger å tro at en av dem kan bli den store stjernen denne sesongen.

- Hvis du ikke kan velge egen spiller, hvilken spiller i Eliteserien har du størst sans for?

- Skal jeg være ærlig, så er det mange gode spillere i Eliteserien. Niklas Castro i Aalesund er en fantastisk spiller. I Brann er Fredrik Haugen en fantastisk spiller. I RBK nevnte jeg jo én allerede, men Kristoffer Zachariassen kan bli veldig god for dem, jeg kjenner Dino Islamovic fra Sverige, og han er en veldig god spiss. Deyver Vega i Vålerenga er en fantastisk spiller, jeg synes han er undervurdert og håper han kan nå sitt nivå.

- Jeg vet ikke, det er mange. Men Magnus Wolff Eikrem er også en av de absolutt beste spillerne. Så det må bli en av de jeg har nevnt her, regner jeg med.

- Hvis du må trekke frem ett talent i Eliteserien du har stor tro på og hvorfor, hvem velger du? (kan både være fra egen klubb eller ikke)

- Jeg velger en av mine spillere, fordi jeg kjenner dem. Jeg vet hvor lystne de er på å nå toppnivået. Med tanke på alderen, så blir Brice 24 år denne sesongen. Jeg vet ikke om vi kan regne han som en veldig ung spiller, selv om han er i rett alder for mitt lag. Anton Kralj er to år yngre, og er en fantastisk back.

- Hvem andre kan jeg velge, da? Sivert Gussiås er 19-20, og vi skal ikke legge så mye press på ham, men han har ferdighetene til å bli en veldig god spiller. Jeg velger de tre.

- Hva er det beste og verste med å leve av å være trener i Eliteserien?

- Det beste er åpenbart å spille mot de gode lagene og de gode trenerne. Jeg er jo ikke norsk, så for meg har det verdt en artig tid siden jeg kom i 2018. Reisen har vært en stor læringsprosess som jeg nyter. Å være tilbake på øverste nivå er gøy. Det var en annen utfordring i OBOS, men det å være tilbake blant de beste, og å spille med mer press er alltid fint.

- Det verste? Vet du, jeg forsøker å alltid være positiv. Jeg gjør det jeg liker, jeg nyter å være hovedtrener i Sandefjord. Så jeg anser meg selv som en heldig person. Jeg kan ikke klage på noe, spesielt med tanke på hvordan folk har det i andre land. Folk har det tøft i deres dagligdagse liv, så hvis vi tenker på det sånn, så er jeg veldig heldig.

- Hva er den største grunnen til at folk bør se på Eliteserien i år?

- Det er mange interessante spillere og lag som forsøker å spille på forskjellige måter. Det er det som er spennende i Norge. Man kan finne lag som spiller i 4-3-3 som benytter seg av indreløpere, du har lag som sitter dypt, lag som presser høyt, lag som oss som vil benytte seg av ballen og posisjonsspillet. Dette gjør det veldig interessant for alle.

- Det er gøy å kunne gi litt valuta for pengene. Jeg vet at Premier League og andre ligaer har gjort at det er enkelt å velge toppfotballen i andre land, men jeg tror norsk fotball får mer oppmerksomhet fra det norske folk. Jeg håper at man kan nå et nivå der norsk fotball er slik det var for 10-15 år siden da man hadde fulle tribuner. Åpenbart må vi vente litt på det nå grunnet den tiden vi lever i, men jeg tror det er grunnlag for å skape en identitet til sin egen lokale klubb.

- Det er et kjempestort spørsmål, men kan du prøve å forklare oss hva din fotballfilosofi er?

- Jeg anser ikke at min tanke og filosofi er så veldig forskjellig. Det jeg tenker er at enhver trener må være genuin i den følelsen til eget spill. Til syvende og sist, når vi sitter der med spillerne, så er de såpass smarte at de skjønner om du ikke stoler på det du sier. Som trener må du føle fotballen på den måten du gjør, og det gjør jeg.

- For min del, så er jeg født og oppvokst i Barcelona. Jeg er vokst opp i en tid der Johan Cruyff trente Barcelona, og det er måten jeg anser fotballen. Da snakker vi i måten man anser posisjonsspillet, som igjen kommer fra Nederland med Cruyff og Rinus Michels. Jeg gjør ikke så veldig mye forskjellig.

- Jeg prøver å ta litt fra alle. Jeg inspireres av Jürgen Klopp, av José Mourinho og alle de store trenerne. Men det samme går for mindre klubber. Jeg liker en idé, og da benytter jeg meg av den ideen.

- Dersom jeg skal definere dette på en måte, så er det at jeg ønsker å være dominerende. Jeg vil tenke offensivt, jeg vil at publikum skal nyte kampene våre og vi følger prinsippene i posisjonsspillet som ble etablert av Cruyff.

- Dette er en tankegang som vi ofte forbinder med Barcelona og den spanske tiki taka. Har den en plass i nordisk fotball, tror du?

- Hvorfor skulle det ikke det? I fotball kan du være suksessfull på mange måter. Det er interessant å kunne tilpasse seg nye omgivelser hele tiden. Samtidig så er jeg hundre prosent sikker på at du kan være suksessfull på mange måter. Landet eller ligaen utgjør ikke forskjellen, men dette vil ta tid uansett.

- Her snakker vi om tankesett og konsepter som spillere ikke hadde hørt om før her. Mange av dem var over 30 år, og å bli kjent med vårt konsept tar lengre tid enn de fleste andre. Det er enklere å bygge et lag som er basert på kontringer, og å arbeide i formasjoner der du ligger lavt og angriper visse rom. Det handler om færre konsepter.

- Nødvendigheten av forståelse for vårt posisjonsspill, både kollektivt og individuelt, er mye høyere. Men det er måten jeg forstår og føler fotball. Dette er måten jeg føler meg mest kapabel til å vinne fotballkamper.

- Da jeg kom til Norge i 2018, med en klubb som knapt scoret, jeg tror de hadde gått syv eller åtte kamper uten å score, så har vi vært et av lagene som har tapt færrest kamper de siste to årene. Det er ikke for å utheve meg selv, det er bare refleksjon rundt det å være åpenhjertig.

- Spillestilen skal samtidig være en del av klubbens identitet, og så går man videre. Dette handler ikke om hvilket land man er i, i det hele tatt.

- Har du måttet utfordre en veldig satt fotballkultur, og veldig fastsatte ideer om hvordan man har ansett at fotball skal spilles i Norge?

- Ikke fra spillerne. Tilbakemeldingene fra spillerne har vært bra, og jeg er så lettet over hvor kjapt de forstod og aksepterte våre ideer. Og hvor lyst de hadde til å trene og å forstå konseptene. I dette aspektet har dette vært ti av ti på børsen.

- Men det er nok en del av våre supportere som er påvirket av Premier League og britisk fotball på 1970-tallet, og dem er det mange av i Norge. Men jeg tror det er mange som verdsetter at vi spiller på en annen måte.

- Slik vil det alltid være. Alle har sin mening i fotball, men det viktigste var at klubben ønsket å bygge klubben rundt denne identiteten, og jeg ble ansatt av flere grunner. En av dem var å finne en klar identitet, og det blir opp til klubben hvorvidt de vil vedlikeholde dette den dagen jeg går. På noen måter, når vi ser hvordan treningene går og hvordan akademiet vårt fungerer, så er alt basert på vår egen identitet.

- Derfor er jeg også så glad og takknemlig for hvordan alt dette har gått så langt.

- Hvis man ser på din Twitter-profil, så ser man blant annet et bilde av deg med Johan Cruyff. Hva har han betydd i din karriere?

- Wow, ja .. han har vært en kjempestor inspirasjon. Om du spør meg hvem som har påvirket fotballens historie mest, så vil jeg si Johan. Både slik han påvirket fotballen som spiller, men spesielt på måten han endret fotballen i etterkant.

- Det har vært mange gode spillere; Pelé, Alfredo Di Stéfano, Maradona, Messi .. mange store. Det samme går for trenere med Pep Guardiola, Arrigo Sacchi, og mange flere. Men her snakker vi om en person som er inne på topp fem over tidenes største spillere og tidenes største trenere. Der finner du kun Johan Cruyff.

- Ikke bare det, men hans tankesett var en stor inspirasjon. Jeg ble kjent med ham personlig, jeg studerte ved universitetet hans. Det var en stor inspirasjon, og ikke bare på spillesettet hans, men måten han tenkte på livet.

- Har du fått noen konkrete råd eller tips fra Cruyff som du alltid tar med deg?

- Det er mye. Johan var en populær person, så jeg fikk ikke like mye tid med ham som jeg ville. Men han var et geni. Han hadde mange uventede svar å spørsmål der du forventet kanskje et langt og dypt svar. Han oppsummerte ting på en kort og frisk måte.

- Da han svarte på den måten ville kanskje første reaksjon være latter og at du tenkte «OK, er han seriøs nå?», men jo mer du tenkte på det, jo visere var ham. Jeg husker at han snakket mye om folk som sier «dette laget taper grunnet ditt og datt», men Johan ville da si at disse menneskene alltid snakket før kampene. Grunnen for det er at selv etter å ha vunnet, så vil ikke disse menneskene være i stand til å forklare hvorfor de har vunnet. «Hvordan i helvete skal de vite hvordan vi tapte, når de ikke engang kan si hvorfor vi vant?». Det er en refleksjon av hva han ville si.

- Han hadde også en non-profit-organisasjon der han hjalp utviklingshemmede mennesker, og mottoet der var at «at ulemper har sine fordeler», og det er noe jeg tror på. Det er noe jeg forsøker å innrette i alle fasetter av mitt liv også. Dersom vi har et problem, så må vi tenke hva vi kan få ut av det problemet og finne en løsning.

- Det er litt slik jeg anser mitt privatliv, og også mitt virke som trener.

- Med tanke på den suksessen du har hatt med Sandefjord, har du hatt muligheter til å gå til andre klubber?

- Først og fremst, så må jeg si at du er veldig grei som sier at jeg har hatt suksess. Husk at jeg rykket ned, og, greit nok, vi rykket opp, men det var mange som forventet det. Jeg anser ikke meg selv som så veldig suksessfull, men jeg setter veldig pris på de hyggelige ordene.

- Det har vært flere tilbud. Jeg har hatt noen muligheter, men jeg har tenkt at vi bygger noe fint her, og jeg har det veldig bra med den dynamikken vi har bygget med gutta. Det har gjort at jeg vil være her og bygge videre på dette.

- Hvor har tilbudene kommet fra?

- Det har vært i Europa, og utenfor. Fra Asia, for å være helt eksakt. Jeg vet egentlig ikke hvorfor, det kan være fordi jeg er en ung trener. Jeg har blitt nevnt i media etter at jeg kom til Norge, jeg vet at det var en norsk klubb som var interessert også, så jeg anser meg selv som heldig. Det er en fin måte å bli ansett på, og at man settes pris på.

- Jeg er veldig rolig rundt dette, jeg er veldig fornøyd i Sandefjord. Det er en stor utfordring nå, og å starte sesongen med en tropp jeg har designet og satt sammen. Det blir en utfordring for meg denne sesongen.

- Du sa du hadde et tilbud fra en norsk klubb?

- Hehe .. du er en god journalist. Ja, det var en som var interessert. Som sagt, så var jeg veldig fornøyd med Sandefjord.

- Men kom det et konkret tilbud til deg fra en norsk klubb?

- Det var et tilbud. Men jeg var veldig rolig. Det er agenten min som tar seg av de tingene. Jeg jobber mye med å forberede laget, både hva angår trening og video. Deretter vil jeg være med familien, og når sesongen er over tenker jeg mest på familie. Så dette er ting agenten min tar seg av. Når det er noe konkret, så kommer han med det til meg. Men dette er historie.

- Kom dette tilbudet fra en klubb du skal møte denne sesongen i Eliteserien?

- Haha, dette var en stund siden. Men det kan være! Det var formell interesse, og det var det. Det er ikke interessant lenger, jeg er fokusert på Sandefjord, jeg er fokusert på laget jeg har og det er det som motiverer meg.

- Det samme går for supporterne, fordi de har vært helt fantastiske med meg hele veien siden jeg ankom i 2018.

