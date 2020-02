Sander Berge på vei mot Champions League

Sheffield United og Sander Berge er på vei mot en sensasjonell Champions League-plass. Lørdag blir Sheffield United en av våre sikre på lørdagskupongen.

Lørdagens tippekupong består av fem kamper fra Premier League og sju kamper fra Championship. Bonuspotten har vokst til ca 730 000 kr denne lørdagen. Innleveringsfristen er kl 15.55.

1. Leicester — Manchester City



Det har vært en spesiell uke for Manchester City, som tidligere denne uken ble utestengt fra Champions League i to år som følge av brudd på det så kalte Financial Fair Play-regelverket. Med Premier League-tittelen halvveis i premieskapet på Anfield, skal Pep Guardiolas menn forsøke å feste grepet om andreplassen i ligaen. Lørdag møter de Leicester City som innehar tredjeplassen. Det er kun fire poeng som skiller de to lagene før helgens serierunde.

Manchester City varmet opp til toppkampen med å slå West Ham 2-0 på Etihad 2-0. Det var en seier som kom uten at de anstrengte seg for mye. City scoret to ganger mot et høyst ordinært Hammers-lag. På bortebane har de ikke overbevist på samme måten, og en frustrert Pep Guardiola har sett at laget hans har tapt poeng i halvparten av de åtte bortekampene de har spilt siden november.

Normalt ville en tur King Power Stadium vært en vanskelig oppgave for Guardiola & Co., men the Citizens møter Leicester på et gunstig tidspunkt. The Foxes har bare vunnet tre av de siste ti ligakampene. På hjemmebane har City kun vunnet én av de fem siste kampene. Med Hamza Choudhury suspendert og Wilfred Ndidi ute med en kneskade vil Leicester ha et midtbaneproblem før toppkampen. Det kan gjestene fra Manchester utnytte. City vant tross alt det omvendte oppgjøret 3-1 like før jul. Vi tror ikke City taper her. UB

2. Burnley — Bournemouth

Burnleys klatring på Premier League-tabellen fortsatte sist helg etter 2-1-seieren mot Southampton. Med seieren plasserte de seg midt på tabellen sammen med Arsenal. The Clarets-seieren var den tredje på fire ligakamper. De er nå ubeseiret i de fire siste kampene på rad, og det gjør dem til et av formlagene i Premier League. Burnley slo Leicester City og Manchester United, i tillegg spilte de uavgjort mot Arsenal like før vinterpausen i en kamp der the Clarets hadde fortjent å ta alle tre poengene. Burnley fortsatte der de slapp før vinterpausen da de vant 2-1 på St. Mary's Stadium mot Southampton forrige helg.

Bournemouth har vunnet to av de tre siste ligakampene, men begge seirene har kommet hjemme på Vitality Stadium. På bortebane har Eddie Howes menn vært svake. The Cherries har tapt de fire siste Premier League-kampene på rad, og de har tapt syv av de åtte siste bortekampene siden tidlig i november. I denne perioden har de blant annet gått på smeller mot nedrykksrivalene Crystal Palace, Brighton, West Ham og Norwich City. Nå skal de til Turf Moor, hvor de bare har vunnet én av de siste elleve kampene.

Prestasjonene til Bournemouth på bortebane gir ikke grunn til å tro på borteseier.

H.

3. Crystal Palace — Newcastle



Crystal Palaces miserable start på 2020 fortsatte sist helg da de tapte 1-3 mot Everton på Goodison Park. Det var den syvende kampen på rad uten seier i det nye året. Roy Hodgsons menn har kun vunnet én av de siste elleve kampene siden starten av desember i fjor, og laget står nå i fare for å havne i nedrykkskampen om ikke den negative trenden snur.

Å score mål har vist seg å være svært vanskelig for Crystal Palace, og de svake resultatene og fallet på tabellen etter nyttår skyldes mangelen på scoringer. Laget fra Sør-London har kun scoret 0,88 mål i snitt per 90. minutt denne sesongen. Det gjør the Eagles til det laget som scorer færrest mål i Premier League. Særlig på hjemmebane har det klabbet. Palace har nemlig scoret ett mål eller mindre i utrolige elleve av 13 ligakamper hjemme på Selhurst Park siden sesongstarten i august. Lørdag møter de et Newcastle-lag som sliter.

De har kun vunnet én av de åtte siste kampene. I forrige serierunde tapte the Magpies 0-4 mot Arsenal. Det var tredje gangen på de seks siste kampene at Newcastle gikk målløse av banen. Joelinton har ikke innfridd etter overgangen fra Hoffenheim. Brasilianeren har kun scoret ett mål på 26 Premier League-kamper. Fem forsvarsspillere har scoret flere mål enn ham, men fakta er at ingen av angriperne til Newcastle har scoret mer enn ett mål i Premier League denne sesongen. Newcastle har bare scoret totalt 24 mål denne sesongen. Det er kun ett mål mer enn Palace, som er laget som scorer færrest mål i Premier League.

Fire av de fem siste oppgjørene mellom disse to klubbene på Selhurst Park har endt uavgjort. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

4. Sheffield United — Brighton



Sheffield United har vært den største positive overraskelsen i Premier League denne sesongen. De har virkelig imponert i comeback-sesongen på øverste nivå i engelsk fotball. The Blades ligger på sjetteplass etter 26 kamper. Siden Chelsea og Tottenham, som ligger på henholdsvis fjerde- og femteplass, møtes i lørdagens tidlige kamp, kan Sheffield United klatre opp på en Champions League-kvalikplass. Chris Wilders mannskap har hatt en egen evne til å avgjøre jevne kamper denne sesongen, og det gjør at de henger med i kampen om en plass i Champions League neste sesong. Sheffield United har tapt kun to av de siste ni kampene i stålbyen i Yorkshire. De skal ha gode muligheter til å sikre tre poeng i lørdagens kamp mot et Brighton-lag som er elendige på bortebane.

Brighton har verken kvaliteten eller selvtilliten til å skape problemer for vertene i lørdagens kamp, og at de bare har vunnet én av de siste elleve kampene gjør at frykten for nedrykk henger som en stor svart sky over Amex Stadium. Bare Aston Villa og Norwich har tatt færre bortepoeng enn Brighton i Premier League denne sesongen. The Seagulls har kun tatt to poeng av 39 mulige mot lag som har startet kampen blant topp seks-lagene. Statistikken viser brutale 0-2-11.

Sheffield United vant 1-0 på bortebane mot Brighton, og vi tror de tar sesongens andre seier mot Brighton lørdag. H.

5. Southampton — Aston Villa

To av Premier Leagues tre verste forsvar møtes når Southampton tar imot Aston Villa på St. Mary’s lørdag. Etter å ha sluppet inn 50 mål så langt denne sesongen er Aston Villa laget som lekker mest bakover, men Southampton og Norwich City følger hakk i hæl. Begge har sluppet inn 48 mål hver. Litt oppsiktsvekkende er det at 30 av 48 mål Southampton har sluppet inn så langt, har kommet på St. Mary's Stadium. Med en så dårlig defensiv statistikk, er det ikke rart at the Saints har tatt færre poeng hjemme enn noen av de andre lagene i toppdivisjonen i 2019-2020-sesongen.

Southampton har faktisk ikke sanket så få poeng etter 13 hjemmekamper siden 1991-1992-sesongen. De 30 målene som har rent inn hos the Saints er det meste et hjemmelag i toppdivisjonen har sluppet inn på dette tidspunktet i sesongen siden Ipswich slapp inn 31 mål i 1962-1963-sesongen.

The Saints har tapt to hjemmekamper på rad mot henholdsvis Wolves og Burnley, men Ralph Hasenhüttl bør klare å styre laget fra den engelske sørkysten til tre poeng mot ligaens nest dårligste bortelag. HU.

6. Birmingham — Sheffield Wednesday

Med ti kamper på rad uten tap er Birmingham et av formlagene på nest øverste nivå i engelsk fotball. Vertene har nesten nådd 50-poengsgrensen. Dermed kan de snart puste lettet ut over å ha overlevd enda en sesong i Championship.

Sheffield Wednesday på sin side har fullstendig kollapset de siste ukene. Gjestene har falt ned til midt på tabellen etter å ha ligget helt oppe på tredjeplass i desember. Den dårlige formen til onsdagslaget gjør at vi tror de får problemer på St Andrew's. Så returen til St Andrew's kom på det verst tenkelige tidspunktet for manager Garry Monk. Han fikk sparken i Birmingham i sommer, men han kan få en varm velkomst av hjemmefansen. For Birmingham-supporterne vendte seg ikke mot Monk. Det samme kan ikke sies om Wednesday-fansen, som er forbannet over at the Owls er i elendig form. Det er først og fremst forsvarsspillet som ikke har fungert. De har kun klart å holde nullen i én av de siste syv kampene, og de har sluppet inn mål i over 80 prosent av bortematchene.

The Blues i superb form, og vi forventer at de skal score i denne kampen. Birmingham har scoret i alle de ti siste kampene i Championship, mens the Owls har scoret i 12 av sine 13 siste bortekamper. Sheffield Wednesday sliter mot Birmingham. De er uten seier i de fem siste ligakampene mot the Blues (0-2-3). Sist de vant mot vertene var i februar 2017. De to siste kampene mellom disse lagene har endt uavgjort, men formen til Birmingham gjør at vi tror mest på hjemmeseier.



Vi spiller H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.

7. Bristol City — West Bromwich



Etter en blytung periode rundt juletider er West Brom nå ubeseiret i de fire siste kampene, og de begynner å nærme seg opprykk. Gjestene topper Championship-tabellen etter 33 serierunder. Lørdag skal the Baggies til Ashton Gate. Det er en bane de ikke har vunnet på i Championship siden 1998.

Det er bare målforskjellen som skiller Bristol City og Preston North End i kampen om en playoff-plass, men de dårlige resultatene mot topplagene og den gode formen til West Brom på bortebane gjør at vi tror ligalederne har en god mulighet til å ta tre poeng. WBA er laget som scorer mest på nest øverste nivå i engelsk fotball. De har scoret 59 mål. Det gir et snitt på 1,80 mål per kamp. De har scoret to ganger i fire kamper på rad, så det kan bli en underholdende kamp. Callum Robinson har scoret mål eller levert en målgivende pasning hvert 71. minutt i ligaen mot Bristol City. Han har scoret fem mål og vært nest sist på to i løpet av 496 minutter med action. Den tidligere Bristol City-angriperen har startet fire kamper på rad etter at han kom på lån til the Hawthornes, og han kan lage problemer for sin tidligere arbeidsgiver.

West Brom er det beste bortelaget i Championship. De har vunnet ti bortekamper så langt. The Baggies har plukket syv poeng mer enn noe annet lag på bortebane. De har styrket selvtilliten før denne kampen med å vinne mot Millwall og Reading. Bristol City er ikke blant de beste hjemmelagene, og de er uten seier mot lagene fra øvre halvdel av tabellen hjemme på Ashton Gate. Mot topp 10-lagene har Bristol City tapt fire av fem kamper. West Brom blir en hard nøtt. De har bare sluppet inn 14 mål på 17 bortekamper.

Gjestene virker solide, og de er i fin form. De reiser neppe tomhendt hjem til West Midlands. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Leeds — Reading



Formkurven har pekt nedover for Leeds United etter nyttår, og mange har antydet at den gamle storheten fra Yorkshire var i ferd med å kollapse på samme måte som sist sesong. Derfor var lørdagens 1-0-seier mot Bristol City hjemme på Elland Road ekstremt viktig. Seieren var den andre på de åtte siste kampene, og de tre poengene Leeds plukket opp gjør at laget fortsatt henger med i kampen om direkte opprykk til Premier League. Leeds har gode muligheter til å ta sin andre seier på rad mot et lag som har mistet futten.

Reading har kun vunnet én av de siste åtte ligakampene (1-4-3). Mark Bowens menn har ikke vært særlig stabile, og nå venter en tøff bortekamp. Leeds har vunnet de tre siste Championship-kampene mot the Royals, uten å slippe inn et eneste mål. På Elland Road har Reading tapt tre av de fire siste kampene. Vertene har allerede vunnet ni hjemmekamper denne sesongen, og vi tror de tar sin tiende hjemmeseier lørdag.

Leeds blir en av våre bankere på lørdagskupongen. H.

9. Nottingham Forest — Queens Park Rangers



Nottingham Forest jakter opprykk til Premier League denne sesongen. De tok ett poeng i toppkampen mot serieleder West Brom sist helg som endte 2-2. Det er tett i toppen av Championship, og skogvokterne er bare fire poeng bak Leeds som innehar den siste direkte opprykksplassen i øyeblikket. Forest tapte 0-1 mot QPR i desember 2018. Det var skogvokternes første hjemmetap mot the Hoops noen sinne, i det som var lagenes 35. møte på City Ground.

Gjestene reiser til City Ground med en grusom bortestatistikk. De har allerede tapt ni bortekamper denne sesongen, og nå skal de til en bane hvor de har en elendig statistikk. QPR har faktisk tapt fire av de fem siste ligakampene mot Nottingham Forest, og de har sluppet inn 14 mål i denne perioden. Det er ingen tvil om at Mark Warburton og laget hans har en vanskelig oppgave foran seg.

Forest har vist at de blir en seriøs utfordrer i opprykkskampen. De har tross alt vunnet mot Leeds og spilt uavgjort mot West Brom de siste ukene, og QPR har slitt mot topplagene i Championship. London-klubben har tapt alle bortekampene mot lagene som ligger fra niendeplass og oppover tabellen. De har faktisk tapt seks av syv kamper mot lagene som ligger på topp fem før helgen.

QPR klarer ikke å stoppe Nottingham Forest. H.

10. Preston — Hull



Hull er i fritt fall på tabellen etter kun å ha tatt to poeng på de syv siste kampene. Etter at the Tigers solgte toppscorer Jarod Bowen til West Ham i januar var mange bekymret for at Hull City skulle lide offensivt. Det har de nok også gjort, men forrige helg scoret de fire ganger. Da var Hull involvert i en av sesongens mest elleville Championship-kamper da de spilte 4-4 mot Swansea. Siden the Tigers slo Sheffield Wednesday på første nyttårsdag har de tapt fem av de syv siste kampene.

Etter å ha vært ubeseiret i seks ligakamper på rad, tapte Preston mot Millwall forrige helg. Preston innehar likevel den siste playoff-plassen før helgens kamper, men de trenger tre poeng mot et formsvakt Hull City om de skal beholde playoff-plassen også etter lørdagens kamper. Statistikken til Preston på Deepdale gir god grunn til å tro på hjemmeseier mot Hull. De er det beste hjemmelaget i Championship med 10-3-4 på 17 hjemmekamper. De har også scoret 32 mål på hjemmebane. Bare serieleder West Brom har scoret flere mål enn dem foran egne fans. Disse to lagene har allerede møttes en gang på Deepdale denne sesongen. Den kampen endte 2-2 i ligacupen, men Preston gikk videre etter å ha vunnet kampen på straffespark. Hull vant imidlertid seriekampen i november 4-0. I de to kampene scoret Jarod Bowen tre mål. Nå må de klare seg uten ham.

Preston må stramme opp laget defensivt om de har tenkt seg til Premier League. De har allerede sluppet inn 37 mål. Det er mest av lagene i playoff-sonen. Vertene har sitt å stri med, men de er fortsatt ligaens beste hjemmelag. Vi tror de fortsetter opprykksjakten og vinner mot Hull. H.

11. Stoke — Cardiff



Etter å ha tatt seg vekk fra nedrykkskampen på en imponerende måte er Stoke i ferd med å falle under nedrykksstreken igjen. Formen har forsvunnet, og de har tapt tre av de fire siste kampene. Før helgens kamper er de kun tre poeng foran Wigan, som ligger på nedrykksplass. Klarer the Potters å mobiliere igjen? De er iallfall favoritter mot et Cardiff-lag som har strevet fælt på bortebane denne sesongen. Men de får det ikke enkelt. Waliserne snuser på en playoff-plass. Etter kun ett tap på de tolv siste kampene har Cardiff klatret opp til i ryggen på topp seks-lagene. De er ubeseiret i de syv siste kampene siden 1-6-tapet mot QPR på 1. nyttårsdag. Før helgens kamper er de bare tre poeng bak en playoff-plass.

Stoke har trøblet mot lagene i toppen. De har kun vunnet to av 14 kamper mot lag som ligger fra tiendeplass og oppover. Cardiff har alt å spille for, og vi tror ikke de taper mot et Stoke-lag som er i ferd med å kollapse igjen. Fire av de fem siste kampene mellom disse to lagene har endt med poengdeling.



Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. Swansea — Huddersfield



Swansea spilte en crazykamp mot Hull på KCOM Stadium sist fredag. Da den innlånte Liverpool-spissen Rhian Brewster ga Swansea ledelsen 4-3 seks minutter før slutt, trodde Swansea de hadde tatt en viktig seier, men en Hull-utligning på overtid gjorde at kampen endte 4-4. Det var femte kampen på rad uten seier for waliserne. De er nå fem poeng bak Preston på den siste playoff-plassen, og de må tilbake på vinnersporet om ikke gapet opp til playoff-lagene skal bli for stort.

Swansea burde ha gode muligheter til å ta tre poeng mot bortesvake Huddersfield. The Terries har bare vunnet fire av 16 bortekamper denne sesongen, men de blir ingen walkover for waliserne. Selv om de ikke har vunnet så mange bortekamper har de laget kvalme for motstanderne. De har kun gått målløs av banen i én av 17 bortekamper denne sesongen. Swansea har ikke det beste forsvaret i divisjonen. At de slapp inn fire mål mot et Hull-lag som har mistet de to viktigste offensive spillerne sine er ikke et godt tegn for vertene.

Swansea har ikke råd til å tape denne kampen, men vi er ikke sikre på at de tar alle tre poengene. HU.

