Sander Berge skal skinne for Sheffield United

Sheffield United har levert en sensasjonell sesong i Premier League. Sander Berge skal være med på den videre oppturen.

Søndagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr blant annet på to kamper i Premier League. I Spania er det en rekke interessante oppgjør i La Liga og i Italia er det blant annet klart for klassikeren Inter - Milan søndag kveld. I Bundesliga er det toppkamp mellom Bayern München og RB Leipzig og det er også spennende kamper i Ligue 1 i Frankrike. Her hjemme er det flere kamper i Eliteserien i håndball for kvinner. Vinteridretten byr blant annet på verdenscup langrenn fra Falun, paralellslalåm for gutta i Chamonix og verdenscup hopp for menn i tyske Willingen.

Sheffield United - Bournemouth pause/fulltid H/H - 2,60 (spillestopp kl 14.55)

Hjemmelaget fortsetter å imponere og tok en sterk 1-0 seier borte mot Crystal Palace sist lørdag. Fortjent var det kanskje ikke. Ligger på en flott 6. plass med 36 poeng og Sander Berge gikk rett inn i startoppstillingen mot Palace. Det er kun fem poeng opp til Chelsea på 4. plass. Men har faktisk ikke bedre enn 5-2-5 på hjemmebane. David McGoldrick er eneste spiller som er usikker. Alt tyder på at Sander Berge starter kampen og får sin hjemmedebut på Brammal Lane. En annen nykommer Richairo Zivkovic kan også få sin debut.

Bournemouth med to svært viktige hjemmeseire mot Brighton og Aston Villa. De to lagene har tilsammen fire seire på bortebane, men de seks poengene har igjen sendt Bournemouth over streken. Med 26 poeng er det to poeng ned til West Ham under streken. Svært moderate 3-1-8 på bortebane. David Brooks, Chris Mepham og Charlie Daniels er fortsatt ute med skader, mens Jefferson Lerma soner karantene. Joshua King og Jack Stacey er begge friskmeldt, så får vi hvor mye manager Eddie Howe eventuelt involvere de to.

Siste innbyrdes mellom lagene i seriesammenheng er faktisk tilbake til 2012/13-sesongen da i League One. Da vant Sheffield United 5-3. Sesongen før også da i League One, vant Sheffield United 2-1.

1,72 på hjemmeseier er litt i snaueste laget for et singelspill. Vi hever risikoen litt og setter pengene H/H i en pause/fulltid dobbel. Bournemouth har lagt under til pause i seks av de åtte bortekampene de har tapt denne sesongen. 2,60 er oddsen på dette H/H-spillet og det er klart godkjent.

