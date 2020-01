Sander Sagosen sender Norge til EM-finale

Norge er klare favoritter i fredagens semifinale mot Kroatia i håndball-EM og alt tyder på at Christian Berges disipler leverer en ny praktkamp.

Det er et meget interessant langoddsprogram vi har foran oss fredag. Norge spiller semifinale i håndball-EM mot Kroatia og i Bundesliga skal Erling Braut Haaland få sin første hjemmekamp med Borussia Dortmund etter sin elleville debut mot Augsburg forrige helg. I tillegg er det Super-G for gutta fra legendariske Kitzbühel og i Pokljuka er det verdenscup skiskyting 15 km for kvinner. På fotballfronten er det ellers FA-cup 4. runde i England denne helgen og fredag er det to kamper i denne. Så spilles det også kamper i både Serie A, La Liga og Ligue 1.

Norge - Kroatia handikap fulltid 0-2 - 2,05 (spillestopp kl 17.55)

Christian Berge valgte som ventet å spare flere av nøkkelspillerne sine til onsdagens kamp mot Slovenia, men Norge tok uansett sin sjuende strake seire. Verken Sander Sagosen, Torbjørn Bergerud, Christian O'Sullivan, Kristian Bjørnsen eller Petter Øverby spilte ett minutt mot Slovenia, men Norge vant likefullt 33-30. Fredag er det semifinale og naturligvis toppet lag for Norge og Sander Sagosen blir som vanlig Norges viktigste spiller. Trønderen har vært enestående god så langt i mesterskapet.

Norge mangler titler

Norge har fortsatt til gode å vinne EM eller VM. Norge har vært tapende finalist i de to siste verdensmesterskapene. I fjor ble vi utspilt av Danmark i VM-finalen og tapte hele 22-31. I 2017 ble Frankrike for sterke i finalen og Norge tapte 26-33 i finalen. I EM 2018 klarte vi ikke å oss videre fra hovedrunden.

Kroatia stod med seks strake seire, før det endte 22-22 i gruppefinalen mot Spania onsdag. Men har ikke vært i nærheten av å imponere like som Norge og kun tatt ettmålsseire mot Tsjekkia og Tyskland i hovedrunden. Kroatia klarte heller ikke å nå semifinalen i EM på hjemmebane for to år siden, men de slo Norge med 32-28 i hovedrunden. I EM 2016 i Tyskland tapte de semifinalen mot Spania med 29-33. De tok sitt siste mesterskapsgull da vant OL i 2004, mens de tok VM-gull i 2003. I EM tok de sølv i 2008 og 2010, mens de har bronse fra 2012 og 2016.

1,55 er kampoddsen på Norge og det er nok korrekt odds. Norge har vunnet samtlige kamper i EM med tre mål eller mer, bortsett fra gruppekampen mot Frankrike der det ble tomålsseier. Norge har sett meget sterke ut og vi setter pengene på minimum tremålsseier til Norge til klart akseptable 2.05 i odds.

