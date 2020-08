Sandviken vinner aldri mot LSK

Sandvikens LSK-mareritt fortsetter. 19 ganger har lagene møttes i Toppserien og i NM - 19 ganger har Sandviken gått av banen uten seier.

Søndag tror Sandviken får problemer på hjemmebane mot LSK. Se kampene fra Toppserien på Direktesport.no.

Sandviken - LSK Kvinner 2,25 - 3,35 - 2,65 B (spillestopp søndag kl. 15.55)

Toppserien, kvinner. Dette er to lag som for alvor er med i tittelkampen, og som neppe har råd til noe tap her, om man skal trone øverst på slutten av sesongen.

Sandviken vant 1-0 i byderbyet mot Arna-Bjørnar i midtuken Det var gullkandidatens tredje strake seier, men Thomas Lyngbøs mannskap overbeviste ikke spillemessig. Det ble et jevnspilt lokaloppgjør. Avgjørelsen kom etter en dødball drøyt 20 minutter før slutt, hvor Sandviken-stopper Guro Bergsvand scoret kampens eneste mål.

Det var en svært viktig seier for Sandviken. Gullrivalene Vålerenga, Lillestrøm og Rosenborg vant alle sine kamper i midtukerunden.

LSK jubler for utligning mot Lyn på Kringsjå stadion. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

LSK Kvinner har vært inne i en tung periode, men etter to strake tap for Vålerenga og Avaldsnes, ble det 3-1-seier mot Kolbotn i LSK-hallen sist. Men det så skummelt ut da Kolbotn utlignet etter 63 minutter. Likevel klarte LSK Kvinner å komme tilbake og vant til slutt 3-1 etter to sene scoringer i LSK-hallen.

Skrekk-statistikk mot LSK

LSK har vært en marerittmotstander for Sandviken.

I Toppserien har lagene møttes 17 ganger. Det har endt med 15 LSK-seirer og to uavgjort. I tillegg har bergenserne tapt to ganger mot LSK i cupen.

Tapsrekken blir enda lenger om man tar med den tiden laget fra Romerike het Team Strømmen. Sandviken står uten seier i 30 kamper mot romerikingene.

Den sensasjonelt gode statistikken til LSK mot Sandviken tror vi vedvarer. 2,65 i odds på et LSK-lag som er tilbake på vinnersporet er ok.

