Sarpsborg 08 forverrer Mjøndalens problemer ytterligere

Det har blitt tre strake tap og åtte nederlag på de ti siste for Vegard Hansens Mjøndalen. Lørdag kveld venter Sarpsborg 08 på bortebane.

Tobias Heintz er tilbake og ble matchvinner sist helg. Denne uken ble også venstrebacken Guillermo Molins bekreftet klar for klubben. Sarpsborg 08 har riktignok mistet profilerte navn som Jørgen Strand Larsen og Ismail Coulibaly, men bør ha gode muligheter til å sende et Mjøndalen-lag i trøbbel hjem uten poeng.

Sarpsborg 08 - Mjøndalen H 1,67 (spillestopp 20:25)

Sarpsborg 08 slo tabelljumbo Aalesund 1-0 borte søndag etter at hjemvendte Tobias Heintz ble matchvinner tidlig i 2. omgang av det oppgjøret. De hvite og blå klatret med det opp på 11. plass med 20 poeng og har nå skaffet seg en liten luke på fem poeng ned til Start på kvalikplassen. 4-1-4 hjemme, mens det kun har blitt to fulltreffere av åtte mulige på utebane så langt for Stahres mannskap.

Heintz er som nevnt hentet inn på lån, mens Molins ble klar onsdag. Strand Larsen og Coulibaly er som kjent borte fra i sommer, men duoen Horn og Vetti er nå begge skadefrie og tilgjengelig. Kaptein Thomassen sto over sist. Tilsvarende møte forrige sesong endte 1-1, mens det ble 1-0 til Mjøndalen da lagene møttes på Consto Arena tidlig i sesongen.

Mjøndalen er i trøbbel

Mjøndalen åpnet sesongen bra, men er på ny inne i en tøff periode igjen etter at laget glimtet til med blant annet å vinne i Bergen for ikke så lang tid tilbake. Søndagens 0-2-nederlag hjemme mot Sandefjord var lagets tredje strake tap og samtidig det åttende nederlaget på de siste ti. Ligger nest sist med 14 poeng og har ett poeng opp til Start på kvalik før denne runden. 2-2-5 borte, men de fikk med seg ett poeng herfra i fjor og slo Sarpsborg 08 hjemme tidlig i sesongen. Gauseth og Diomande er begge ute med skade for trener Vegard Hansen.

Sarpsborg 08 får tillit på hjemmebane mot formsvake gjester fra Mjøndalen i trøbbel. H.

