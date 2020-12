Sarpsborg 08 kan skape trøbbel for Brann i Bergen

Brann har langt i fra vært noen hjemmespesialist i Eliteserien 2020. Kun tre seire har det blitt på 13 forsøk for Bergenserne. Søndag kveld kommer et Sarpsborg 08-lag som fortsatt trenger er par poeng til for å trygge plassen på besøk til Brann Stadion.

To lag som mer eller mindre har sikret plassen i neste års Eliteserie møtes på Brann Stadion søndag kveld. Vi har langt i fra blitt imponert over det Brann har levert på hjemmebane denne sesongen.

Brann - Sarpsborg 08 U 3,50 (spillestopp 16:55)

Klikk på denne lenken for å lever dette tipset

Etter to strake seire for Brann røk laget 0-2 borte mot Viking i Vestlandsderbyet på SR Bank Arena onsdag kveld. De slo Rosenborg 3-2 borte og Aalesund 3-1 hjemme i forrige uke og ligger nå på 10. plass med 31 poeng. Trenger muligens ett eller to poeng til for å berge plassen, selv om mye nå skal gå galt dersom Brann skal rykke ned får vår øverste divisjon. Noe skuffende 3-4-6 hjemme i Bergen er uvant kost, mens fem av 14 borte har endt med seier og full pott. Pedersen, Ordagic og Olsen Pettersen er ute med skade, mens stopper Fjoluson måtte stå over sist. Keeper Ahamada er trolig aktuell igjen etter sin koronakarantene, mens Acostas dager i klubben skal være talte.

Sarpsborg 08 fikk Mikael Dyrestam utvist tidlig i hjemmekampen mot Kristiansund BK onsdag, men en imponerende lagmoral utover i 2. omgang berget laget i kampen som til slutt endte 1-1 etter at Sebastian Jarl utlignet for Sarpingene med fem minutter igjen på klokka. De er nummer tolv med 30 poeng og trenger nok et par poeng til for å være helt trygge på fornyet kontrakt. 2-4-7 på utebane er tallenes tydelige tall for trener Stahre. Dyrestam soner, mens Horn, Abdellaoue, Lindseth og Ruud Tveter er ute resten av sesongen med skade. Molins er tilbake igjen etter sitt skadefravær og kan være aktuell igjen til denne.

Stoler ikke på årets Brann-utgave og prøver U i Bergen - et resultat begge lag forsåvidt kan leve greit med.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset