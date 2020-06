Sarpsborg 08 med sterk statistikk mot VIF

Det er snart fire år siden Sarpsborg 08 siste tapte mot Vålerenga.

Endelig er ventetiden over. Eliteserien 2020 er i gang denne tirsdagen. Det er en strålende fotball-tirsdag vi har foran oss med seks kamper fra den norske Eliteserien, i tillegg spilles det fire kamper i tysk 1. Bundesliga og tre kamper i spansk La Liga.

Sarpsborg 08 - Vålerenga 2,20 - 3,30 - 3,15 H (spillestopp kl. 20.25)

Sarpsborg virket solide i generalprøven da de banket Start 4-0 på Sarpsborg Stadion. Særpingene var flere hakk bedre enn sørlendingene.

Men treningskamper er treningskamper. Tirsdag skal det deles ut poeng. Sarpsborg 08 har hatt et jerngrep på Vålerenga på hjemmebane de siste tre sesongene. Særpingene slo Enga 2-0 i 2017, de vant 3-0 i 2018 og i fjor vant de 1-0. Faktum er at Sarpsborg kun har sluppet inn to mål på de syv siste kampene mot VIF, uansett bane.

Svensk suksesstrener

Mikael Stahre er kommet inn som ny trener etter Geir Bakke. 44-åringen har stor rutine. Han har tidligere hatt suksess som trener i svenske toppklubber som AIK og IFK Göteborg. Han vant blant annet både serien og cupen med AIK i 2009, samt vant cupen og tok to medaljer i serien med IFK Göteborg i 2013 og 2014. Stahre har også trent Panionios i Hellas, Dalian i Kina og San Jose Earthquakes i USA. Vi tror svensken kan videreutvikle Sarpsborg. Spillet de har vist i de to siste treningskampene har vært lovende.

Flere spennende signeringer, spesielt Saletros og Ofkir har imponert i oppkjøringen. Begge starter trolig mot Enga.

Sarpsborg 08 stiller antakeligvis med samme lag som i siste treningskampen mot Start: David Mitov Nilsson - Magnar Ødegård, Bjørn Inge Utvik, Nicolai Næss - Sulayman Bojang, Jonathan Lindseth, Anton Salétros, Joachim Thomassen - Ole Jørgen Halvorsen, Jørgen Strand Larsen, Mohamed Ofkir.

Midtbanespilleren Gaute Høberg Vetti og forsvarsspileren Jørgen Horn er begge ute med skader.

Vålerenga vant også sin generalprøve. De slo Bodø/Glimt 1-0. Peter Godly Michael ble byttet inn etter pausen, og han brukte bare 14 minutter på å plassere ballen i mål.

Vålerenga stilte med følgende startellever: Klaesson - Borchgrevink, Tollås Nation, Näsberg, Adekugbe - Horn Myhre, Oldrup Jensen, Shala - Vega, Vilhjalmsson, Finne. Det er stor sannsynlighet for at de stiller med omtrent samme startellever i Sarpsborg.

Fagermo har slitt mot Sarpsborg

VIF har fått inn en vinnertype i trener Dag-Eilev Fagermo, men spørsmålet er om han har fått nok tid til å sette sitt fotavtrykk på Oslo-laget.

Slår 17 år gamle Odin Thiago Holm gjennom i eliteserien? Vil Jonatan Tollås Nation styre Vålerenga-laget og lime igjen bak? Scorer spissene Matthias Vilhjalmsson, Bård Finne og Peter Godly Michael tilstrekkelig med mål til å gjøre VIF til et topplag?

Det er mange spørsmålstegn rundt VIF-laget foreløpig.

Det blir en spesiell seriestart i Eliteserien. Kun 200 tilskuere får slippe inn på tribunen i tirsdagens serieåpning på Sarpsborg stadion. Dermed vil ikke vertene ha samme fordelen av å spille på hjemmebane. Forventningene til Vålerenga er høye, mye på grunn av inntreden til Dag-Eilev Fagermo. Men han hadde ikke særlig suksess i Sarpsborg som Odd-trener. På elleve kamper i Sarpsborg som Odd-trener hadde han kun to seire. Vi tror ikke på noen Fagermo-effekt i første serierunde. Sarpsborg vinner på hjemmebane. Oddsen er 2,20. Det er ok.

