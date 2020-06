Scheie om tida uten fotball: - Uvirkelig

Tirsdag sparkes endelig Eliteserien i gang.

Den tidligere NRK-kommentatoren, Arne Scheie, klarer knapt å vente på norsk fotballs første spark på ballen.

- Hele denne tiden har vært uvirkelig. Rett og slett merkelig. Vi fikk noe fotball etter hvert, men det ble ikke det samme med færøysk fotball og Bundesliga uten publikum, sier Arne Scheie til Norsk Tipping.

Kamp mellom Molde og Rosenborg

76-åringen gleder seg til å se norsk fotball igjen. Scheie tror det blir en kamp mellom Molde og Rosenborg om årets gull.

- Det er vanskelig å komme utenom de to. Jeg holder Molde som den største favoritten, men det kommer til å bli jevnere enn i fjor. Rosenborg kommer uansett til å være nærmere. Jeg tviler på at de kommer til å starte like svakt som i fjor, sier Scheie.

Hvem som følger etter er dog mer usikkert.

- Molde og Rosenborg skiller seg ut i toppen. Så har du Sandefjord, Start og Mjøndalen i den andre enden. Men mellom der, er det mange jevne. Hvordan blir Strømsgodset? Hva skjer med Odd uten Fagermo? Haugesund har sett skarpe ut. Sarpsborg 08 har sett bra ut. Glimt kommer fra en kanonsesong, men har mistet flere nøkkelspillere, sier Scheie og fortsetter:

- Brann og Viking kommer nok til å kjempe der oppe. Og om Fagermo får dreisen på Vålerenga? De tar nok uansett flere poeng enn i fjor, men om de kan kjempe om medalje, det er jeg usikker på.

Kamper uten tilskuere gagner ikke hjemmelaget

Sesongen sparkes i gang med fem kamper klokken 18.00 tirsdag. Blant disse er derbyet mellom Aalesund og Molde på Color Line Stadion.

- De er en klassisk U-B-kamp for meg. Kamper uten tilskuere gagner ikke hjemmelaget. Det er en større fordel å være bortelag nå, sier Scheie.

- Molde er nok svekket bakover på banen. Men den stallen er uansett så sterk og offensivt er de gode.

Rart uten Lillestrøm

Årets Eliteserie-sesong blir den første siden 1974 uten Lillestrøm. Scheie husker selvfølgelig 74-sesongen som gikk uten LSK.

- Ja, det husker jeg. Og jeg har jo fulgt dem ganske tett egentlig hele livet, sier Skedsmo-mannen.

Han legger ikke skjul på at det blir rart uten Lillestrøm i den øverste divisjonen.

- Det blir ille uten LSK. Jeg tenker stadig tilbake på den kampen. Lede 4-0, så røre det til på den måten. Den tror jeg mange supportere aldri vil glemme.

Arne på forskjellige språk

De siste ukene har en gammel Arne Scheie-reklame rullet på ulike flater. Men nytt har vært at Arne Scheie er dubbet på ulike språk.

Hovedpersonen har selv sett fått med seg dette.

- Som pensjonist har jeg så mye tid nå, så jeg får med meg det meste. De har jeg også fått med meg. De ble morsomme, sier Scheie og ler.

